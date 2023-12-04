Александр Мостовой: «У меня достаточно тренерского опыта, я всю жизнь играл, просто бумажки нет. Что-то изменилось, мяч и ворота другие? Ложная «девятка», 5-я зона – это не по-футбольному»

Теги Спартак Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Хави Андрес Иньеста Франк Райкард Ла Лига Александр Мостовой Олег Романцев Пеп Гвардиола Брентфорд Это футбол, брат! Футбол

Александр Мостовой уверен, что в футболе за десятки лет ничего не изменилось.

– В «Спартак» вы пошли бы?

– Я не могу, у меня нет лицензии.

– А вы бы пошли?

– Вторым, третьим, четвертым пошел бы.

– Вы сейчас осознаете, что у вас недостаточно тренерского опыта?

– Да нет, у меня достаточно тренерского опыта.

– Откуда?

– Как откуда, я всю жизнь в футбол играл? У меня просто бумажки нет, которую дают.

– Вы же не тренировали.

– Ну и что, я играл в футбол. Почему я должен тренировать?

А что, сейчас в футболе что-то изменилось? Мяч стал другой, ворота другие?

– Почему вы считаете, что ничего не изменилось?

– А что изменилось?

Тогда Анчелотти не должен работать, как вы считаете, что что-то в футболе изменилось. Анчелотти не должен, потому что он старый, Гвардиола не должен, потому что он старый, да?

– Нет, он как раз внес наибольшее количество изменений за 20 лет в футбол.

– Какие изменения?

– Например, до его «Барселоны» никто так не контролировал мяч.

– И что? У него состав футболистов был такой.

«Спартак» при Романцеве тоже так контролировал мяч, что многим не снилось.

– Почему Хави и Иньеста при Райкарде не играли так, как играли при Гвардиоле?

– Потому что одному было 18, а второму 19 (Хави на момент прихода Гвардиолы было 28 лет, Иньесте – 24 – прим. Sports.ru). Дело только в возрасте.

– С момента окончания вашей карьеры, например, исчезла позиция «десятки».

– Какая исчезла позиция, о чем вы говорите?

Вот разница в чем: вы мне говорите не по-футбольному, я не могу это слушать. Ложная «девятка», пятая зона, седьмая зона, восьмая зона...

Ребят, в футболе как были правила одни и те же, они так и остались, ничего не поменялось. Человек как бежал за девять секунд – он не побежит за четыре секунды. Мяч как был такого размера, он так и есть, ворота такого же. Ничего не поменялось.

Давай Гвардиолу завтра назначим в «Брентфорд». Он что, с ними чемпионом станет? Да никогда не станет.

– Почему мы должны оценивать работу тренера по титулам?

– Ты же говоришь, что Гвардиола что-то придумал. Пускай придумает в «Брентфорде», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник сборной России.

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106 комментариев
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Мостовой - это отражение уровня нашей журналистики. И не только спортивной. Нашли дурочка (а иначе никак не поворачивается назвать его, у него явно проблемы какие-то), звонят ему каждый день и задают одни и те же вопросы. Другие подхватывают и тоже начинают названивать. А никто не хочет спросить у царя, как Моуриньо добился таких высот? Или Сарри? Перечислите ему все титулы Слуцкого, процитируйте Эдегора, который так тепло вспоминает Лео. Нет! Всем нужна просто несущая желчь голова, никто не хочет вступить с ним в диалог за правду. Кто-то спросит меня, а зачем ? А зачем вообще звонить ему, он же одно и тоже несет каждый раз. Вот и журналистика…

И еще. Недавно Дивеев комментировал в паре с кем-то матч ЦСКА. И он как раз рассказывал про зоны поля, которые так презирает Мост. Ну, Дивеев то тоже в футбол играет… или это другое ?
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Логика Мостового такова, что любой школьник может без образования быть учителем, ведь у него есть многолетний опыт нахождения в школе. Правильно я понимаю?
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Это ему ещё про гегенпрессинг и инвертированных вингеров не рассказывали
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Ответ А ты?
Мостовой - это отражение уровня нашей журналистики. И не только спортивной. Нашли дурочка (а иначе никак не поворачивается назвать его, у него явно проблемы какие-то), звонят ему каждый день и задают одни и те же вопросы. Другие подхватывают и тоже начинают названивать. А никто не хочет спросить у царя, как Моуриньо добился таких высот? Или Сарри? Перечислите ему все титулы Слуцкого, процитируйте Эдегора, который так тепло вспоминает Лео. Нет! Всем нужна просто несущая желчь голова, никто не хочет вступить с ним в диалог за правду. Кто-то спросит меня, а зачем ? А зачем вообще звонить ему, он же одно и тоже несет каждый раз. Вот и журналистика… И еще. Недавно Дивеев комментировал в паре с кем-то матч ЦСКА. И он как раз рассказывал про зоны поля, которые так презирает Мост. Ну, Дивеев то тоже в футбол играет… или это другое ?
в мире существует множество языков, но ты выбрал язык фактов
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Ответ misha___97
Логика Мостового такова, что любой школьник может без образования быть учителем, ведь у него есть многолетний опыт нахождения в школе. Правильно я понимаю?
Ну многие школьники (и мы в своё время) так и думают - чё там сложного, бери учебник, читай его и заставляй других его учить. Мостовой, собственно, по своему уровню развития такой же школьник, только 50-летний.
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Однажды Хэмингуэй поспорил, что напишет короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор.

