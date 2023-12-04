НХЛ. «Аризона» примет «Вашингтон», «Тампа» сыграет с «Далласом», «Филадельфия» против «Питтсбурга»
«Аризона» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Филадельфия» встретится с «Питтсбургом», «Тампа» сыграет против «Далласа».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 5 декабря, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 5 декабря, 03.30, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 5 декабря, 03.30, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 5 декабря, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 5 декабря, 06.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А Айлендерс уже в зоне Комфорта.. Пользователь огент после этого уже не разбавляет.. Перестал)
Лу усиленно ищет забиваку для усиления состава и поставил четкую задачу - по итогу регулярки быть в тройке от Метро.. Каролина Айлендерс идут за тобой..)
Если реализация голевых моментов будет хотя бы 50%, то было бы здорово.
Не откажусь от победы, пусть даже в овере.
Гоу, Тампа, гоу!