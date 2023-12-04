Кокорин забил за «Арис» впервые в этом чемпионате Кипра. У форварда 3-й гол за 12 матчей сезона

Теги Фиорентина премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА высшая лига Кипр Арис Лимасол АЕЛ Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин забил первый гол в текущем чемпионате Кипра.

Форвард открыл счет на 39-й минуте игры против АЕЛ в 13-м туре. Это его седьмая игра в лиге после возвращения в клуб.

Всего у Кокорина 12 матчей за «Арис» во всех турнирах в этом сезоне. Он дважды забил в Лиге Европы.

Также у россиянина по одной голевой передаче в чемпионате и ЛЕ.

32-летний нападающий арендован у «Фиорентины» до конца сезона.

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4 комментария
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"Вечно третий" после Месси и Роналду. Теперь никто и ничто не помешает взять золотой шарик
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Ограбили великого Коко с золотым мячом, конечно
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Игрок талантливый и потенциальный, в будущем он станет отличным футболистом!
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