– В «Спартак» вы пошли бы?
– Я не могу, у меня нет лицензии.
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По-моему, Александр уже приближается к такому возрасту, когда нужно честно говорить, что не всю жизнь играл, а только пол-жизни. А вторую половину об этом вспоминал)
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Ответ А ты?
Мостовой - это отражение уровня нашей журналистики. И не только спортивной. Нашли дурочка (а иначе никак не поворачивается назвать его, у него явно проблемы какие-то), звонят ему каждый день и задают одни и те же вопросы. Другие подхватывают и тоже начинают названивать. А никто не хочет спросить у царя, как Моуриньо добился таких высот? Или Сарри? Перечислите ему все титулы Слуцкого, процитируйте Эдегора, который так тепло вспоминает Лео. Нет! Всем нужна просто несущая желчь голова, никто не хочет вступить с ним в диалог за правду. Кто-то спросит меня, а зачем ? А зачем вообще звонить ему, он же одно и тоже несет каждый раз. Вот и журналистика… И еще. Недавно Дивеев комментировал в паре с кем-то матч ЦСКА. И он как раз рассказывал про зоны поля, которые так презирает Мост. Ну, Дивеев то тоже в футбол играет… или это другое ?
Есть мнение, что Мостовой далеко не дурачок. Он просто напялил на себя шутовской колпак и играет роль. Травит байки, раздает комментарии по любой теме, ходит на ТВ и явно что-то на этом зарабатывает. А по поводу уровня журналистики - так это надо в зеркало смотреть. Достаточно сравнить, сколько комментариев под постом собирает качественный материал о тактике или футбольной истории и твит Мостового.
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Ответ Leon Petov
Это ему ещё про гегенпрессинг и инвертированных вингеров не рассказывали
его же инфаркт хватит
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Ответ Leon Petov
Это ему ещё про гегенпрессинг и инвертированных вингеров не рассказывали
для Мостового ложный фулбек - это мигрант с российским паспортом
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Пусть царь по месту коронования в Испании сразу начинает тренировать, уже избавит от своих бесконечных перлов...
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Ответ misha___97
Логика Мостового такова, что любой школьник может без образования быть учителем, ведь у него есть многолетний опыт нахождения в школе. Правильно я понимаю?
Правильно! Особенно из второгодников получатся самые топовые преподы))
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Какой же клоун🤡
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Да надо вообще все физкультурые Вузы прикрыть. Чему там учиться??? Играл в футбол, занимался боксом, гимнастикой или лёгкой атлетикой, можно сразу идти тренировать. Какой же Мостовой дикий, необразованный человек. Жаль нельзя сказать по-другому.
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Ответ Ебздрогыч
Однажды Хэмингуэй поспорил, что напишет короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор. – В «Спартак» вы пошли бы? – Я не могу, у меня нет лицензии.
хорош
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Ответ charly_54
В Сочи его поставьте, пусть в тройку попадёт с ними
за что вы так не любите фк сочи?
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То есть, тренером никогда не работал, но опыта достаточно? Фееричненько😂😂😂
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Ответ А ты?
Мостовой - это отражение уровня нашей журналистики. И не только спортивной. Нашли дурочка (а иначе никак не поворачивается назвать его, у него явно проблемы какие-то), звонят ему каждый день и задают одни и те же вопросы. Другие подхватывают и тоже начинают названивать. А никто не хочет спросить у царя, как Моуриньо добился таких высот? Или Сарри? Перечислите ему все титулы Слуцкого, процитируйте Эдегора, который так тепло вспоминает Лео. Нет! Всем нужна просто несущая желчь голова, никто не хочет вступить с ним в диалог за правду. Кто-то спросит меня, а зачем ? А зачем вообще звонить ему, он же одно и тоже несет каждый раз. Вот и журналистика… И еще. Недавно Дивеев комментировал в паре с кем-то матч ЦСКА. И он как раз рассказывал про зоны поля, которые так презирает Мост. Ну, Дивеев то тоже в футбол играет… или это другое ?
А пользователи спортсру отражение чего?
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Спортсу пора ставить Альфа четвертого с генерации ответов Мостового и создать для этого отдельный раздел
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Либеро, Дубль вэ - ничего не изменилось, добавил Царь
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Ответ Николай Бойко
за что вы так не любите фк сочи?
Они в сложной ситуации!!! Это их шанс
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Ответ Собиратель хаоса
Есть мнение, что Мостовой далеко не дурачок. Он просто напялил на себя шутовской колпак и играет роль. Травит байки, раздает комментарии по любой теме, ходит на ТВ и явно что-то на этом зарабатывает. А по поводу уровня журналистики - так это надо в зеркало смотреть. Достаточно сравнить, сколько комментариев под постом собирает качественный материал о тактике или футбольной истории и твит Мостового.
Ну напялил он колпак, а дальше-то что?
Почему байки всегда одни и те же?
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Не лечится. Человек настолько искренне не понимает, что тренер и игрок - совершенно разные профессии, что диву даешься.
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какой же он необучаемый/особенный
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Любой мужчина с опытом работы гинеколога... Ну а что там изменилось ? Ворота у всех те же...
