Владимир Гомельский: «Подавляющее число американских тренеров не доверяют европейским игрокам»

Теги Виктор Хряпа Новый Орлеан Грегг Попович Арвидас Мацияускас НБА Владимир Гомельский Яннис Адетокумбо Никола Йокич Виктор Вембаньяма Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что тренеры НБА не доверяли и по-прежнему не доверяют европейским игрокам.

Он выразил это мнение, отвечая на вопрос о не заигравшем в НБА литовце Арвидасе Мацияускасе.

Вопрос: В 2004 году сын бывшего руководителя профсоюза игроков НБА Эрик Флейшер в интервью сказал, что литовец Арвидас Мацияускас должен стать в НБА следующей звездой, что в его силах забивать в лиге по 20 очков. Каково ваше мнение: Мацияускас не смог в «Новом Орлеане» вписаться в систему/подстроиться под концепцию тогдашнего главного тренера «Хорнетс» или же ему помешали закрепиться в НБА еще какие-то причины?

Гомельский: У меня своя точка зрения на эту проблему. Мне кажется, что подавляющее число американских тренеров, работавших и работающих сейчас с клубами НБА, категорически не доверяют европейским игрокам, попавшим к ним в команды. История с Мацияускасом – не самый яркий пример. Вспомните, сколько сезонов потребовалось таким ярким игрокам, как Адетокумбо, Йокич, обоим Богдановичам, младшему Сабонису и куче других. Хочется играть, приносить пользу и получать удовольствие, а тебя маринуют на скамейке и выпускают на паркет на «мусорное» время. И игрок возвращается в Европу (Наварро, Кампаццо, Мацияускас, Хряпа и т.д.).

Правда, есть и приятные исключения – Дивац, Туркоглу, Стоякович, Дончич, Кириленко. То есть проблема не в игроках, а в узколобости тренеров НБА. И здесь только одно исключение – Грегг Попович и его Паркер, Джинобили, в какой степени Данкан. Может быть, сейчас получится с Вембаньямой.

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8 комментариев
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хотелось бы побольше минут для Везенкова
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Данкан то тут при чем?.. )
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Слежу за Везенковым, он может помогать больше Сакраменто, пока не тот уровень, который я ждал от него. Тот же Хуертер пока не так уж и попадает, может лучше играет в защите. Это надо продвинутую статистику смотреть.
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Да,. есть такие исключения , как Пау Газоль, да так, что ЛАЛ даже его номер 16 из обращения вывел.
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100% это так
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Ответ vzi
Данкан то тут при чем?.. )
Он европеец. 😁
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Ответ cm9x4
Он европеец. 😁
Он русский!
+1
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Ответ vzi
Данкан то тут при чем?.. )
Дед опять гонит, ничего нового)
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