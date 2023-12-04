НХЛ. «Аризона» примет «Вашингтон», «Тампа» сыграет с «Далласом», «Филадельфия» против «Питтсбурга»

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«Аризона» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Филадельфия» встретится с «Питтсбургом», «Тампа» сыграет против «Далласа».

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Питтсбург
Дата проведения
5 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Даллас
Дата проведения
5 декабря, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Каролина
Дата проведения
5 декабря, 03.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Сиэтл
Дата проведения
5 декабря, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Вашингтон
Дата проведения
5 декабря, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Сент-Луис
Дата проведения
5 декабря, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев
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Сегодня посмотрю на конкурентов, Филадельфия vs Питтсбург.. За зону Вайлд_Кард бьются ребятки.. Что ж пожелаем им, чтобы действо закончилось в основное время..

А Айлендерс уже в зоне Комфорта.. Пользователь огент после этого уже не разбавляет.. Перестал)

Лу усиленно ищет забиваку для усиления состава и поставил четкую задачу - по итогу регулярки быть в тройке от Метро.. Каролина Айлендерс идут за тобой..)
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Ответ vzi
Тампа—Даллас: матч-реванш. Думаю, будет 9:2 в пользу Тампы.
С учётом нынешней формы Тампы, верится слобо.... Я скорее поверю на гостевой ревашн Пингвинз.
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Даллас сейчас силён. Тампе придется нелегко.
Если реализация голевых моментов будет хотя бы 50%, то было бы здорово.
Не откажусь от победы, пусть даже в овере.
Гоу, Тампа, гоу!
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