КДК рассмотрит удаление Абаскаля в матче с «Ахматом», а прыжок Бериши и мат Промеса в адрес Богосоваца – нет

КДК РФС рассмотрит поведение Гильермо Абаскаля в матче «Спартака» с «Ахматом».

На 34-й минуте матча между « » и « » (2:1) отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Болельщики «Ахмата» бросили на поле две пластиковые бутылки с водой, одна выкатилась на поле. Тренер «Ахмата» – выход за пределы технической зоны. Рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Абаскаля за агрессивное поведение, он приглашен на заседание», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также глава комитета сообщил, что поведение Бериши рассматриваться не будет.

«В данном случае у КДК РФС нет особой юрисдикции рассмотреть вопрос с поведением Бернарда Бериши. Потому что судьи видели этот эпизод, оценили его желтой карточкой. Дополнительно по обращению не можем рассмотреть, потому что нет юрисдикции», – заявил Григорьянц.

Кроме того, глава КДК отметил, что комитет не будет рассматривать нецензурную реплику Квинси Промеса в адрес Мирослава Богосоваца: «В рапорте делегата у нас такого нет. Мы не можем этого рассматривать, потому что непонятно, о чем идет речь. Оснований рассматривать высказывание Промеса нет. В повестку этот вопрос не включен».

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