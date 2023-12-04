«Европа приползет к России, без нашей страны им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров». Калешин об отстранении

Евгений Калешин поедился мнением об отстранении России от международных турниров.

– Нужно ли переходить в Азию?

– Зачем нам переходить в Азию, когда мы ближе к Европе? Мы Европе дали методику, лучших тренеров – Вячеслава Платонова, Юрия Верхошанского. У нас все лучшие тренеры! Европа должна к нам прийти. Нам нужно создать сильный продукт, турниры, начиная от «Кожаного Мяча». Чтобы люди посмотрели на наших игроков и захотели играть с нами.

Нам не надо париться, что мы не участвуем в европейских турнирах. Условно, «Акрон» разве думает порадовать испанского болельщика? Кроме трех-четырех клубов, способных играть в еврокубках, все должны думать, как им радовать своих болельщиков.

« » и « » тоже больше должны радовать своих фанатов, а пять-семь игр в Европе – дополнительный бонус. Рано или поздно Европа прибежит к нам – никогда ничего не просите, сами придут и все дадут. Знаете же это произведение?

– Но уместно ли это говорить про Европу?

– Я думаю, что Европа приползет к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они, – сказал бывший главный тренер « ».

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