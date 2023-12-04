Кузнецов исключен из состава «Вашингтона» на матч с «Аризоной». Игра должна была стать для форварда 700-й в регулярных чемпионатах НХЛ
Евгений Кузнецов исключен из состава «Вашингтона» на матч с «Аризоной».
По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, такое решение было принято с целью «психологической перезагрузки» 31-летнего нападающего.
Кузнецов пропустит матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.
Кузнецов остался без очков в 5 из 6 последних матчей. В активе россиянина 9 (4+5) баллов в 19 играх.
Игра против «Аризоны» стала бы для форварда 700-й в регулярном чемпионате НХЛ.
А теперь из состава исключают
Интересно бы узнать изнутри обстановку! Что не так? Почему Ови перестал забивать? Почему Кузя сник совсем?
В контендер. Сегодня об этом можно открыто говорить.
А за Кузнецова никого выше 2 раунда никто и не даст и то при условии,что 50% удержат. Кузнецов видимо все, рановато повесил коньки, мог бы еще заставить себя играть на высоком уровне