Киву перед «Кайратом»: «Это будет непростой матч, я не слушаю других. Побеждать в ЛЧ никогда не бывает просто»

Кристиан Киву считает, что «Интеру» не будет легко в матче с «Кайратом».

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву высказался о предстоящем матче против «Кайрата » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Это будет непростой матч, я не слушаю других. Побеждать в этом соревновании никогда не бывает просто, соперники здесь непростые. Мы не будем проявлять неуважение ни к одному сопернику.

Мы работаем над тем, чтобы постоянно совершенствоваться и поддерживать стабильность. Ты падаешь и снова встаешь на ноги. Бывают времена, когда происходят неприятные события, но таковы футбол и жизнь. Ребята хороши, они очень зрелые», – сказал Киву.

Матч «Интер» – «Кайрат» состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.