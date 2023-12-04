Кузнецов исключен из состава «Вашингтона» на матч с «Аризоной». Игра должна была стать для форварда 700-й в регулярных чемпионатах НХЛ

Евгений Кузнецов исключен из состава «Вашингтона» на матч с «Аризоной».

По словам главного тренера « » Спенсера Карбери, такое решение было принято с целью «психологической перезагрузки» 31-летнего нападающего.

Кузнецов пропустит матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.

остался без очков в 5 из 6 последних матчей. В активе россиянина 9 (4+5) баллов в 19 играх.

Игра против «Аризоны» стала бы для форварда 700-й в регулярном чемпионате .