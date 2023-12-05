Кросби забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он вышел на чистое 1-е место в истории по очкам против «Филадельфии» – 125

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Сидни Кросби вышел на чистое 1-е место в истории по очкам против «Флайерс» – 125.

Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:2 ОТ). 

В его активе стало 26 (15+11) очков в 24 играх в текущем сезоне. 

36-летний канадец набрал 125-е очко за карьеру в играх с «Флайерс» в рамках регулярок и вышел на чистое 1-е место в истории. 

У него 125 (54+71) баллов в 85 играх против «Филадельфии», у Марио Лемье – 124 (51+73) в 71. В топ-5 также входят Яромир Ягр (120 в 101, 47+73), Брайан Троттье (117 в 110, 44+73) и Уэйн Гретцки (100 в 58, 34+66). 

Заброшенная шайба стала для Кросби 565-й в 1214 играх в регулярках за карьеру. Он вышел на чистое 24-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Матса Сундина (564 шайбы в 1346 играх) и Джо Нуиндайка (564 в 1257). 

На 23-м месте в истории идет Патрик Марло (566 в 1779). 

8 комментариев
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Жаль что этого оказалось мало для победы. А так молоток!!!
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Круто он может в гонку снайперов включиться!
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Ответ Кино Музыка
Молодой, 36 всего.
Как Сашка вряд-ли позориться будет до 40
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новый " хозяин " Филадельфии. Обогнать всех в этом списке это не что-нибудь, а кое-что. 😁
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Молодой, 36 всего.
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К завершению карьеры может 700 забить.
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Величайший.Если бы не травмы,то сейчас бы уже обходил Лемье по очкам и Мессье по голам.
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И такая статистика есть…прикольно
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