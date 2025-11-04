Игрок «Сканторпа» был ранен в ходе субботней атаки с ножом в поезде на пути в Лондон – его направили в больницу. Пострадали 11 человек, один – в критическом состоянии
Футболист пострадал в результате атаки с ножом в британском поезде.
Игрок «Сканторп Юнайтед» Джонатан Гьоше получил повреждения в результате нападения в британском поезде.
В субботу вечером в поезде, направлявшемся из Донкастера в Лондон, мужчина с ножом напал на пассажиров. Сообщалось об 11 пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии.
Полиция задержала 32-летнего Энтони Уильямса, ему предъявлены 10 обвинений в покушении на убийство, обвинение в нанесении телесных повреждений и обвинение в хранении колюще-режущего предмета.
«Сканторп» сообщил, что в результате атаки пострадал защитник Джонатан Гьоше. Он получил травмы, не угрожающие жизни, и попал в больницу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сканторп Юнайтед»
