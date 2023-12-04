Финское ТВ использовало заранее записанный интершум со звуками толпы болельщиков для трансляций лыжного Кубка мира

Финское ТВ использовало заранее записанный интершум для трансляций лыжного КМ.

24-26 ноября в финской Руке проходил первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Как сообщает телерадиокомпания Yle, часть звукового сопровождения, – включая лыжные звуки и шум толпы болельщиков, – была записана заранее.

Отмечается, что такая практика существует уже давно. Она, в частности, вызвала удивление со стороны шведских спортсменов.

«Вы шутите? Выглядит так, будто в лесу находились тысячи человек, но я не слышал там ни одного», – сказал участник Кубка мира Эдвин Ангер изданию Expressen.

«Мне хотелось бы, чтобы телезрителям показывали реальную картинку. Таким должен быть лыжный спорт. Его стараются приукрасить, но я считаю, что оригинальный звук и так достаточно хорош», – сказала трехкратная чемпионка мира Эбба Андерссон.