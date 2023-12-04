«Динамо» на 2 очка отстает от «Зенита». Команда Лички выиграла 4-й матч подряд и не уступает с сентября

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

«Динамо» продлило серию без поражений до 11 матчей.

Команда Марцела Лички сегодня обыграла «Рубин» (1:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

В последний раз московский клуб уступал 23 сентября – «Спартаку» (0:1). С тех пор – 7 побед и 4 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.

«Динамо» сократило отставание от «Зенита» до 2 очков (33 против 31), до лидирующего «Краснодара» – 4 балла.

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45 комментариев
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Всех динамиков с победой!
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А ведь говорили, дайте Личке время, ведь классный он специалист и дядька…
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У команды появился тренер - поздравлю билел Динамо!
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Шунин на фотке к новости намекает, что все это благодаря тому, что его на лавку посадили.
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Ответ Recreated
Всех динамиков с победой!
Да ещё и Рубин обыграли, с которым Динамо исторически плохо играет
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Всех с победой!
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Главный тест для Лички предстоит весной, я уже не помню когда нам удавалась удачно стартовать весной. Может Марцел сломает эту традицию, он вообще умеет удивить.
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Всех болельщиков Динамо с победой !!! Удачи в следующих матчах !!!
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Ура! С победой! Так держать!
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Ответ Юрий Богданов
Я много смотрю футбол, много в нём видел, даже очень много, но посмотрев концовку матча Динамо понял, что теперь я видел в футболе всё. Ну где ещё, в каком чемпионате, в какой стране, в какой лиге трое игроков выходя против одного вратаря не забивают гол? Браво и спасибо!
Легко, когда один из троицы – Макаров. Дуболом и здесь отметился нелепейшим пасом.
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Збс!
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Ответ Julio Pedro Ebaños Mudillo
Шунин на фотке к новости намекает, что все это благодаря тому, что его на лавку посадили.
Шунина на лавку посадили?! Ничего себе, кажется, Динамо в этот раз действительно нацелились на серьезную борьбу
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Интересный у нас Чемпионат в этом году. Впервые за долгое время интересно следить
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Мододцы. Рубин очень неудобная команда. Тюкавин красавец! Вперёд ДИНАМО мы с тобой!
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Слушайте, будет увлекательная весна в борьбе за медали, на самом деле радует такой расклад.
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Что в голове у Макарова!?
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Спасибо Макарову, без него счёт был бы другим.
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Ответ Раменки за Динамо
Спасибо Макарову, без него счёт был бы другим.
2:0?
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Ну мы и предыдущие два сезона перед перерывом высоко были. Посмотрим, как пойдёт весна - не провалить бы.
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Ответ bestsalut
2:0?
Так смазать момент в концовке можно только после долгих лет упорных тренировок.
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Ответ валя_стакан
Главный тест для Лички предстоит весной, я уже не помню когда нам удавалась удачно стартовать весной. Может Марцел сломает эту традицию, он вообще умеет удивить.
Сценарий прошлых лет был до безумия одинаковый, вылет из кубка и падение в таблице. Норм было последний раз при Хохлове весной 18-го, когда успел поднять с дна в серединку
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Ответ Mukunku 64
У Динамы - шансов нет !)) Хотите верьте - хотитите нет !)) Прославленный советский тренер Александр Севидов в 1976 году в последний раз выиграл с "Динамо" золото. В 1979 году динамовцы проводили турне по США, и Севидов встретился там с одним старым знакомым. Начальник команды "Динамо" написал донос на тренера и Севидова уволили "за нарушение спортивного режима". Жена Александра Александровича болезненно восприняла это известие и прокляла "Динамо" со словами, что оно никогда не станет чемпионом....уже 47 лет сбывается..
Вот вы всем Америку открыли, полвека болеете, а всё как дитë малое про маяк всё, и так далее.
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Чемпионат очень интересный своей плотностью.
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чемпионский график
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Зачем Личка Нгамале весь матч держал,у него в дома даже в холодильнике -10 не бывает. Он боится травму получить,борьбу только обозначает....И конечно выход в троем в ноль,это что-то....
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Казань взяли теперь на очереди Воронеж.
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Ну вот, а еще месяц назад визги было мол Личку убрать немедля!
А оно вон как. Двигаемся добренько. Очень надеюсь на добротную зиму в плане трансферов- 2 человечка прям очень нужны- справа в защиту и один в центр. Еще + нап справа- вообще будет Чикаго!

