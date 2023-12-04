18-й тур РПЛ пройдет в декабре. Отдельные матчи могут перенести после замера температуры – об этом сообщил Алаев
18-й тур Мир РПЛ не будет перенесен на весну.
Об этом сообщил президент лиги Александр Алаев.
«Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС.
Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой.
Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год», – сказал Алаев.
Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов подтвердил слова главы лиги. «Переноса тура не будет», – заявил Фетисов.
Матчи 18-го тура Мир РПЛ пройдут с 8 по 10 декабря.
Перекидывание ответственности за снежные матчи – зло. Нужно менять регламент
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2 снежных матча за первый круг (и то, из-за стихийного бедствия) - не шибко-то и горе горькое.
короче, не унывайте, пацаны! даёшь огненную концовку года!
Футбол прежде всего существует для болельщиков. Зачем это мучение и для кого? Дело же не в деньгах.. Футболисты то выйдут играть при любом раскладе
Но что за отношение ко мне? Почему решение принимается за 15 минут? Ну соберитесь утром в 9 утра и скажите возможно ли сегодня играть. Чтобы БОЛЕЛЬЩИКИ знали ехать им ил инет на матч
Тьфу