18-й тур РПЛ пройдет в декабре. Отдельные матчи могут перенести после замера температуры – об этом сообщил Алаев

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18-й тур Мир РПЛ не будет перенесен на весну.

Об этом сообщил президент лиги Александр Алаев

«Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС.

Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой.

Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год», – сказал Алаев. 

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов подтвердил слова главы лиги. «Переноса тура не будет», – заявил Фетисов. 

Матчи 18-го тура Мир РПЛ пройдут с 8 по 10 декабря.

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27 комментариев
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Каждая зима всеми чиновниками в стране воспринимается как форс-мажор. Ежегодно.
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ой да ладно, пройдёт тур и всё будет в порядке, весной никто уже и не вспомнит
2 снежных матча за первый круг (и то, из-за стихийного бедствия) - не шибко-то и горе горькое.
короче, не унывайте, пацаны! даёшь огненную концовку года!
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Ответ bevooch
Каждая зима всеми чиновниками в стране воспринимается как форс-мажор. Ежегодно.
Я как-то посмотрел погоду на 15 декабря в Москве на десять лет назад. Почти каждый год около 0.
+11
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Ура, ещё одна неделя лучшего футбола на Земле!
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В Москве сразу три матча, а на выходных обещают -17…))) Ух, красота! Поболеем!
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Ответ bevooch
Каждая зима всеми чиновниками в стране воспринимается как форс-мажор. Ежегодно.
Ну снег и морозы же очень редкие гости в нашей стране😁😂
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Я так думаю, что Зенит, Краснодар, Ахмат, Сочи и их соперники сыграют. Все остальные зависят от погоды.
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Ответ sergspartak
правильно, до минус 15 можно играть
Играть во что? В литрбол?
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Ответ Pertinax Gandi
Ну переносить матчи в Сочи, Ростове и Краснодаре действительно наверное не сто́ит. А в остальных регионах посмотрят по обстоятельствам. Скорее всего везде сыграют. Проигравшие потом конечно возмутятся, выигравшие скажут, что все были в равных условиях. И понесётся наша птица-тройка дальше
Ростов в гостях играть будет
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Ответ TaR
В Москве сразу три матча, а на выходных обещают -17…))) Ух, красота! Поболеем!
Только Локомотив и Спартак играют в Москве. Но есть ещё огород Воронежа (а Факел будет играть дома).
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Ответ Vlad Mironenko
Черданцев не подвел с прогнозом
Чердак про созвон предупреждал😅
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Ответ Vlad Mironenko
Ой, бедные , миллионеры побегали в -7 в снег , пук мук, великомученики , пожалейте еще
На следующих выходных в Москве прогнозируется 18-20 градусов мороза днём. Для кого футболисты должны гробить своё здоровье и пытаться делать вид, что они играют в футбол? Для пустых трибун?
Футбол прежде всего существует для болельщиков. Зачем это мучение и для кого? Дело же не в деньгах.. Футболисты то выйдут играть при любом раскладе
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Ответ Overkiller
Валенки к мячам закупили?
Валенки, валенки - в РФС идиоты стареньки....
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Ответ Overkiller
Валенки к мячам закупили?
обязательно оранжевые.
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Ответ bevooch
Каждая зима всеми чиновниками в стране воспринимается как форс-мажор. Ежегодно.
Ну да, наступила зима - время ремонтировать теплотрассы...
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можно было и 16.12 и 23.12 туры провести, там теплее будет, чем даже вчера. и пауза поменьше
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В Москве с 8 по 10 декабря прогнозируют от -14 до -17 градусов по Цельсию. Издевательство над футболистами, болельщиками и тренерами
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Можно перенести на нейтральные поля, не везде ещё снег по России...
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Вот я болельщик. Оформил паспорт, хожу
Но что за отношение ко мне? Почему решение принимается за 15 минут? Ну соберитесь утром в 9 утра и скажите возможно ли сегодня играть. Чтобы БОЛЕЛЬЩИКИ знали ехать им ил инет на матч
Тьфу
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правильно, до минус 15 можно играть
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Ну переносить матчи в Сочи, Ростове и Краснодаре действительно наверное не сто́ит. А в остальных регионах посмотрят по обстоятельствам. Скорее всего везде сыграют. Проигравшие потом конечно возмутятся, выигравшие скажут, что все были в равных условиях. И понесётся наша птица-тройка дальше
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Черданцев не подвел с прогнозом
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Валенки к мячам закупили?
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