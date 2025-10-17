Рубен Аморим: «Идея в том, чтобы достичь уровня «Ливерпуля». Не знаю, сколько времени это займет, порой все быстро меняется. «МЮ» способен выиграть любой матч»
Рубен Аморим хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» догнал «Ливерпуль».
«Иногда все очень быстро меняется.
Мы можем выиграть любой матч, так что нужно думать только о следующем матче. Мы будем бороться за то, чтобы в будущем достичь того же уровня, что и «Ливерпуль», вот такая у нас идея.
Я не знаю, сколько времени это займет», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
