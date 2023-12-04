«Европа приползет к России, без нашей страны им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров». Калешин об отстранении

Теги Спартак Зенит Евгений Калешин премьер-лига Россия Акрон Футбол

Евгений Калешин поедился мнением об отстранении России от международных турниров.

– Нужно ли переходить в Азию?

– Зачем нам переходить в Азию, когда мы ближе к Европе? Мы Европе дали методику, лучших тренеров – Вячеслава Платонова, Юрия Верхошанского. У нас все лучшие тренеры! Европа должна к нам прийти. Нам нужно создать сильный продукт, турниры, начиная от «Кожаного Мяча». Чтобы люди посмотрели на наших игроков и захотели играть с нами.

Нам не надо париться, что мы не участвуем в европейских турнирах. Условно, «Акрон» разве думает порадовать испанского болельщика? Кроме трех-четырех клубов, способных играть в еврокубках, все должны думать, как им радовать своих болельщиков.

«Спартак» и «Зенит» тоже больше должны радовать своих фанатов, а пять-семь игр в Европе – дополнительный бонус. Рано или поздно Европа прибежит к нам – никогда ничего не просите, сами придут и все дадут. Знаете же это произведение?

– Но уместно ли это говорить про Европу?

– Я думаю, что Европа приползет к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они, – сказал бывший главный тренер «Акрона». 

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121 комментарий
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Решил таким очколизанием "заглаживать вину" за ту речь?
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Новость от 05.12.2023:
Калешин назначен главным тренером Акрона.
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Другими словами:
"Был неправ, вспылил... Прошу искупить, загладить, исправить..." (с)
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следующее интервью Калешин начнёт со слов "меня часто спрашивают, знаю ли я Тайлера Дердана"
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Типичный диванный патриот:
власть развалила футбол, но Европа к нам приползёт ведь футбол у нас ого-го!
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"...Капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные закуски"(с)
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каких тренеров, шутник?))) наши хоккейные тренеры то никак не котируются в мировой арене. А тут футбольные
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Ответ Бартоломью
Другими словами: "Был неправ, вспылил... Прошу искупить, загладить, исправить..." (с)
"Я ошибся! Я могу один раз ошибиться???"
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Все, я так понимаю, Калешина разжаловать из героев Спортса?
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Интересно... Сколько российских тренеров за последние 30 лет трентровали в топ 6 клубов топ 6 лиг?)
+22
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Ответ schwein
Все, я так понимаю, Калешина разжаловать из героев Спортса?
А так хорошо все начиналось. Был новоиспеченным борцом с системой, казалось бы…одно разочарование!
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Ответ Ева Витебская
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санитары выехали
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Ответ Меган Лайф
Интересно... Сколько российских тренеров за последние 30 лет трентровали в топ 6 клубов топ 6 лиг?)
"Топ-6" это чтобы Слуцкого зацепить?)
+17
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Мы можем придумать то, что не придумают они,

Как там говорил Кузьмич в "Особенностях....." - "Дураков в России на сто лет припасено".
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"А все другие страны нам завидуют" ™
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Жека прав. Надо сделать турнир "Кожаный Мяч" снова великим, чтобы европейские детишки вместо юношеской ЛЧ захотели попробовать свои силы в этом самобытном турнире имени Гены Букина.
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этот Калешин сломался несите следующего.
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Очень толсто троллит, даже патриоты с двойным турбонаддувом так не говорят.
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Ответ Заяцволк
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Так футбол был развален и до сво
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Рынок ? Зарплата 500$ по стране. 200₽ за трансляции в месяц заплатить не могут
Какой рынок
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Ответ Ева Витебская
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Ева, какую Вы чушь пишете
+6
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Ответ Заяцволк
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ну да, санкции просто так ввели, ничего же не предвещало
+8
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Ответ Ева Витебская
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госпожа Захарова перелогиньтесь 😜
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И не просто приползëт, а притащится на брюхе. А Калешин будет лично решать, простить Европу или сурово покарать.
Хорошо кто-то сказал - "Дурак - это надолго".
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«Лицо, позволившее втянуть себя в выполнение задач агента влияния, не будучи агентом в формальном смысле, характеризуется термином полезный дурак»
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кажется он болен
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Ответ Groznyi2024
Жду массового переобувания. Самого массового в истории спортса. О том как Калешин из святого либерала стал кремлеботом
а кто его в либералы записал? просто похвалили за смелость
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Понятно, не совсем адекватный оказался он всё-таки
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Ему что, из Кремля тексты присылают? Или денег оттуда же?
Неадекватщина какая-то
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Ответ Ева Витебская
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спасибо за ваш «взгляд». очень взвешенно и рассудительно, обязательно пишите ещё)
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Плохо без работы)
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он точно про футбол?
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Оу.... Я так понимаю, что сверху "посоветовали" сказать что-то в этом стиле, чтобы не продолжить работать... ппц
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Ответ Алешка Терминатор
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ловите наркомана!
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у него раздвоение личности что ли? разгон от российский футбол развален до Европа к нам приползет ещё за 2 недели)
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Какая каша в голове. Интересно ,как он говорит в раздевалке с подопечными?
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Ответ Назар Игорь
И не просто приползëт, а притащится на брюхе. А Калешин будет лично решать, простить Европу или сурово покарать. Хорошо кто-то сказал - "Дурак - это надолго".
ну пока похоже Калешин тащится на брюхе обратно
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Он точно о российском футболе говорит?
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Печально. 45 лет, а уже старческий маразм.
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Пепу очень тяжело, без советов Мостового.
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Ну допустим рынок немаленький. Но мыслящие футболисты и тренеры то тут причем? :))
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Тут уже явно перебор
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Ответ Redhead One
"Я ошибся! Я могу один раз ошибиться???"
мы все виноваты в этом интервью...)))
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давно так не смеялся, он говорит о футболе ладно ещё нефть и газ.
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ну вот, теперь вижу разногласие с руководством))
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И ползли они 30 лет и 3 года...
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"Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно" (М. Булгаков, Бег).
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Жду массового переобувания. Самого массового в истории спортса. О том как Калешин из святого либерала стал кремлеботом
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беды с башкой
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Ответ Меган Лайф
Интересно... Сколько российских тренеров за последние 30 лет трентровали в топ 6 клубов топ 6 лиг?)
а кто бы их туда пустил физруков ???
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