Юран о зимнем футболе: «Играть в такую погоду – кощунство. Пальцы становятся раком. Мы обязаны вернуться к системе «весна – осень», с ней мы два еврокубка выиграли»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу Евро-2008 Урал Сергей Юран Газпром Арена (Крестовский) Пари НН календарь Футбол

Сергей Юран выступил за переход на систему «весна – осень» в Мир РПЛ.

– Это просто кощунство – играть в такую погоду, я смотрел матч «Локо» – «Урал»...

Помню, как играл сам в таких условиях – это очень тяжело, очень. Это просто кошмар, когда пальцы на ногах, извините, становятся раком, ты не понимаешь свои мышцы, свои конечности. Так что побольше бы таких крыш [как на «Газпром Арене»] сделали на всех стадионах!

– Дискуссия о возвращении на систему «весна – осень» полностью оправданна?

– Я уже кричу об этом. На той системе мы выиграли два еврокубка – ЦСКА и «Зенит», стали третьими на чемпионате Европы… Мы и тогда кричали, но нас никто не слышал.

Для чего мы тогда переходили на новую систему? Чтобы у нас заявка была как в Европе? Куда мы лезем…

Мое личное мнение – мы обязаны вернуться на систему «весна – осень». Болельщики на «Газпром Арену», наверное, придут и в такую погоду, в декабре. А вот мы играли с «Уралом» 2 декабря – пришло мало людей, но это понятно, потому что холодно, – сказал главный тренер «Пари НН». 

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103 комментария
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Чтобы заканчивать на таких полях?
+51
-16
+35
А ничего что на осень-весу перешли в том числе из-за таких вот матчей в декабре?

Надо просто изменить регламент, чтобы в такую погоду игры переносились бы на весну. И всё
+30
-9
+21
Ответ Никита Самарин
Чтобы заканчивать на таких полях?
Чтобы заканчивать в начале ноября или в конце октября, а не в декабре. В принципе, можно и оставить осень-весну, но матчи декабря-февраля перенести на июнь-июль. В августе побольше играть, не кубок раздувать зачем-то, а чемпионат по два раза в неделю. Можно устроить по уму, если захотеть.
+17
-1
+16
Ответ Никита Самарин
Чтобы заканчивать на таких полях?
Уважаемый, а теперь проверьте когда в подавляющем количестве случаев заканчивался чемпионат при системе весна-осень и сколько раз было заснеженное поле и очень низкая темпиратура.
+16
-7
+9
еще одна говорящая голова. можно подумать при "весна-осень" не было зимнепогодных матчей, не начинали в начале марта, и не заканчивали в ноябре. но одно дело заканчивать зимой, когда деваться некуда, сезон надо завершать, а другое дело, когда зима приходит к середине сезона. то что поставили игры на декабрь -- вопрос к нашим "эффективным" менеджерам. ну и да, еще к заказчикам новых арен, которые словно не знали о зимних условиях в наших широтах... денег попилили несметное количество, а закрытую арену смогли построить только в Питере...
+17
-9
+8
Ответ Василий Мартыхин
А ничего что на осень-весу перешли в том числе из-за таких вот матчей в декабре? Надо просто изменить регламент, чтобы в такую погоду игры переносились бы на весну. И всё
Когда на осень-весну переходили, матчей в декабре не было совсем. Переходили для того, чтобы играть в декабре во время матчей лиги чемпионов, якобы в тонусе держать участников. Сейчас никакого смысла нет.
+11
-3
+8
Тогда будем начинать и заканчивать на таких полях
+9
-3
+6
Критики перехода упорно не хотят учитывать тот факт что летом не получится играть в июне и июле как им хочется. Чемпионат заканчивается в мае, дальше идет пауза на ЧМ и ЧЕ которые проходят каждые два года. Во время проведения ЧМ и ЧЕ чемпионат проводить нельзя потому что в нем участвуют легионеры. Вот и все, никакой игры в июне и июле не получается.

А значит остаются те же самые временные рамки проведения чемпионата как и сейчас.
И все сводится к варианту «заканчиваем чемпионат на плохих полях» или «заканчиваем чемпионат на хороших полях а если в середине чемпионата плохие поля или погода то переносим на весну».
+10
-4
+6
При предыдущей системе чемпионат заканчивался на таких же полях на которых сейчас играть не хотят. По снегу и грязи.
+9
-4
+5
Ответ anvlad116
Когда на осень-весну переходили, матчей в декабре не было совсем. Переходили для того, чтобы играть в декабре во время матчей лиги чемпионов, якобы в тонусе держать участников. Сейчас никакого смысла нет.
Будете каждые пять лет менять систему в зависимости от политической ситуации? В декабре редко средняя температура бывает ниже -10.
+5
-1
+4
Ответ Mc′loud
Как был Юран дебилом, так и остался. Что осень-весна, что весна-осень по времени проведения один хрен. Играют с марта по декабрь. Похрену как круги расставлены. Давайте поменяем обратно - шило на мыло. Полный идиот.
Нет. При весне-осени в декабре ни одного матча не было. Играли летом. Он об этом и говорит.
+5
-1
+4
Ответ hammers
еще одна говорящая голова. можно подумать при "весна-осень" не было зимнепогодных матчей, не начинали в начале марта, и не заканчивали в ноябре. но одно дело заканчивать зимой, когда деваться некуда, сезон надо завершать, а другое дело, когда зима приходит к середине сезона. то что поставили игры на декабрь -- вопрос к нашим "эффективным" менеджерам. ну и да, еще к заказчикам новых арен, которые словно не знали о зимних условиях в наших широтах... денег попилили несметное количество, а закрытую арену смогли построить только в Питере...
Крыши не строили потому что наличие крыши увеличивает смету стадиона раза в два и добавляет кучу проблем с вентиляцией и условиями для роста травы.
+6
-2
+4
30 туров при игре раз в неделю это 210 дней или 7 месяцев. Можно начинать в апреле, а заканчивать в октябре. Растягивание чемпионата в зиму было только из-за еврокубков. Сейчас нет ни еврокубков, ни ЧМ, ни ЧЕ, так зачем нам делать паузы?
+4
-1
+3
Ответ Vitto
Это далеко не так.
Это именно так.

