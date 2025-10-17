  • Спортс
  Бруну Фернандеш: «В «МЮ» любой тренер всегда в одном матче от кризиcа. Выигрываешь матч – и кажется, что станешь чемпионом. Проигрываешь – и кажется, что туча над клубом будет висеть вечно»
Бруну Фернандеш: «В «МЮ» любой тренер всегда в одном матче от кризиcа. Выигрываешь матч – и кажется, что станешь чемпионом. Проигрываешь – и кажется, что туча над клубом будет висеть вечно»

Бруну Фернандеш просит обеспечить тренеру «Манчестер Юнайтед» стабильные условия.

«Клуб нуждается в стабильности. Думаю, именно это сэр Джим Рэтклифф хочет донести до каждого.

Порой нужно смотреть на картину в целом, и наша команда верит в то, что наш тренер может помочь клубу вернуться на свое место.

Любой тренер, который придет сюда, будет в одном матче от кризиса. В этом клубе всегда так. Выигрываешь один матч – и кажется, что ты станешь чемпионом. Проигрываешь один матч – и кажется, что туча над клубом будет висеть вечно.

У нас есть футболисты, которые осознают масштаб клуба и то, как все устроено. Нам не нужна вся эта шумиха. Нам нужно знать, что мы делаем, чего хотим добиться в долгосрочной перспективе и в следующем матче. Такая цель должна быть у каждого игрока, потому что в этом клубе любой тренер будет под давлением после плохого результата, и наш тренер не исключение. Но он хорошо подготовлен и знает, насколько серьезен этот вызов», – сказал капитан «МЮ».

