«Динамо» на 2 очка отстает от «Зенита». Команда Лички выиграла 4-й матч подряд и не уступает с сентября
«Динамо» продлило серию без поражений до 11 матчей.
Команда Марцела Лички сегодня обыграла «Рубин» (1:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
В последний раз московский клуб уступал 23 сентября – «Спартаку» (0:1). С тех пор – 7 побед и 4 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.
«Динамо» сократило отставание от «Зенита» до 2 очков (33 против 31), до лидирующего «Краснодара» – 4 балла.
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А оно вон как. Двигаемся добренько. Очень надеюсь на добротную зиму в плане трансферов- 2 человечка прям очень нужны- справа в защиту и один в центр. Еще + нап справа- вообще будет Чикаго!
На выход и однозначный хлам: Макаров и Гагнидзе. Два клоуна уровня мяичка на пиво во дворе.
P. S.
Классно вас кадырычи раскатали! А ХА ХА
хорошая работа... тренерского тандема Личка - Федотов