На выход и однозначный хлам: Макаров и Гагнидзе. Два клоуна уровня мяичка на пиво во дворе.
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Че за ясли на матч тв по ранджевичу…🤦🏻‍♂️
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Ответ TheDustman
Ну вот, а еще месяц назад визги было мол Личку убрать немедля! А оно вон как. Двигаемся добренько. Очень надеюсь на добротную зиму в плане трансферов- 2 человечка прям очень нужны- справа в защиту и один в центр. Еще + нап справа- вообще будет Чикаго! На выход и однозначный хлам: Макаров и Гагнидзе. Два клоуна уровня мяичка на пиво во дворе.
За Макарова слишком много отдали чтобы просто слить. Будут до последнего пытаться его реанимировать. А гагнидзе, как по мне, вполне норм. При Захаряне мне он прям нравился. Щас просто Чавеса он на банку не посадит
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Ответ Mukunku 64
У Динамы - шансов нет !)) Хотите верьте - хотитите нет !)) Прославленный советский тренер Александр Севидов в 1976 году в последний раз выиграл с "Динамо" золото. В 1979 году динамовцы проводили турне по США, и Севидов встретился там с одним старым знакомым. Начальник команды "Динамо" написал донос на тренера и Севидова уволили "за нарушение спортивного режима". Жена Александра Александровича болезненно восприняла это известие и прокляла "Динамо" со словами, что оно никогда не станет чемпионом....уже 47 лет сбывается..
Смешно
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Ответ Mukunku 64
У Динамы - шансов нет !)) Хотите верьте - хотитите нет !)) Прославленный советский тренер Александр Севидов в 1976 году в последний раз выиграл с "Динамо" золото. В 1979 году динамовцы проводили турне по США, и Севидов встретился там с одним старым знакомым. Начальник команды "Динамо" написал донос на тренера и Севидова уволили "за нарушение спортивного режима". Жена Александра Александровича болезненно восприняла это известие и прокляла "Динамо" со словами, что оно никогда не станет чемпионом....уже 47 лет сбывается..
У вас и без Севидова шансов нет.
P. S.
Классно вас кадырычи раскатали! А ХА ХА
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Ответ Recreated
Что в голове у Макарова!?
А что? что есть то и есть,
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Ответ валя_стакан
Главный тест для Лички предстоит весной, я уже не помню когда нам удавалась удачно стартовать весной. Может Марцел сломает эту традицию, он вообще умеет удивить.
А ты думаешь многие помнят? но двуха от меня, вернëшь потом, если захочешь конечно.
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Ответ Юрий Богданов
Я много смотрю футбол, много в нём видел, даже очень много, но посмотрев концовку матча Динамо понял, что теперь я видел в футболе всё. Ну где ещё, в каком чемпионате, в какой стране, в какой лиге трое игроков выходя против одного вратаря не забивают гол? Браво и спасибо!
Так бывает, уже стоял в ожидание гола,главное очки чистые( это которые видеть помогают).
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«Динамо» на 2 очка отстает от «Зенита»...
хорошая работа... тренерского тандема Личка - Федотов
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Ответ therealgreenman
А ведь говорили, дайте Личке время, ведь классный он специалист и дядька…
«Я балдею от наших разговоров, ты такой умный дядька...»
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Очки по весне считают
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Ответ chesko10
Рубин Рубину рознь! этот Рубин нужно обыгрывать, если есть амбиции быть в тройке! Макаров конечно делал всё, чтобы оставить бывших в игре.
Да вот ему-то и надо было точку ставить, засланный казачëк похоже.
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Ответ Николай Бойко
Да ещё и Рубин обыграли, с которым Динамо исторически плохо играет
Рубин Рубину рознь! этот Рубин нужно обыгрывать, если есть амбиции быть в тройке! Макаров конечно делал всё, чтобы оставить бывших в игре.
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Отлично. Уже в троечке.
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