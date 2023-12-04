Даниил Серохвостов: «Я буду думать, выступать ли в очень холодную погоду. У меня иммунитет не лучший, а астма тоже не на руку играет»

Теги сборная России чемпионат России Спартакиада Кубок России Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о проблемах с иммунитетом и астмой.

На этой неделе в Тюмени пройдет третий этап Кубка России. Спринтерские гонки были перенесены с 9 на 6 декабря из-за мороза – согласно прогнозу, в Тюмени будет минус 27 градусов.

– В прошлом году бегали. Было довольно больно бежать. В этом году я буду еще думать, выступать ли в очень холодную погоду, потому что у меня иммунитет не самый лучший, а аллергическая астма тоже мне не на руку играет. В прошлом году после Увата мне было тяжело дышать, хотя легкие были чистыми. Чувство после этих гонок было неприятное.

– Сейчас лишний раз подумаешь, бежать или нет?

– Если критическая погода, то да. Сейчас все равно общий зачет за пасьюты, спринты, масс‑старты ничего не дает. В прошлом году мы думали, что за это будут какие‑то призы, поэтому боролись. В этом году можно вообще Кубок России не бегать. Просто пробежать Спартакиаду, чемпионат России и отобраться в команду. Кубки России не так важны, как в том году.

– Желание бегать не пропадает?

– Нет. Мне в принципе нравится выступать, бегать, и не важно, какие это гонки. Когда нас отстранили, не хотелось бегать из‑за того, что мы тут остаемся. Но сейчас нет вариантов, где выступать, поэтому бежим на Кубке России, – сказал Серохвостов.

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14 комментариев
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Астма -это интересно . Где у нас Васильев с Тихоновым ?
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Тихо! Этот - правильный астматик. Будем торпедировать норгов. Этого не трогаем.
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А я думал астматики в биатлоне - это только у коварных норвегов.
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Российский астматик без медалей кек
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Еще один тот самый астматик.
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опаньки, а Хвостик оказывается астматик, интересно, а ТИ у него есть?
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Ответ Женя Дерунов
это другое. Там астма улучшает результаты, а тут наоборот больно бегать.
Угу, ничего не принимает... терпит...
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Вот нравится мне как разговаривают Серохвостов и Бабиков, но, выражают мысли каждый по-своему. Но, в обоих случаях - интересно.
Не то что некоторые.
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....но астматики норвежцы)
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без разница какая астма, главное- принимает он что -нибудь или нет, так что бдительному клоуну Дитеру Болену пора поинтересоваться
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Тогда чего он не на заводе? С таким списком болезней только на завод
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Ответ Vasily Ivanov
Астма -это интересно . Где у нас Васильев с Тихоновым ?
Истерически перебирают методички. Хотя тут можно и без них, так как астма по типу Волкова, сезонная.
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