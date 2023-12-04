Известный комментатор и эксперт считает, что тренеры НБА не доверяли и по-прежнему не доверяют европейским игрокам.

Он выразил это мнение, отвечая на вопрос о не заигравшем в НБА литовце Арвидасе Мацияускасе.

Вопрос: В 2004 году сын бывшего руководителя профсоюза игроков НБА Эрик Флейшер в интервью сказал, что литовец Арвидас Мацияускас должен стать в НБА следующей звездой, что в его силах забивать в лиге по 20 очков. Каково ваше мнение: Мацияускас не смог в « » вписаться в систему/подстроиться под концепцию тогдашнего главного тренера «Хорнетс» или же ему помешали закрепиться в НБА еще какие-то причины?

Гомельский: У меня своя точка зрения на эту проблему. Мне кажется, что подавляющее число американских тренеров, работавших и работающих сейчас с клубами НБА, категорически не доверяют европейским игрокам, попавшим к ним в команды. История с Мацияускасом – не самый яркий пример. Вспомните, сколько сезонов потребовалось таким ярким игрокам, как , , обоим Богдановичам, младшему Сабонису и куче других. Хочется играть, приносить пользу и получать удовольствие, а тебя маринуют на скамейке и выпускают на паркет на «мусорное» время. И игрок возвращается в Европу (Наварро, Кампаццо, Мацияускас, и т.д.).

Правда, есть и приятные исключения – Дивац, Туркоглу, Стоякович, Дончич, Кириленко. То есть проблема не в игроках, а в узколобости тренеров НБА. И здесь только одно исключение – Грегг Попович и его Паркер, Джинобили, в какой степени Данкан. Может быть, сейчас получится с Вембаньямой.