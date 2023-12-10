Японский бейсболист Сехей Отани подписал рекордный контракт в истории спорта.

Отани перешел в клуб «Лос-Анджелес Доджерс», который выступает в MLB. Соглашение рассчитано на 10 лет – за это время спортсмен заработает 700 миллионов долларов.

Как сообщает MLB, контракт является рекордным для спорта. Это, в частности, превосходит сумму сделки футболиста Лионеля Месси с «Барселоной» на 674 миллиона в период с 2017 по 2021 год.

29-летний Отани ранее выступал за «Лос-Анджелес Энджелс». Он дважды становился самым ценным игроком Американской лиги, а в 2023 году выиграл Мировую бейсбольную классику вместе со сборной Японии и также был признан MVP турнира.