Даниил Серохвостов: «Я буду думать, выступать ли в очень холодную погоду. У меня иммунитет не лучший, а астма тоже не на руку играет»

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о проблемах с иммунитетом и астмой.

На этой неделе в Тюмени пройдет третий этап Кубка России. Спринтерские гонки были перенесены с 9 на 6 декабря из-за мороза – согласно прогнозу, в Тюмени будет минус 27 градусов.

– В прошлом году бегали. Было довольно больно бежать. В этом году я буду еще думать, выступать ли в очень холодную погоду, потому что у меня иммунитет не самый лучший, а аллергическая астма тоже мне не на руку играет. В прошлом году после Увата мне было тяжело дышать, хотя легкие были чистыми. Чувство после этих гонок было неприятное.

– Сейчас лишний раз подумаешь, бежать или нет?

– Если критическая погода, то да. Сейчас все равно общий зачет за пасьюты, спринты, масс‑старты ничего не дает. В прошлом году мы думали, что за это будут какие‑то призы, поэтому боролись. В этом году можно вообще Кубок России не бегать. Просто пробежать Спартакиаду, чемпионат России и отобраться в команду. Кубки России не так важны, как в том году.

– Желание бегать не пропадает?

– Нет. Мне в принципе нравится выступать, бегать, и не важно, какие это гонки. Когда нас отстранили, не хотелось бегать из‑за того, что мы тут остаемся. Но сейчас нет вариантов, где выступать, поэтому бежим на Кубке России, – сказал Серохвостов.