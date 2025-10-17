Люксен о Мбаппе: «Больше похож на Криштиану, чем Роналдо. Рони был волшебником и обладал всем: мощью, техникой, скоростью, умением бить обеими ногами. Любому сложно достичь такого уровня»
Петер Люксен сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.
– Мбаппе больше напоминает вам Криштиану или Роналдо?
– Роналдо – это, пожалуй, мой любимый игрок в истории. В плане эффективности Мбаппе больше похож на Криштиану. Рони был волшебником, который обладал всем: мощью, техникой, скорость, умением бить обеими ногами... Я наслаждался его игрой и страдал, когда он был моим соперником.
Килиан превратился в зверя в штрафной площади, но за ее пределами любому футболисту сложно достичь уровня пикового Роналдо, – отметил бывший полузащитник «Атлетико».
Кто победит в главном матче Бундеслиги?1645 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости