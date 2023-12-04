Финское ТВ использовало заранее записанный интершум со звуками толпы болельщиков для трансляций лыжного Кубка мира

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен сборная Швеции Эбба Андерссон Эдвин Ангер Лыжи

Финское ТВ использовало заранее записанный интершум для трансляций лыжного КМ.

24-26 ноября в финской Руке проходил первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Как сообщает телерадиокомпания Yle, часть звукового сопровождения, – включая лыжные звуки и шум толпы болельщиков, – была записана заранее.

Отмечается, что такая практика существует уже давно. Она, в частности, вызвала удивление со стороны шведских спортсменов.

«Вы шутите? Выглядит так, будто в лесу находились тысячи человек, но я не слышал там ни одного», – сказал участник Кубка мира Эдвин Ангер изданию Expressen.

«Мне хотелось бы, чтобы телезрителям показывали реальную картинку. Таким должен быть лыжный спорт. Его стараются приукрасить, но я считаю, что оригинальный звук и так достаточно хорош», – сказала трехкратная чемпионка мира Эбба Андерссон.

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13 комментариев
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На жеребьевке ЧЕ по футболу тоже было что-то похожее...
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Что это за мордорские методы в прогрессивной европейской державе
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Интершум был тот же, что недавно на жеребьевке Евро 2024?
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На фоне слышался ропот мигрантов на финской границе, которых не пускали в Финляндию.
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и комментатор пусть рядом бежит, а то лыжники его не слышат
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Записанный интершум - дно всегда и везде. Лучше уж слушать как в лесной тишине белка с лесником семечки грызут, чем записанные восторги зрителей.
Надеюсь тех кто это сделал расстреляют.
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Эдвина удивил финский интершкм, потому что он вечно запаздывал
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в интершум попали крики Губерниева )
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Ответ Alexander Lyakhov
На жеребьевке ЧЕ по футболу тоже было что-то похожее...
Там как раз шла запись немецких болельщиков
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У них там на лыжные гонки тоже Фан-Айди ввели?
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После ковида и пустых трибун интершум стал новой нормой.
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И финская колбаса, так называемый "сервелат", сильно уступает в качестве "Московской копченой"!
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