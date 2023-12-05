Кросби забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он вышел на чистое 1-е место в истории по очкам против «Филадельфии» – 125

Сидни Кросби вышел на чистое 1-е место в истории по очкам против «Флайерс» – 125.

Капитан « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (1:2 ОТ).

В его активе стало 26 (15+11) очков в 24 играх в текущем сезоне.

36-летний канадец набрал 125-е очко за карьеру в играх с «Флайерс» в рамках регулярок и вышел на чистое 1-е место в истории.

У него 125 (54+71) баллов в 85 играх против «Филадельфии», у – 124 (51+73) в 71. В топ-5 также входят (120 в 101, 47+73), Брайан Троттье (117 в 110, 44+73) и (100 в 58, 34+66).

Заброшенная шайба стала для Кросби 565-й в 1214 играх в регулярках за карьеру. Он вышел на чистое 24-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Матса Сундина (564 шайбы в 1346 играх) и Джо Нуиндайка (564 в 1257).

На 23-м месте в истории идет Патрик Марло (566 в 1779).