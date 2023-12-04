Александр Мостовой: «У меня достаточно тренерского опыта, я всю жизнь играл, просто бумажки нет. Что-то изменилось, мяч и ворота другие? Ложная «девятка», 5-я зона – это не по-футбольному»
Александр Мостовой уверен, что в футболе за десятки лет ничего не изменилось.
– В «Спартак» вы пошли бы?
– Я не могу, у меня нет лицензии.
– А вы бы пошли?
– Вторым, третьим, четвертым пошел бы.
– Вы сейчас осознаете, что у вас недостаточно тренерского опыта?
– Да нет, у меня достаточно тренерского опыта.
– Откуда?
– Как откуда, я всю жизнь в футбол играл? У меня просто бумажки нет, которую дают.
– Вы же не тренировали.
– Ну и что, я играл в футбол. Почему я должен тренировать?
А что, сейчас в футболе что-то изменилось? Мяч стал другой, ворота другие?
– Почему вы считаете, что ничего не изменилось?
– А что изменилось?
Тогда Анчелотти не должен работать, как вы считаете, что что-то в футболе изменилось. Анчелотти не должен, потому что он старый, Гвардиола не должен, потому что он старый, да?
– Нет, он как раз внес наибольшее количество изменений за 20 лет в футбол.
– Какие изменения?
– Например, до его «Барселоны» никто так не контролировал мяч.
– И что? У него состав футболистов был такой.
«Спартак» при Романцеве тоже так контролировал мяч, что многим не снилось.
– Почему Хави и Иньеста при Райкарде не играли так, как играли при Гвардиоле?
– Потому что одному было 18, а второму 19 (Хави на момент прихода Гвардиолы было 28 лет, Иньесте – 24 – прим. Sports.ru). Дело только в возрасте.
– С момента окончания вашей карьеры, например, исчезла позиция «десятки».
– Какая исчезла позиция, о чем вы говорите?
Вот разница в чем: вы мне говорите не по-футбольному, я не могу это слушать. Ложная «девятка», пятая зона, седьмая зона, восьмая зона...
Ребят, в футболе как были правила одни и те же, они так и остались, ничего не поменялось. Человек как бежал за девять секунд – он не побежит за четыре секунды. Мяч как был такого размера, он так и есть, ворота такого же. Ничего не поменялось.
Давай Гвардиолу завтра назначим в «Брентфорд». Он что, с ними чемпионом станет? Да никогда не станет.
– Почему мы должны оценивать работу тренера по титулам?
– Ты же говоришь, что Гвардиола что-то придумал. Пускай придумает в «Брентфорде», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник сборной России.
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И еще. Недавно Дивеев комментировал в паре с кем-то матч ЦСКА. И он как раз рассказывал про зоны поля, которые так презирает Мост. Ну, Дивеев то тоже в футбол играет… или это другое ?
– В «Спартак» вы пошли бы?
– Я не могу, у меня нет лицензии.
Почему байки всегда одни и те же?
Без бумажки ты какашка.
чем языком трепать, давно бы получил лицензию и показал на что ты способен в качестве тренера.
Причем для всей команды))))
Ведь столько времени в футболе)