КДК рассмотрит удаление Абаскаля в матче с «Ахматом», а прыжок Бериши и мат Промеса в адрес Богосоваца – нет

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат КДК РФС Мирослав Ромащенко Квинси Промес Артур Григорьянц Бернард Бериша Спорт-Экспресс ТАСС Гильермо Абаскаль Футбол

КДК РФС рассмотрит поведение Гильермо Абаскаля в матче «Спартака» с «Ахматом».

На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Болельщики «Ахмата» бросили на поле две пластиковые бутылки с водой, одна выкатилась на поле. Тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко – выход за пределы технической зоны. Рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Абаскаля за агрессивное поведение, он приглашен на заседание», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. 

Также глава комитета сообщил, что поведение Бериши рассматриваться не будет. 

«В данном случае у КДК РФС нет особой юрисдикции рассмотреть вопрос с поведением Бернарда Бериши. Потому что судьи видели этот эпизод, оценили его желтой карточкой. Дополнительно по обращению не можем рассмотреть, потому что нет юрисдикции», – заявил Григорьянц. 

Кроме того, глава КДК отметил, что комитет не будет рассматривать нецензурную реплику Квинси Промеса в адрес Мирослава Богосоваца: «В рапорте делегата у нас такого нет. Мы не можем этого рассматривать, потому что непонятно, о чем идет речь. Оснований рассматривать высказывание Промеса нет. В повестку этот вопрос не включен».

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83 комментария
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скажу лишь одно: Косово - это Сербия, а Бериша - это грязь
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Надеюсь, теперь всем понятно, почему Ахмат - самый мерзкий клуб России? Так позорно и публично отмазать в кабинетах не могут никого из наших команд.
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Как выглядит заседание КДК РФС:
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Ну т.е прыжок в тренера соперника двумя ногами это то же самое что и снятая футболка!
Надеюсь, другие футболисты подхватят челлендж!
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Нет юрисдикции? А с помощью СМИ (жалоб то официально тоже не было) когда переводили с испанского слова Кордобы в подтрибунном помещении и привязали что этот испанский мат обращён к судьям, у вас была юрисдикция?
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ахахахаах
ахахахаха
ахахахаах
это просто угар
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Серьезно? Т.е. за такое Берише не дадут дисквалификации? Ну, хотя после легендарного спича академика с мегафоном, отца орденоносца 2023 года, не удивительно.
Зачем тогда КДК? Хотя ещё в 2004 году Радимов красноречиво расписал про этот комитет.
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Ответ Stas Politik
Надеюсь, теперь всем понятно, почему Ахмат - самый мерзкий клуб России? Так позорно и публично отмазать в кабинетах не могут никого из наших команд.
Да это давно всем понятно было. Что то на уровне ЦСКА двадцатилетней давности. Только тут это постоянно.
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т. е. мат после матча в подтрибунном с посыла журналистов рассматриаают, а тут нет интересно...
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Адама Рамзановича испугались дон
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Я просто представил что этот албанский недоумок так в Евсеева прыгнул. На носилках до ближайшей больнички в лучшем случае отправился бы. И заслуженно
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Григорьянц смешон,впрочем ничего нового
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https://m.sport-express.ru/football/rfpl/news/450948/

Нападающий "Спартака" Веллитон решением КДК РФС дисквалифицирован на шесть матчей
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Ответ Леонид Матросов
Теперь ясно, что надо было сразу Абассалю брать на удушающий Албанца.
Там бы подмога подоспела, 1 на 1 у них там не котируется.
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Игрок прыгает с разбега двумя ногами в тренера соперника. Промахивается.
"Не, не наша юрисдикция. Там в Чечне разбираться будут, по слухам, пяток орденов дадут. Дали б 10, но промахнулся же."
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Чето я сомневаюсь что главный судья видел сам прыжок. Ему что, некуда больше было смотреть через 2 секунды после забитого гола? Ну, на лайнсмена, например.
Все таки бериша не автор гола и основное празднование происходило в другом месте.

Думаю судья видел только бросок на ипон. Или вообще уже валяющегося беришу. Помощники ему сказали чтото вроде «бериша прибежал в зону спартака, абаскаль его толкнул». При такой подсказке (и валяющейся в соплях и бородатой албанской девке) кк абаскалю и жк за валяние в чужой технической зоне - закономерное решение.

