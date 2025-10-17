Лидер Консервативной партии Великобритании Баденок о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Виллой»: «Национальный позор. Если у нас есть места, куда евреям нельзя, это ужасный сигнал»
Лидер Консервативной партии Великобритании недовольна действиями «Астон Виллы».
Ранее стало известно, что фанатам «Маккаби» Тель-Авив запретили посещение выездного матча с бирмингемцами в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью.
«Это национальный позор. Как все до этого дошло?
Стармер заверял, что евреи желанны и находятся в безопасности в Британии. Что он стоит плечом к плечу с еврейской общиной и использует всю мощь своего правительства, чтобы это доказать.
Подкрепит ли он эти слова делами и гарантирует ли, что еврейские болельщики смогут попасть на любой футбольный стадион в этой стране? Если нет, это пошлет ужасный и позорный сигнал: в Британии есть места, куда евреям просто нельзя», – написала Кеми Баденок.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Кеми Баденох
