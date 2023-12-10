Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Зенит», «Автодор» встретится с «Уралмашем»

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся три матча.

Московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит», «Нижний Новгород» встретится с пермской «Пармой».

Саратовский « » сойдется с екатеринбургским « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 14-1, – 11-4, УНИКС – 10-4, Локомотив-Кубань – 10-6, Енисей – 9-6, Руна – 8-7, – 7-8, Уралмаш – 7-8, Самара – 7-8, Астана – 7-8, Автодор – 6-9, – 5-11, Нижний Новгород – 4-10, Минск – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.