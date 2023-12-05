«Динамо» в 2 очках от «Зенита», дубль Кокорина, Карпину грозит бан до 4 матчей, сухарь Василевского и другие новости

1. «Динамо» победило «Рубин» (1:0) в заключительном матче 17-го тура Мир РПЛ. Бело-голубые всего на 2 очка отстают от «Зенита» и занимают 3-е место в таблице.

Кстати, 18-й тур чемпионата России все же пройдет в декабре. Отдельные матчи могут перенести после замера температуры.

2. НХЛ. «Тампа» победила «Даллас» (4:0), взяв реванш за 1:8 в прошлом матче. Андрей Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив все 25 бросков, а Никита Кучеров набрал 1+1 и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. «Питтсбург» уступил «Филадельфии» (1:2 ОТ) во втором матче подряд, Сидни Кросби вышел на 1-е место в истории по очкам против «Флайерс» (125). Все результаты дня – здесь.

3. Валерий Карпин приглашен на заседание КДК РФС после слов про «дебила», тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация до 4 матчей. Также КДК рассмотрит удаление тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом», а прыжок в его сторону Бернарда Бериши и мат Квинси Промеса в адрес Мирослава Богосоваца – нет.

4. «Авангард» победил «Амур» (2:1) в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ. У команды Михаила Кравеца 13 побед в 14 последних играх. Владимир Ткачев возглавил список бомбардиров лиги.

5. Александр Кокорин забил первые голы в текущем чемпионате Кипра – форвард сделал дубль в игре против АЕЛ (4:0). А вот Алексей Миранчук вновь завершил игру без результативных действий – его «Аталанта» крупно проиграла «Торино» (0:3) в 14-м туре Серии А.

6. Союз биатлонистов России не планирует отменять этап Кубка России в Тюмени из-за мороза, решение будет приниматься по отдельным гонкам в день старта. Даниил Серохвостов сказал: «Я буду думать, выступать ли в очень холодную погоду. У меня иммунитет не лучший, а астма тоже не на руку играет».

7. НБА. Внутрисезонный турнир. «Индиана» с трипл-даблом Халибертона победила «Бостон» и вышла в полуфинал.

8. Рафаэль Надаль сыграет на Australian Open по защищенному рейтингу. Испанцу, пропустившему почти весь сезон из-за травмы и выпавшему из топ-600, не понадобится wild card.

9. Финское ТВ использовало заранее записанный интершум со звуками толпы болельщиков для трансляций лыжного Кубка мира.

Цитаты дня:

Александр Мостовой: «У меня достаточно тренерского опыта, я всю жизнь играл, просто бумажки нет. Что-то изменилось, мяч и ворота другие? Ложная «девятка», 5-я зона – это не по-футбольному»

«Европа приползет к России, без нашей страны им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров». Калешин об отстранении

Георгий Черданцев: «Уму непостижимо, что в стране, играющей в футбол зимой, один стадион с крышей. Почему все новые арены, особенно в Москве, без крыши?»

«Я возненавидел Овечкина еще на молодежном ЧМ. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки». Американский журналист МакКи об Александре

Слуцкая о четверном акселе Малинина: «В силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения»

Владимир Гомельский: «Подавляющее число американских тренеров не доверяют европейским игрокам»

Кацалапов о деле Валиевой: «Хотим, чтобы всей российской команде вернули заслуженные медали»

Макгрегор выложил фото в белом костюме: «Ирландия, это твой президент ☘️❤️»