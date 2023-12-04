Кузнецов исключен из состава «Вашингтона» на матч с «Аризоной». Игра должна была стать для форварда 700-й в регулярных чемпионатах НХЛ

Теги Вашингтон Аризона НХЛ Евгений Кузнецов Спенсер Карбери Хоккей

Евгений Кузнецов исключен из состава «Вашингтона» на матч с «Аризоной».

По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, такое решение было принято с целью «психологической перезагрузки» 31-летнего нападающего.

Кузнецов пропустит матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.

Кузнецов остался без очков в 5 из 6 последних матчей. В активе россиянина 9 (4+5) баллов в 19 играх.

Игра против «Аризоны» стала бы для форварда 700-й в регулярном чемпионате НХЛ.

16 комментариев
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Кузя и перезагрузка тем более психологическая - шутка дня!
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Да уж, без двух первых центров теперь, огонь просто
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Забавно, как он был рад новому тренеру, говоря что при нём наконец-то начнут играть в комбинационный хоккей, а не в бей беги фиолета
А теперь из состава исключают
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В Вашингтоне явно что-то идет не так!
Интересно бы узнать изнутри обстановку! Что не так? Почему Ови перестал забивать? Почему Кузя сник совсем?
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Ответ dem
Кузя и перезагрузка тем более психологическая - шутка дня!
Может не по той дорожке пойти
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Последние матчи, конечно, тяжело ему давались. Много срывался на соперников, ничего не получалось в атаке. Интересно.
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Вашик провалился переподписанием Коли Вялого, Саню менять нужно.
В контендер. Сегодня об этом можно открыто говорить.
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да может просто бухой был?
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Вот вопрос, у Вашингтона 3 возрастных игрока на больших контрактах травмированы Оши, Бэкстрем и Пачиоретти, но вместо того чтоб засунуть их в ЛТИР и усилиться на освободившиеся деньги, они Кузнецова сажают в запас
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Сериал Ахл и Ови, каждая новая серия все сильнее затрудняет жизнь команды
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А в центре кто будет играть - Карбери, что ли? Похоже, Кузя и с этим не сработался. Жаль.
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Ответ e1ther - e1ther
один раз уже сработало,вряд-ли снаряд бьет дважды в одно место,но с учетом,что это Кузя,авось и проконает)
никак не может найти всою дорожку
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Ответ tigermv
В Вашингтоне явно что-то идет не так! Интересно бы узнать изнутри обстановку! Что не так? Почему Ови перестал забивать? Почему Кузя сник совсем?
первый проводил предсезонку в ночных клубах и тусовках. Разжирел что пипец. Второй пылесос который без "топлива" банально не может. А у Вашингтона пока все хорошо, неплохие рез-ты показывают не смотря на не лучший состав
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Ответ upuckuH
Вашик провалился переподписанием Коли Вялого, Саню менять нужно. В контендер. Сегодня об этом можно открыто говорить.
Вашингтона продает свитера Овечкина и хотят побить рекорд Гретцки, это куда больше профита принесет чем обмен Овечкина.
А за Кузнецова никого выше 2 раунда никто и не даст и то при условии,что 50% удержат. Кузнецов видимо все, рановато повесил коньки, мог бы еще заставить себя играть на высоком уровне
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