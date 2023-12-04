Ткачев возглавил гонку бомбардиров КХЛ – 53 очка в 37 играх. Форвард «Авангарда» продлил результативную серию до 15 матчей
Владимир Ткачев возглавил список бомбардиров КХЛ.
«Авангард» победил «Амур» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев набрал 2 (1+1) очка в этой игре, сделав оба результативных действия в третьем периоде – сначала поучаствовав в голе Рида Буше, а затем отличившись самостоятельно, реализовав выход один на один, переиграв голкипера Игоря Бобкова.
Ткачев продлил результативную серию до 15 матчей, в рамках которой набрал 29 (9+20) очков.
Кроме того, нападающий «Авангарда» опередил Николая Голдобина из «Спартака» и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров КХЛ.
Ткачев набрал 53 (15+38) баллов в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В активе Голдобина 51 (25+26) балл в 39 играх.
как хорошо,что он у нас!
с победой ,Ястребы