Ткачев возглавил гонку бомбардиров КХЛ – 53 очка в 37 играх. Форвард «Авангарда» продлил результативную серию до 15 матчей

Теги Авангард Амур Спартак видео КХЛ Николай Голдобин Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Владимир Ткачев возглавил список бомбардиров КХЛ.

«Авангард» победил «Амур» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев набрал 2 (1+1) очка в этой игре, сделав оба результативных действия в третьем периоде – сначала поучаствовав в голе Рида Буше, а затем отличившись самостоятельно, реализовав выход один на один, переиграв голкипера Игоря Бобкова.

Ткачев продлил результативную серию до 15 матчей, в рамках которой набрал 29 (9+20) очков.

Кроме того, нападающий «Авангарда» опередил Николая Голдобина из «Спартака» и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Ткачев набрал 53 (15+38) баллов в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В активе Голдобина 51 (25+26) балл в 39 играх.

9 комментариев
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Сильнейший игрок ,приятно наблюдать за ним!!
как хорошо,что он у нас!
с победой ,Ястребы
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Такого игрока у нас никогда не было. Можно хоть что говорить, но если раньше у нас кто-то мог идти по графику около 1 очко за игру, то это были звёзды: Сушинский, Червенка, Ягр. Ткачёв сейчас идёт по графику полтора очка за игру.
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А было столько скепсиса когда переходил, прости нас Вова
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+12
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Володя молодец,даже побрился))
+3
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+3
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Классный ,техничный и с точным броском Ткачёв и голевую передачу умно отдаст и во время партнёрам -отличный бомбардир, тащит за собой команду к победам в сложных ситуациях !
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Тву-Тву-Тву чтоб не сглазили, удачи и дальше побить все рекорды 💪👍🙏
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хорошо катается прям конор))
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Ответ pavelrytov@icloud.com
А было столько скепсиса когда переходил, прости нас Вова
Скепсис касался только суммы контракта. По мастерству претензий не помню. Слава богу, контракт пока отрабатывает на 100%.
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