Роналду о Трампе: «Один из тех людей, кто может изменить мир или помочь с этим»
Криштиану Роналду считает, что Дональд Трамп может изменить мир.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о том, как президент США Дональд Трамп может повлиять на ситуацию в мире.
– Президенту Трампу, моему другу, подарили твою футболку, и ты написал на ней: «Президенту Дональду Трампу, играющему за мир». Что ты имел в виду?
– Он один из тех людей, которые могут изменить или помочь изменить мир, – сказал Роналду в тизере второй части интервью Пирсу Моргану.
Роналду не мечтает выиграть ЧМ: «Это должно определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? По 6-7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо?»
Криштиану Роналду: «Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли меня высокомерным. Общественное мнение больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
