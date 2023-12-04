КДК рассмотрит удаление Абаскаля в матче с «Ахматом», а прыжок Бериши и мат Промеса в адрес Богосоваца – нет
КДК РФС рассмотрит поведение Гильермо Абаскаля в матче «Спартака» с «Ахматом».
На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.
«Болельщики «Ахмата» бросили на поле две пластиковые бутылки с водой, одна выкатилась на поле. Тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко – выход за пределы технической зоны. Рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Абаскаля за агрессивное поведение, он приглашен на заседание», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Также глава комитета сообщил, что поведение Бериши рассматриваться не будет.
«В данном случае у КДК РФС нет особой юрисдикции рассмотреть вопрос с поведением Бернарда Бериши. Потому что судьи видели этот эпизод, оценили его желтой карточкой. Дополнительно по обращению не можем рассмотреть, потому что нет юрисдикции», – заявил Григорьянц.
Кроме того, глава КДК отметил, что комитет не будет рассматривать нецензурную реплику Квинси Промеса в адрес Мирослава Богосоваца: «В рапорте делегата у нас такого нет. Мы не можем этого рассматривать, потому что непонятно, о чем идет речь. Оснований рассматривать высказывание Промеса нет. В повестку этот вопрос не включен».
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Надеюсь, другие футболисты подхватят челлендж!
ахахахаха
ахахахаах
это просто угар
Зачем тогда КДК? Хотя ещё в 2004 году Радимов красноречиво расписал про этот комитет.
Нападающий "Спартака" Веллитон решением КДК РФС дисквалифицирован на шесть матчей
"Не, не наша юрисдикция. Там в Чечне разбираться будут, по слухам, пяток орденов дадут. Дали б 10, но промахнулся же."
Все таки бериша не автор гола и основное празднование происходило в другом месте.
Думаю судья видел только бросок на ипон. Или вообще уже валяющегося беришу. Помощники ему сказали чтото вроде «бериша прибежал в зону спартака, абаскаль его толкнул». При такой подсказке (и валяющейся в соплях и бородатой албанской девке) кк абаскалю и жк за валяние в чужой технической зоне - закономерное решение.
Но вот почему ВАР и тем более КДК не могут это решение пересмотреть - бред, мотивированный лишь отсутствием у них желания это делать.
Ооо уже твой пост удалили.Очередное доказательство что в России Оруэлл 1984
И что завтра в стиле Бериши прыгать на чужую скамейку начнут уже условные Соболев и Роша?
Что в следующий раз отчудит безнаказанный Бериша, даже думать не хочу
А как насчёт Бериши - ему уже судья показал жёлтую карточку, у нас нет юрисдикции рассматривать этот эпизод.
Тогда какого лешего вы собрались Абаскаля рассматривать, если ему судья тоже карточку показал?!
Даже интересно будет послушать их формулировку
https://www.sports.ru/profile/3176351/status/2277006/
Извиняюсь, Бериша бан не заслужил, люблю Фк Чай больше побед!