Игрок «Сканторпа» был ранен в ходе субботней атаки с ножом в поезде на пути в Лондон – его направили в больницу. Пострадали 11 человек, один – в критическом состоянии

Футболист пострадал в результате атаки с ножом в британском поезде.

Игрок «Сканторп Юнайтед » Джонатан Гьоше получил повреждения в результате нападения в британском поезде.

В субботу вечером в поезде, направлявшемся из Донкастера в Лондон, мужчина с ножом напал на пассажиров. Сообщалось об 11 пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии.

Полиция задержала 32-летнего Энтони Уильямса, ему предъявлены 10 обвинений в покушении на убийство, обвинение в нанесении телесных повреждений и обвинение в хранении колюще-режущего предмета.

«Сканторп» сообщил, что в результате атаки пострадал защитник Джонатан Гьоше. Он получил травмы, не угрожающие жизни, и попал в больницу.