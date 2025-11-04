  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судья после ВАР назначил пенальти в пользу «Арсенала» в матче со «Славией» – мяч попал в руку Провода после удара Габриэла головой
Фото
1

Судья после ВАР назначил пенальти в пользу «Арсенала» в матче со «Славией» – мяч попал в руку Провода после удара Габриэла головой

«Арсенал» заработал пенальти в матче со «Славией».

Судьи назначили пенальти в пользу «Арсенала» в матче против «Славии» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

На 30-й минуте защитник английской команды Габриэл Магальяэс пробил головой после подачи Букайо Сака с углового. Мяч попал в руку форварду чехов Лукашу Проводу.

Главный арбитр встречи Алияр Агаев посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов, после чего назначил 11-метровый. Букайо Сака забил с точки. 

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: скриншот трансляции Okko

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?5652 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСлавия Прага
logoАрсенал
logoсудьи
logoЛукаш Провод
logoБукайо Сака
logoГабриэл Магальяэс
Алияр Агаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
РПЛ хочет увеличить вдвое заработок от продажи международных прав и лицензирования к 2030-му. Еще одна цель – более 1 млн подписчиков на платных ресурсах
5 минут назад
Игрок «Сканторпа» был ранен в ходе субботней атаки с ножом в поезде на пути в Лондон – его направили в больницу. Пострадали 11 человек, один – в критическом состоянии
18 минут назад
«Реал» и «Ливерпуль» играют друг против друга. Назовете, кто играл за оба клуба?
57 минут назадТесты и игры
Роналду о Трампе: «Один из тех людей, кто может изменить мир или помочь с этим»
сегодня, 17:54Видео
РПЛ стремится к росту средней посещаемости до 18 000 человек к 2030 году и планирует создавать документальные фильмы и шоу для увеличения аудитории («Ведомости»)
сегодня, 17:49
Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал» в гостях у «Славии», «Наполи» играет с «Айнтрахтом», «Ювентус» – со «Спортингом»
сегодня, 17:45Live
У Дьокереша травма задней поверхности бедра, скорее всего. «Арсенал» надеется, что форвард сыграет с «Тоттенхэмом» 23 ноября
сегодня, 17:33
Рафинья о «Золотом мяче»: «5-е место – это честь, но мои ожидания были выше. Надеюсь, я еще смогу побороться за победу. Футбол полон возможностей, у меня еще много лет для достижения целей»
сегодня, 17:30
Льоренте о вреде искусственного света: «Да, я «пинаю мяч», в университетах не учился, но годами изучаю биологию, пока другие пялятся в экран. Прислушиваюсь к телу больше, чем к догмам»
сегодня, 17:15
Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» после повреждения в матче с «Атлетиком». Хавбек вряд ли сыграет с «Эльче»
сегодня, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Славия» – «Арсенал». 0:2 – Мерино забил с игры, Сака – с пенальти. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Холанд об отцовстве: «Оно изменило мою жизнь – внезапно появился тот, кто будит меня каждое утро. Это помогло мне еще больше сосредоточиться на футболе и отключаться от него»
36 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Клаудиньо проиграл «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Шарджу», «Сеул» и «Чэнду Жунчэн» голов не забили
42 минуты назадLive
Киву перед «Кайратом»: «Это будет непростой матч, я не слушаю других. Побеждать в ЛЧ никогда не бывает просто»
48 минут назад
В «Челси» надеются, что Палмер сыграет с «Барселоной» 25 ноября. Хавбек не выходит с 20 сентября
51 минуту назад
Гендиректор «Байера» Карро: «Виртц точно перешел бы в «Реал», если бы Алонсо сделал предложение, но там решения принимает Перес. Флориан хочет выиграть ЛЧ»
сегодня, 17:57
«Наполи» – «Айнтрахт». Хейлунд и Мактоминей в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:46Live
«Гвадалахара» оштрафовала Чичарито за отказ нарядиться на мероприятии по случаю Хэллоуина и Дня мертвых в Мексике
сегодня, 17:42
Golden Boy: погибший Жота – игрок года, Аль-Хелайфи – лучший президент, Кампуш – лучший менеджер, представитель Хейсена, Джексона, Мадуэке Барат – лучший агент
сегодня, 16:33
Агкацев признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре. Вратарь ни разу не пропустил
сегодня, 16:17