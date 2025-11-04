Киву перед «Кайратом»: «Это будет непростой матч, я не слушаю других. Побеждать в ЛЧ никогда не бывает просто»
Кристиан Киву считает, что «Интеру» не будет легко в матче с «Кайратом».
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о предстоящем матче против «Кайрата» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Это будет непростой матч, я не слушаю других. Побеждать в этом соревновании никогда не бывает просто, соперники здесь непростые. Мы не будем проявлять неуважение ни к одному сопернику.
Мы работаем над тем, чтобы постоянно совершенствоваться и поддерживать стабильность. Ты падаешь и снова встаешь на ноги. Бывают времена, когда происходят неприятные события, но таковы футбол и жизнь. Ребята хороши, они очень зрелые», – сказал Киву.
Матч «Интер» – «Кайрат» состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
