Макгрегор выложил фото в белом костюме: «Ирландия, это твой президент ☘️❤️»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор назвал себя президентом Ирландии.

Экс-чемпион UFC выложил фото в соцсетях с подписью:

«Ирландия, твой президент ☘️❤️».

Добавим, что действующий президент Ирландии – Майкл Хиггинс. Он занимает пост с 2011 года. Следующие выборы пройдут в 2025 году.

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1 комментарий
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ничосе хиггинс, 14 лет у власти, доколе?
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