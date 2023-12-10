Юран о зимнем футболе: «Играть в такую погоду – кощунство. Пальцы становятся раком. Мы обязаны вернуться к системе «весна – осень», с ней мы два еврокубка выиграли»
Сергей Юран выступил за переход на систему «весна – осень» в Мир РПЛ.
– Это просто кощунство – играть в такую погоду, я смотрел матч «Локо» – «Урал»...
Помню, как играл сам в таких условиях – это очень тяжело, очень. Это просто кошмар, когда пальцы на ногах, извините, становятся раком, ты не понимаешь свои мышцы, свои конечности. Так что побольше бы таких крыш [как на «Газпром Арене»] сделали на всех стадионах!
– Дискуссия о возвращении на систему «весна – осень» полностью оправданна?
– Я уже кричу об этом. На той системе мы выиграли два еврокубка – ЦСКА и «Зенит», стали третьими на чемпионате Европы… Мы и тогда кричали, но нас никто не слышал.
Для чего мы тогда переходили на новую систему? Чтобы у нас заявка была как в Европе? Куда мы лезем…
Мое личное мнение – мы обязаны вернуться на систему «весна – осень». Болельщики на «Газпром Арену», наверное, придут и в такую погоду, в декабре. А вот мы играли с «Уралом» 2 декабря – пришло мало людей, но это понятно, потому что холодно, – сказал главный тренер «Пари НН».
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Надо просто изменить регламент, чтобы в такую погоду игры переносились бы на весну. И всё
А значит остаются те же самые временные рамки проведения чемпионата как и сейчас.
И все сводится к варианту «заканчиваем чемпионат на плохих полях» или «заканчиваем чемпионат на хороших полях а если в середине чемпионата плохие поля или погода то переносим на весну».
Крыша это огромные расходы. Тот же ЦСКА был вынужден на 10 тысяч урезать вместимость потому что экономил деньги. И для Федуна 300 миллионов на крышу это очень много.
Игр в декабре - не бы-ло!
Переходили для "синхронизации календаря" с Европой в надежде, что этим помогут нашим клубам стать конкурентными в клубных турнирах..., а так же - чтоб бабки по-пилить на этой "реорганизации".
По-пилить - получилось, больше эффекта - ровно 0, скорее " отрицательное развитие".
Да и сборники поздней осенью подыхали в конце сезона важных матчах, и играли через турнир.