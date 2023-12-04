Карпин приглашен на заседание КДК после слов про «дебила». Тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация до 4 матчей
Валерий Карпин приглашен на заседание КДК РФС.
Напомним, «Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.
После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».
«ЦСКА – «Ростов» – удаление Мелехина за агрессивное поведение, Мелехин приглашен на заседание. Также по материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Ростова» Карпина в послематчевом флэш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Карпин приглашен на заседание», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Сообщалось, что главному тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей РПЛ, а также штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
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Если бы не эта ситуация, то матчи между ЦСКА и Ростовом поменяли бы местами.
А сейчас, видите ли, они стали бороться за "честность и надобность российского футбола".
Во-первых, как выяснилось, Ростов сам просил сделать выездными 2 последних тура перед перерывом. Ну что ж, ваше желание исполнено.
Во-вторых, любую точку зрения можно изложить корректно и в рамках приличий. Но приличия это не про Карпина. Поэтому получилась быдло-истерика.
И точно он не дебил, если вполне мог поменяться стадионами?