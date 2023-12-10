Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Зенит», «Автодор» встретится с «Уралмашем»

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В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит», «Нижний Новгород» встретится с пермской «Пармой».

Саратовский «Автодор» сойдется с екатеринбургским «Уралмашем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
10 декабря, 13.30, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Пари Нижний Новгород – Парма
Дата проведения
10 декабря, 15.30, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Автодор – Уралмаш
Дата проведения
10 декабря, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 14-1, Зенит – 11-4, УНИКС – 10-4, Локомотив-Кубань – 10-6, Енисей – 9-6, Руна – 8-7, Парма – 7-8, Уралмаш – 7-8, Самара – 7-8, Астана – 7-8, Автодор – 6-9, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-10, Минск – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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