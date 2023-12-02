Sports.ru исполнилось 25 лет, 10-я победа СКА подряд, клуб Малкома сильнее клуба Роналду и другие новости

1. Sports.ru исполнилось 25 лет. Первый спортивный сайт рунета был создан 1 декабря 1998 года. Мы выросли вместе с вами.

2. СКА победил «Витязь», выиграв 10-й матч подряд, «Трактор» уступил московскому «Динамо», «Авангард» обыграл «Нефтехимик» и другие результаты дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

3. В матче лидеров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» Криштиану Роналду крупно проиграл «Аль-Хилалю» Малкома (0:3). Отрыв первого места от второго вырос до 7 очков.

4. Лыжница Вероника Степанова выиграла коньковую «разделку» на 2-м этапе Кубка России в Тюмени. Александр Большунов победил у мужчин.

5. Француженка Лу Жанмонно победила в спринте на 1-м этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Эдуард Латыпов выиграл спринт на 2-м этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Наталия Шевченко победила у женщин.

6. «Ювентус» переиграл «Монцу» (2:1) на выезде в стартовом матче 14-го тура Серии А.Туринская команда пропустила на 91-й минуте, но забила на 94-й.

7. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Оттаву» (4:2), Воронков забросил 5-ю шайбу в сезоне. «Сан-Хосе» впервые в сезоне победил в гостях (после 10 поражений подряд) – 6:3 с «Нью-Джерси».

8. Нападающий Константин Тюкавин подписал соглашение с «Динамо» до 2028 года. Отступных для российских клубов нет, а для европейских – около 20 млн евро. Контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлится на год: условие по проценту матчей выполнено, Квинси продолжит получать 3,5 млн евро в год.

9. НБА. «Бостон» обыграл «Филадельфию» и другие результаты.

10. Сборная Медиалиги крупно проиграла сборной ФНЛ (0:4) в товарищеском матче в Каспийске.

11. Призер чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев завершил карьеру в 27 лет.

12. Лига чемпионов, НБА и АПЛ – в тройке самых популярных спортивных соревнований мира по количеству подписчиков в соцсетях, НХЛ – 10-я.

13. Американский гонщик Логан Сарджент продолжит выступать за «Уильямс» в сезоне-2024. Команда официально объявила о продлении соглашения еще на один год.

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Павел Буре: «Хоккей – самый популярный спорт в России. Строятся катки, много детей занимается. Мы будем лидерами в мировом хоккее – как и были всю жизнь»

Владислав Радимов: «Петербург – футбольная столица, народная команда России – «Зенит». С чего вы взяли, что за «Спартак» больше всех болеют?»

Александр Тихонов: «Спортсменов, которые решили выступать за другие страны, надо лишить нашего гражданства и запретить въезд в Россию»

Глава РПЛ Алаев поздравил Sports.ru с 25-летием: «Всегда изучаю вашу позицию, она для меня самая важная в медийном сообществе»

Роман Ротенберг: «У нас много талантов остались в России. Эти ребята – настоящие патриоты, они радуют наших болельщиков»

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