Матч звезд КХЛ посетили 40 066 зрителей за два дня – это рекорд

Теги болельщики КХЛ рекорды Матч звезд КХЛ СКА-Арена Хоккей

На Матче звезд КХЛ зафиксирован новый рекорд посещаемости.

«Второй день Фонбет Матча Звезд КХЛ-2023 установил новый рекорд посещаемости – 20 384 зрителя. Предыдущее достижение было установлено накануне, 9 декабря, когда первый день звездного уик-энда посетили 19 682 болельщика.

Суммарно за два дня «СКА-Арену» посетили 40 066 зрителей, и эта цифра – рекордная для Матчей Звезд КХЛ, проводимых в формате двух дней», – говорится в сообщении КХЛ. 

Матч звезд КХЛ проходит на новой «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей.

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3 комментария
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эту пародию вы называете матчем звезд???? срамота
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