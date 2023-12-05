Кучеров набрал 1+1 с «Далласом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 42 очка в 25 играх
Никита Кучеров набрал 1+1 с «Далласом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.
Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (4:0).
Россиянин продлил свою результативную серию до 10 матчей (5+14 на отрезке).
Всего у него 42 (16+26) очка в 25 играх в текущем сезоне. Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров.
Второе место делят Джей Ти Миллер из «Ванкувера» (36 очков в 25 играх, 13+23) и Давид Пастрняк (36 в 24, 14+22). На 4-м месте идет Артемий Панарин («Рейнджерс», 35 в 23, 15+20).
Сегодня Кучеров (19:28, 1:31 – в большинстве, «+2») отметился 6 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 3:3.