  • Лидер Консервативной партии Великобритании Баденок о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Виллой»: «Национальный позор. Если у нас есть места, куда евреям нельзя, это ужасный сигнал»
35

Лидер Консервативной партии Великобритании Баденок о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Виллой»: «Национальный позор. Если у нас есть места, куда евреям нельзя, это ужасный сигнал»

Лидер Консервативной партии Великобритании недовольна действиями «Астон Виллы».

Ранее стало известно, что фанатам «Маккаби» Тель-Авив запретили посещение выездного матча с бирмингемцами в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

«Это национальный позор. Как все до этого дошло?

Стармер заверял, что евреи желанны и находятся в безопасности в Британии. Что он стоит плечом к плечу с еврейской общиной и использует всю мощь своего правительства, чтобы это доказать.

Подкрепит ли он эти слова делами и гарантирует ли, что еврейские болельщики смогут попасть на любой футбольный стадион в этой стране? Если нет, это пошлет ужасный и позорный сигнал: в Британии есть места, куда евреям просто нельзя», – написала Кеми Баденок.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Кеми Баденох
logoМаккаби Тель-Авив
дискриминация
logoЛига Европы УЕФА
болельщики
Кир Стармер
logoвысшая лига Израиль
Политика
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
