Матч звезд КХЛ посетили 40 066 зрителей за два дня – это рекорд

На Матче звезд КХЛ зафиксирован новый рекорд посещаемости.

«Второй день Фонбет Матча Звезд КХЛ-2023 установил новый рекорд посещаемости – 20 384 зрителя. Предыдущее достижение было установлено накануне, 9 декабря, когда первый день звездного уик-энда посетили 19 682 болельщика.

Суммарно за два дня «СКА-Арену» посетили 40 066 зрителей, и эта цифра – рекордная для Матчей Звезд КХЛ, проводимых в формате двух дней», – говорится в сообщении КХЛ.

Матч звезд КХЛ проходит на новой «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей.