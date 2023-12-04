Карпин приглашен на заседание КДК после слов про «дебила». Тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация до 4 матчей

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин КДК РФС Артур Григорьянц Виктор Мелехин Футбол

Валерий Карпин приглашен на заседание КДК РФС.

Напомним, «Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

«ЦСКА – «Ростов» – удаление Мелехина за агрессивное поведение, Мелехин приглашен на заседание. Также по материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Ростова» Карпина в послематчевом флэш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Карпин приглашен на заседание», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. 

Сообщалось, что главному тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей РПЛ, а также штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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38 комментариев
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Пригрозят оставить без пенальти на пару матчей и думаю все
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Радимову давали 6,Ширлу...
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Ответ Корнелий Шнапс 1
Он же прав, за что наказывать?
Он не прав как минимум в том, что Ростов сам просил провести последние 2 матча года из-за реновации поля на весеннюю часть: «В Ростове нужна реновация поля, поэтому два последних тура в первой части сезона команда не может играть дома» - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/3180251.html , статья от 4 августа.

Если бы не эта ситуация, то матчи между ЦСКА и Ростовом поменяли бы местами.
А сейчас, видите ли, они стали бороться за "честность и надобность российского футбола".
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ну в принципе, то же самое что и у Галактионова должно быть
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Скоро в команде потребуется не два состава, а два главных тренера. Один тренирует, второй " сидит", как зицпредседатель Фунт.
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Он же прав, за что наказывать?
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Ответ Корнелий Шнапс 1
Он же прав, за что наказывать?
В чем прав? В том что Ростов сам попросил кругами поменяться или в том, что в его команде играют такие бандиты как Мелехин?
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Очень ждём имя дебила и идиота который принимал решение по проведению «снежных матчей»..Мы должны знать своих героев..
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Ответ Корнелий Шнапс 1
Он же прав, за что наказывать?
Он ни в чем неправ.

Во-первых, как выяснилось, Ростов сам просил сделать выездными 2 последних тура перед перерывом. Ну что ж, ваше желание исполнено.

Во-вторых, любую точку зрения можно изложить корректно и в рамках приличий. Но приличия это не про Карпина. Поэтому получилась быдло-истерика.
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Ответ Вячеслав Максименко
Скоро в команде потребуется не два состава, а два главных тренера. Один тренирует, второй " сидит", как зицпредседатель Фунт.
было такое уже у Ростова, правда, там вроде даже 3 тренера))) а Бердыев с трибуны тренировал
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Ответ Мукунку хороший
Очень ждём имя дебила и идиота который принимал решение по проведению «снежных матчей»..Мы должны знать своих героев..
Судья матча известен.
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Ответ Мукунку хороший
Очень ждём имя дебила и идиота который принимал решение по проведению «снежных матчей»..Мы должны знать своих героев..
Команды календарь видели за несколько недель до старта чемпионата и согласились по нему играть.
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Ответ Дима
ну в принципе, то же самое что и у Галактионова должно быть
Блинство все таки пожестче чем дебилы)
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Ответ Step_up
Валера всё ближе к отставке со всех мест. Может, и из России уедет.
Побыстрее бы уже!
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Ответ Alexander Lyakhov
Тренер сборной не является госслужащим, что бы там не считал предшественник Карпина на этой позиции.
За такие разговоры можно и в душ отправиться!
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Ответ haymaker
а кто ж он? его зп формируется из налогов
Зарплата огромного количества людей формируется из налогов, в т.ч. сотрудников бюджетных учреждений образования и здравоохранения. От этого они не становятся госслужащими.
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Ответ Корнелий Шнапс 1
Он же прав, за что наказывать?
за то, что не надо себя вести как колхозник, даже если вокруг и правда так себе контингент.
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Ответ Корнелий Шнапс 1
Он же прав, за что наказывать?
От шнапса надо переходить к здоровым напиткам. Во всем мире все спортивные соревнования регламентируются, в том числе дисциплинарной составляющей. Она касается всех участников. Карпины- не исключение. Ваши категории, типа «онжеправ» - для маргинальной толпы. Руководитель должен думать, прежде чем чесать языком. Кстати, регламентных нарушений разного толка у тренера сборной по ходу чемпионата, если не ошибаюсь уже девять штук. Дивный образец!
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Ответ Alexander Lyakhov
Тренер сборной не является госслужащим, что бы там не считал предшественник Карпина на этой позиции.
а кто ж он? его зп формируется из налогов
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Ответ Саша Пушкин
А как Лавров был наказан, когда публично упомянул .билов? Карпин тоже, как тренер сборной , является госслужащим и если его накажут, то это будет двойными стандартами. На этом я бы построил позицию защиты Карпина по этому делу. Иначе получается, мол то, что позволено Лошади, не позволено Пуделю, а это дискриминация по видовому признаку.
Тренер сборной не является госслужащим, что бы там не считал предшественник Карпина на этой позиции.
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Ответ Кирилл
Он не прав как минимум в том, что Ростов сам просил провести последние 2 матча года из-за реновации поля на весеннюю часть: «В Ростове нужна реновация поля, поэтому два последних тура в первой части сезона команда не может играть дома» - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/3180251.html , статья от 4 августа. Если бы не эта ситуация, то матчи между ЦСКА и Ростовом поменяли бы местами. А сейчас, видите ли, они стали бороться за "честность и надобность российского футбола".
Это проблемы Ростова. А могли не могли это всё разговоры в пользу бедных. Поляну нужно содержать в порядке, а не проводить на ней шабаши и концерты.
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Интересно, а тот который не дебил в сентябре в домашнем матче против ЦСКА не знал, что в ответном матче в декабре в Москве может быть холодно?
И точно он не дебил, если вполне мог поменяться стадионами?
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Валера всё ближе к отставке со всех мест. Может, и из России уедет.
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Вот за этот экзерсис, устроенный на ВЭБ-арене , оказалось ответит главный тренер "Ростова". А просто перенести матч хотя бы на сутки не нашлось серьёзного и ответственного человека. За снегопад и не подготовленое поле нашли крайнего.
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На следующий сезон Валере надо абонемент брать на штрафы и дисквы
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Радимова в адвокаты пусть берёт
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Эх. Хоть бы лично им сказал)
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Надо смущённо покаяться, потупив глазки. Тогда, может, до двух скидка выйдёт.
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Обидчивые все стали
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