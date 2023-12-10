Японский бейсболист Отани подписал рекордный контракт в истории спорта – на $700 млн за 10 лет

Теги Барселона Лионель Месси MLB Доджерс Сехей Отани Бейсбол

Японский бейсболист Сехей Отани подписал рекордный контракт в истории спорта.

Отани перешел в клуб «Лос-Анджелес Доджерс», который выступает в MLB. Соглашение рассчитано на 10 лет – за это время спортсмен заработает 700 миллионов долларов.

Как сообщает MLB, контракт является рекордным для спорта. Это, в частности, превосходит сумму сделки футболиста Лионеля Месси с «Барселоной» на 674 миллиона в период с 2017 по 2021 год.

29-летний Отани ранее выступал за «Лос-Анджелес Энджелс». Он дважды становился самым ценным игроком Американской лиги, а в 2023 году выиграл Мировую бейсбольную классику вместе со сборной Японии и также был признан MVP турнира.

13 комментариев
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У автора туго с математикой?
Месси за 5 лет получил 674 млн.
Отани за 10 лет получит 700 млн.
Вопрос: чей контракт круче и жирнее?!
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Ответ Гласящий Истину!
У автора туго с математикой? Месси за 5 лет получил 674 млн. Отани за 10 лет получит 700 млн. Вопрос: чей контракт круче и жирнее?!
Тут считается общая сумма контракта, а не среднегодовая.
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при передачи с японского нет буквы "е". Сёхэй
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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считай чужие деньги, следи за собой, будь осторожен
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Отани уникум, здоровья его локтю. Доджерсам всех неудач.
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Заслужил просто так ни чего не бывает кроме сыра сами знаете где
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Замучился он в Энджелс. Шансов выиграть там нет. Трауту тоже пора сменить команду на более серьезную
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Чем конечно профессиональные лиги сша отличаются от шейхов и прочих госмонополий, это то, что высокие зарплаты там экономически обоснованы. Свои 700 млн они отобьют на рекламе, мерче и матч дее. Даже не сомневаюсь.
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Доджерс сразу получают 125 миллионную аудиторию Японию.
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У них еще Кершоу на каком-то диком контракте вроде
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Ответ Гласящий Истину!
У автора туго с математикой? Месси за 5 лет получил 674 млн. Отани за 10 лет получит 700 млн. Вопрос: чей контракт круче и жирнее?!
Это не математика.
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Ответ krostis
Тут считается общая сумма контракта, а не среднегодовая.
настоящие фанаты Месси на такие мелочи, как смысл в тексте, внимания не обращают)
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