Роналду о Трампе: «Один из тех людей, кто может изменить мир или помочь с этим»

Криштиану Роналду считает, что Дональд Трамп может изменить мир.

Нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о том, как президент США Дональд Трамп может повлиять на ситуацию в мире.

– Президенту Трампу, моему другу, подарили твою футболку, и ты написал на ней: «Президенту Дональду Трампу, играющему за мир». Что ты имел в виду?

– Он один из тех людей, которые могут изменить или помочь изменить мир, – сказал Роналду в тизере второй части интервью Пирсу Моргану .

