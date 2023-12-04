«Динамо» на 2 очка отстает от «Зенита». Команда Лички выиграла 4-й матч подряд и не уступает с сентября

«Динамо» продлило серию без поражений до 11 матчей.

Команда Марцела Лички сегодня обыграла « » (1:0) в 17-м туре Мир .

В последний раз московский клуб уступал 23 сентября – «Спартаку» (0:1). С тех пор – 7 побед и 4 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.

« » сократило отставание от « » до 2 очков (33 против 31), до лидирующего « » – 4 балла.

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