Крыша это огромные расходы. Тот же ЦСКА был вынужден на 10 тысяч урезать вместимость потому что экономил деньги. И для Федуна 300 миллионов на крышу это очень много.
+3
0
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Ответ Никита Самарин
Чтобы заканчивать на таких полях?
Есть ли ещё хоть один турнир в мире, в котором перерыв 4 месяца? Это уже два разных чемпионата.
+3
0
+3
Эту систему под еврокубки принимали, чтобы как все чемпионаты играть, а не начинать групповой этап в конце сезона, а в плей-офф (ахахах) играть вообще без формы, потому что сезон где-то в апреле начинался. Сейчас уже нет нужды в этом, потому что никуда нас не пускают. У России же всегда особый путь, так и давайте, че!
+2
0
+2
Ответ Василий Мартыхин
А ничего что на осень-весу перешли в том числе из-за таких вот матчей в декабре? Надо просто изменить регламент, чтобы в такую погоду игры переносились бы на весну. И всё
Да что ты???
Игр в декабре - не бы-ло!
Переходили для "синхронизации календаря" с Европой в надежде, что этим помогут нашим клубам стать конкурентными в клубных турнирах..., а так же - чтоб бабки по-пилить на этой "реорганизации".
По-пилить - получилось, больше эффекта - ровно 0, скорее " отрицательное развитие".
+2
0
+2
Ответ Доктор Броманталь
Что давайте ? Заканчивать чемпионат п о грязи и снегу ?
В начале ноября нет снега.
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0
+2
Ответ Mc′loud
Как был Юран дебилом, так и остался. Что осень-весна, что весна-осень по времени проведения один хрен. Играют с марта по декабрь. Похрену как круги расставлены. Давайте поменяем обратно - шило на мыло. Полный идиот.
В 2007 последний тур был 11 ноября.
+2
0
+2
Ответ brno2020
Может быть, Сергей Николаевич, так сразу и не стоит пороть горячку? Один раз уже спороли. Может быть проще не играть в декабре? п.с. В ноябре всё равно играли вне зависимости от системы.
В первых числах ноября заканчивать и 10 декабря это совсем не одно и то же.
+3
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"мы играли с «Уралом» 2 декабря – пришло мало людей, но это понятно, потому что холодно" – да-да, конечно, очень правдивый тренер Юран.
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Конечно возвращаться на весна-осень и никогда больше не подпускать к таким решениям Миллера и Гинера.
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-1
+1
Ответ luu
Уважаемый, а теперь проверьте когда в подавляющем количестве случаев заканчивался чемпионат при системе весна-осень и сколько раз было заснеженное поле и очень низкая темпиратура.
Начнёте ныть, что летом слишком жарко, нужна пауза в чемпионате. Знаем, проходили. Зачем грамотно составлять календарь, зачем делать возможности для переноса в случае форс мажора и плохой погоды, давайте круги номерами менять. У нас же каждый декабрь начинается с -20 (проверьте, уважаемый, статистику по декабрю)
+2
-1
+1
Ответ daniil_35
Эту систему под еврокубки принимали, чтобы как все чемпионаты играть, а не начинать групповой этап в конце сезона, а в плей-офф (ахахах) играть вообще без формы, потому что сезон где-то в апреле начинался. Сейчас уже нет нужды в этом, потому что никуда нас не пускают. У России же всегда особый путь, так и давайте, че!
Про офф еврокубков- это ничего и не поменяло,когда туда выходили наши при Осень-Весне ,то все равно не в форме т.к.второй круг начинается во второй половине марта,и это все равно что новый сезон,огромный перерыв в 3 месяца между кругами. Тогда в чем смысл Осень-Весны??
+1
0
+1
Ответ Доктор Броманталь
Играть летом в июне и июле нельзя потому что каждые два года в эти месяцы ЧМ и ЧЕ на которые уезжают легионеры. А ставить в августе и сентябре по два матча на неделе никто и сейчас не мешает.
В Советском Союзе играли.
+1
0
+1
По сути он прав. У нас чемпионат начинается во второй половине июля.(!!!). Между тем, уже два года не играем в международных турнирах, и моли запросто подстроить календарь под свои нужды. Но нет, лучше заканчивать на снегу. Если у РФС не хватает мозгов на перестройку календаря, то хотя бы последние домашние матчи нельзя сделать там, где тепло?
+3
-2
+1
Что вы на эти три еврокубка киваете, просто оказались в нужное время и нужном месте, как и Шахтер. После того, как за Кубок УЕФА стали давать путевку в ЛЧ, то побеждает только представители четырех топ-стран.
Да и сборники поздней осенью подыхали в конце сезона важных матчах, и играли через турнир.
+1
0
+1
а давайте лето - лето? лето 24 первый круг и лето 25 второй и тд? а зп круглый год.
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Ответ Иван Прошкин
Система "весна-осень". 2 еврокубка,3-4 место на Евро 2008,нет FanID, трансферное окно у нас своё,нормальная пауза между сезонами. Система "осень-весна". 1/4 финала домашнего ЧМ.
Доллар по 30.
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Ответ Артем Гладских
с погодой ничего не поменяется.
Т.е как? Можно заканчивать в середине ноябре,а не декабря.На месяц раньше
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