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"У меня просто бумажки нет")))))))))
Без бумажки ты какашка.
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Саша тренер это учитель, а футболист это ученик.
чем языком трепать, давно бы получил лицензию и показал на что ты способен в качестве тренера.
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В Сочи его поставьте, пусть в тройку попадёт с ними
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Мост в чем-то прав. Вот Онана не тренер — но уже ввёл понятие ложный вратарь.
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Ответ Николай Бойко
его же инфаркт хватит
а после информации про инвертированных крайних защитников ещё и инсульт
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Царь ерунды не скажет
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Ответ misha___97
Логика Мостового такова, что любой школьник может без образования быть учителем, ведь у него есть многолетний опыт нахождения в школе. Правильно я понимаю?
Дзагоев карьеру окончил - может теперь травматологом идти работать
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Скажите ему кто нибудь что мяч это не круг а сфера
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Интересно, он сам сможет написать недельный цикл тренировок?)))
Причем для всей команды))))
Ведь столько времени в футболе)
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В ещё смысл книги читать ???? Там буквы которые я знаю
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Слишком похоже на троллинг.
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Ответ Никому_никабельный
Ну напялил он колпак, а дальше-то что? Почему байки всегда одни и те же?
Слишком многого хочешь. Он что, ещё должен что-то новое придумывать каждый раз? Он и есть футбол, его пути неисповедимы.
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Меня можно принимать на работу шеф-поваром, я всю жизнь ел
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Ответ Никому_никабельный
Ну напялил он колпак, а дальше-то что? Почему байки всегда одни и те же?
Так если "пипл хавает" и так. Чего стараться-то? Журналисты задают ему одни и те же вопросы, юзеры читают одни и те же ответы и пишут одни и те же комменты по сотне штук под каждой бородатой "новостью от Мостового". Всем по кайфу. Любой медиапродукт это отражение общества, которое его потребляет. Точно как ДОМ-2 собирает уже 20 лет топ-рейтинги, а высокодуховные и высококультурные каналы имеют такую долю, что даже отдельно не выделяются ТВ-измерителями и во всех ТВ-рейтингах относятся в категорию "прочие".
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Мостовой когда нибудь перестанет давать интервью всем кто ему звонит 😁
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Ответ А ты?
Мостовой - это отражение уровня нашей журналистики. И не только спортивной. Нашли дурочка (а иначе никак не поворачивается назвать его, у него явно проблемы какие-то), звонят ему каждый день и задают одни и те же вопросы. Другие подхватывают и тоже начинают названивать. А никто не хочет спросить у царя, как Моуриньо добился таких высот? Или Сарри? Перечислите ему все титулы Слуцкого, процитируйте Эдегора, который так тепло вспоминает Лео. Нет! Всем нужна просто несущая желчь голова, никто не хочет вступить с ним в диалог за правду. Кто-то спросит меня, а зачем ? А зачем вообще звонить ему, он же одно и тоже несет каждый раз. Вот и журналистика… И еще. Недавно Дивеев комментировал в паре с кем-то матч ЦСКА. И он как раз рассказывал про зоны поля, которые так презирает Мост. Ну, Дивеев то тоже в футбол играет… или это другое ?
а чеканить этот ваш Дивеев умеет?
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Ответ Собиратель хаоса
Есть мнение, что Мостовой далеко не дурачок. Он просто напялил на себя шутовской колпак и играет роль. Травит байки, раздает комментарии по любой теме, ходит на ТВ и явно что-то на этом зарабатывает. А по поводу уровня журналистики - так это надо в зеркало смотреть. Достаточно сравнить, сколько комментариев под постом собирает качественный материал о тактике или футбольной истории и твит Мостового.
Когда человек ищет сложные объяснения простым вещам, это первый шажок к шизофрении
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Надо признать, красиво его тут "раздели" на знание матчасти. Такой тренер и своих игроков никогда знать не будет.
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Дед опять начал
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Так он скинуться нам предлагает?
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Ответ Всё знаю
Интересно, он сам сможет написать недельный цикл тренировок?))) Причем для всей команды)))) Ведь столько времени в футболе)
ему уже на 5 минуте тренировки станет скучно и он пойдет наливать свой любимый напиток
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somebody give this man a gun ©
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Все таки футбольный мир такого тренера теряет, в лице Мостового)))
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Вроде смешно, а вроде и нет.
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Ответ Феоктист
Некоторые школьники могут после школы быть намного более знающим, да, и просто на порядок умней, чем эти тётки учителя с ограниченным умом и кругозор ом.
Все школьники считают что знают больше и на порядок умнее этих «тетек учителей, с ограниченным умом и кругозором». Ты яркий тому пример.
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