Но вот почему ВАР и тем более КДК не могут это решение пересмотреть - бред, мотивированный лишь отсутствием у них желания это делать.
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Короче, припаяют Абаскаалю ещё парочку матчей дисквы.
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Самый справедливый суд в мире в деле
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Галактионов все сказал правильно
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Это позор, но разве кто-то удивлен?
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Ждём награждения Беришы и всего состава КДК медалями «за заслуги перед Чеченской Республикой»
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Григорянц подскажи за что рукоблуда то наказали ? Какие рапорты были и что записал судья по этому поводу ?
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почему не рассмотрят прыжок бершии дон
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Ответ Egorushka56
скажу лишь одно: Косово - это Сербия, а Бериша - это грязь
Всё верно, Косово это регион Сербии
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Ответ Raffy
Цитирую Радимова
А я Галактионова
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Теперь ясно, что надо было сразу Абассалю брать на удушающий Албанца.
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Ответ arspurs9
Да это давно всем понятно было. Что то на уровне ЦСКА двадцатилетней давности. Только тут это постоянно.
Многие сейчас пишут про Спартак и Зенит. Но почему-то никто никогда не вспоминает Ахмат, которым дозволено всё: избивать судей, ломать чужих игроков, диктором - кричать оскорбления в микрофоны, а фанатам и вовсе - устраивать забеги по стадиону из-за голого торса людей с гостевого сектора. Дикий треш, мягко говоря
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Цитирую Радимова
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Ответ Benjamin
Комментарий удален модератором
Видимо да.Бесправие и неравенство им по душе.Я искренне не понимаю любителей того ужаса, что происходит в России.Сегодня смело можно утверждать, что лютые 90-ые были просто детский сад, по сравнению с нынешней реальностью…
Ооо уже твой пост удалили.Очередное доказательство что в России Оруэлл 1984
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Странные люди из КДК понимают, что своим решением создают по факту прецедент, дающий старт челленджу "Сделай сопернику подлянку и не получи за это ничего"?.
И что завтра в стиле Бериши прыгать на чужую скамейку начнут уже условные Соболев и Роша?
Что в следующий раз отчудит безнаказанный Бериша, даже думать не хочу
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Не, значит, Абаскаля удалили - мы его пригласим на заседание, рассмотрим его поведение.
А как насчёт Бериши - ему уже судья показал жёлтую карточку, у нас нет юрисдикции рассматривать этот эпизод.
Тогда какого лешего вы собрались Абаскаля рассматривать, если ему судья тоже карточку показал?!
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КДК делает все из тура в тур, чтоб обвинить их в предвзятости
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Как могут рассмотреть эпизод с половины,не выяснив его причины?
Даже интересно будет послушать их формулировку
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Обращение к Гильермо
https://www.sports.ru/profile/3176351/status/2277006/
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Испугались отёкшего академика
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Ахахаха, клоуны
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Конечно и Абаскаль сорвался, но как можно в данной ситуации не рассматривать прыжок Бериши? У любого нормального человека на месте Абаскаля как минимум был бы рефлекс защитить себя от такого безумного прыжка.
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Ответ Aleksey Yashin
Как выглядит заседание КДК РФС: 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Их это не беспокоит - денежки капают, даже текут, а ответственности никакой (
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Ответ Роман
Всё верно, Косово это регион Сербии
Косово- Лен.Область
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Ответ Evgen51Sever
Не болгарина?
А какая разница?
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Надеюсь, что Ромащенко добьется исторического результата и отправит чай на повышение в лучшую лигу мира. Бериша провоцирует далеко не в первый раз и снова для него нет никаких последствий Что ж, будет и дальше провоцировать.

Извиняюсь, Бериша бан не заслужил, люблю Фк Чай больше побед!
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На месте Абаскаля, я бы послал это кдк вместе с Григорянцом.
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Ответ angry horse
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Уверен, что он вообще тогда из Грозного бы улетел ? ))
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Чудеса избирательного правосудия
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Включил вчера телевизор. А там вдруг в составе Зенита выходит Фернандес. Как так то? За что он вам грязным сапожищем по физиономиям то провёл?
Фернандес - мертвый пассажир, не велика потеря😎
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как бы Абаскаля извиняться не заставили, за физическое воздействие на игрока Ахмата.
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дон диги дон
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Позор Спартаку!!! Должны были собраться в перерыве и вынести хамов 1:4!
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Годы идут, но Радимов всё еще прав.
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Перед Юраном бы прыгнул.
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