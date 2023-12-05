Кучеров набрал 1+1 с «Далласом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 42 очка в 25 играх

Никита Кучеров набрал 1+1 с «Далласом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Форвард « » забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Старс» (4:0).

Россиянин продлил свою результативную серию до 10 матчей (5+14 на отрезке).

Всего у него 42 (16+26) очка в 25 играх в текущем сезоне. Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Второе место делят из «Ванкувера» (36 очков в 25 играх, 13+23) и (36 в 24, 14+22). На 4-м месте идет («Рейнджерс», 35 в 23, 15+20).

Сегодня Кучеров (19:28, 1:31 – в большинстве, «+2») отметился 6 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 3:3.