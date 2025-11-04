Судья после ВАР назначил пенальти в пользу «Арсенала» в матче со «Славией» – мяч попал в руку Провода после удара Габриэла головой

«Арсенал» заработал пенальти в матче со «Славией».

Судьи назначили пенальти в пользу «Арсенала» в матче против «Славии» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

На 30-й минуте защитник английской команды Габриэл Магальяэс пробил головой после подачи Букайо Сака с углового. Мяч попал в руку форварду чехов Лукашу Проводу.

Главный арбитр встречи Алияр Агаев посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов, после чего назначил 11-метровый. Букайо Сака забил с точки.

Фото: скриншот трансляции Okko