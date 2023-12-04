Макгрегор выложил фото в белом костюме: «Ирландия, это твой президент ☘️❤️»
Конор Макгрегор назвал себя президентом Ирландии.
Экс-чемпион UFC выложил фото в соцсетях с подписью:
«Ирландия, твой президент ☘️❤️».
Добавим, что действующий президент Ирландии – Майкл Хиггинс. Он занимает пост с 2011 года. Следующие выборы пройдут в 2025 году.
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