Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Зенит», «Автодор» встретится с «Уралмашем»
В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
Московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит», «Нижний Новгород» встретится с пермской «Пармой».
Саратовский «Автодор» сойдется с екатеринбургским «Уралмашем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 13.30, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 10 декабря, 15.30, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 10 декабря, 16.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: ЦСКА – 14-1, Зенит – 11-4, УНИКС – 10-4, Локомотив-Кубань – 10-6, Енисей – 9-6, Руна – 8-7, Парма – 7-8, Уралмаш – 7-8, Самара – 7-8, Астана – 7-8, Автодор – 6-9, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-10, Минск – 0-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.