Кокорин забил за «Арис» впервые в этом чемпионате Кипра. У форварда 3-й гол за 12 матчей сезона
Александр Кокорин забил первый гол в текущем чемпионате Кипра.
Форвард открыл счет на 39-й минуте игры против АЕЛ в 13-м туре. Это его седьмая игра в лиге после возвращения в клуб.
Всего у Кокорина 12 матчей за «Арис» во всех турнирах в этом сезоне. Он дважды забил в Лиге Европы.
Также у россиянина по одной голевой передаче в чемпионате и ЛЕ.
32-летний нападающий арендован у «Фиорентины» до конца сезона.
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