Сергей Юран выступил за переход на систему «весна – осень» в Мир РПЛ.

– Это просто кощунство – играть в такую погоду, я смотрел матч « » – « »...

Помню, как играл сам в таких условиях – это очень тяжело, очень. Это просто кошмар, когда пальцы на ногах, извините, становятся раком, ты не понимаешь свои мышцы, свои конечности. Так что побольше бы таких крыш [как на « »] сделали на всех стадионах!

– Дискуссия о возвращении на систему «весна – осень» полностью оправданна?

– Я уже кричу об этом. На той системе мы выиграли два еврокубка – и « », стали третьими на чемпионате Европы… Мы и тогда кричали, но нас никто не слышал.

Для чего мы тогда переходили на новую систему? Чтобы у нас заявка была как в Европе? Куда мы лезем…

Мое личное мнение – мы обязаны вернуться на систему «весна – осень». Болельщики на «Газпром Арену», наверное, придут и в такую погоду, в декабре. А вот мы играли с «Уралом» 2 декабря – пришло мало людей, но это понятно, потому что холодно, – сказал главный тренер «Пари НН».

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