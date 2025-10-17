  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рубен Аморим: «Идея в том, чтобы достичь уровня «Ливерпуля». Не знаю, сколько времени это займет, порой все быстро меняется. «МЮ» способен выиграть любой матч»
16

Рубен Аморим: «Идея в том, чтобы достичь уровня «Ливерпуля». Не знаю, сколько времени это займет, порой все быстро меняется. «МЮ» способен выиграть любой матч»

Рубен Аморим хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» догнал «Ливерпуль».

«Иногда все очень быстро меняется.

Мы можем выиграть любой матч, так что нужно думать только о следующем матче. Мы будем бороться за то, чтобы в будущем достичь того же уровня, что и «Ливерпуль», вот такая у нас идея.

Я не знаю, сколько времени это займет», – сказал главный тренер «МЮ».

Кто победит в главном матче Бундеслиги?1577 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну Фернандеш: «В «МЮ» любой тренер всегда в одном матче от кризиcа. Выигрываешь матч – и кажется, что станешь чемпионом. Проигрываешь – и кажется, что туча над клубом будет висеть вечно»
13сегодня, 18:53
Экс-менеджер «МЮ» об уровне клуба: «Если сравнить с игрой в кости, то «Юнайтед» для успеха достаточно выбрасывать 3 и 4. Проблема в том, что у них единицы и двойки, а у «Ливерпуля» и «Сити» серия шестерок»
10сегодня, 16:28
Аморим перед «Ливерпулем»: «Они борются за титулы, но «МЮ» нужно выиграть. Возможно, когда от нас не ждут побед, футболистам легче играть, однако это надо изменить»
7сегодня, 14:45
Главные новости
Пол Мерсон: «Арсенал» легко выиграет АПЛ, если победит «Фулхэм»! Безумная глубина состава, невероятная команда. Сравним с «Ливерпулем»: сломаются ван Дейк или Салах – до свидания»
27 минут назад
«ПСЖ» проигрывает дома «Страсбуру» – 2:3, Рамуш реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
3211 минут назадLive
«Барселона» следит за лучшим бомбардиром «Хоффенхайма» Аслани. Форвард сборной Косово говорил, что мечтает играть за «блауграну»
221 минуту назад
Лидер Консервативной партии Великобритании Баденок о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Виллой»: «Национальный позор. Если у нас есть места, куда евреям нельзя, это ужасный сигнал»
1827 минут назад
Люксен о Мбаппе: «Больше похож на Криштиану, чем Роналдо. Рони был волшебником и обладал всем: мощью, техникой, скоростью, умением бить обеими ногами. Любому сложно достичь такого уровня»
1457 минут назад
Игроки, обманувшие футбол. По-разному: как Феликс и как фэйковый Веа
сегодня, 19:00ВидеоСпортс"
Бруну Фернандеш: «В «МЮ» любой тренер всегда в одном матче от кризиcа. Выигрываешь матч – и кажется, что станешь чемпионом. Проигрываешь – и кажется, что туча над клубом будет висеть вечно»
13сегодня, 18:53
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
13сегодня, 18:45Live
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин про класико в повторе: «Перенос начала игры «Зенит» – «Динамо» был бы некорректен по отношению к болельщикам, купившим билеты на поезда и самолеты»
35сегодня, 18:39
Акинфеев пропустит игру с «Локомотивом» из-за полученной со «Спартаком» травмы
22сегодня, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграл вничью с «Аль-Фейхой», «Аль-Ахли» Мареза – с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фатехом» в субботу
214 минут назад
«Лион» арендовал Хатебура у «Ренна» по «правилу джокера»
145 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Овьедо», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
3сегодня, 19:00Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах в гостях у «Униона», «Бавария» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в субботу
2сегодня, 18:30Live
Тренер «Порта» Мускат после 4:3 с «Циндао Хайню»: «Победа очень важна для нас, все счастливы и довольны. Мы много забили в гостях и вернулись в Шанхай с тремя очками»
сегодня, 17:50Видео
Пятибратов о «Спартаке»: «У Станковича феноменальный ресурс, один из самых сильных составов клуба. А что команда из себя представляет? Ни один специалист не скажет, и это печально»
17сегодня, 17:40
Слуцкий после 2:1 с «Циндао Вест Кост»: «Мы больше контролировали игру и мяч. Пенальти упростил задачу, но это не умаляет усилий команды»
1сегодня, 17:04Видео
«Спартак» принимает «Ростов». Ждем всех на «Лукойл Арене» на домашнем матче красно-белых!
сегодня, 17:00Реклама
Экс-менеджер «МЮ» об уровне клуба: «Если сравнить с игрой в кости, то «Юнайтед» для успеха достаточно выбрасывать 3 и 4. Проблема в том, что у них единицы и двойки, а у «Ливерпуля» и «Сити» серия шестерок»
10сегодня, 16:28
Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в «Спортинге», это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»
6сегодня, 16:16