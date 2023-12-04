18-й тур РПЛ пройдет в декабре. Отдельные матчи могут перенести после замера температуры – об этом сообщил Алаев

18-й тур Мир РПЛ не будет перенесен на весну.

Об этом сообщил президент лиги .

«Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС.

Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой.

Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год», – сказал Алаев.

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов подтвердил слова главы лиги. «Переноса тура не будет», – заявил Фетисов.

Матчи 18-го тура Мир РПЛ пройдут с 8 по 10 декабря.

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