Кацалапов о деле Валиевой: «Хотим, чтобы всей российской команде вернули заслуженные медали»
Никита Кацалапов призвал вручить российским фигуристам золото Олимпиады-2022.
Кацалапов выступал в танцах на льду с Викторией Синициной. На Олимпиаде-2022 в Пекине они выиграли золото в командном турнире, но награждение не состоялось из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой. Сейчас дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS).
– Сильно беспокоит история с медалями?
Кацалапов: Очень, если честно. Хотим как можно скорее уже справедливого решения. И чтобы всей нашей команде вернули заслуженные медали.
– Как считаете, насколько тяжело ждать решения, когда при этом надо еще и на соревнования выходить? К примеру, как в ситуации Камилы Валиевой.
Синицина: Камила – такой маленький человечек с несгибаемой волей. Как она прошла эту Олимпиаду, со всеми трудностями… Мы ее всегда очень поддерживали, весь путь, и до сих пор поддерживаем. В очень хороших отношениях с ней находимся. Болтаем, шутим, интересуемся друг другом.
Так что мы всегда за нее. И она огромный молодец, что даже в нынешних условиях продолжает соревноваться и доказывать всем, что она боец. Это просто невозможно не уважать.
И я за то, чтобы нас лишили олимпийского золота в качестве бумеранга нашей Федре, которая лишила единственного на тот момент шанса получить золото ОИ Щербакову и Трусову заради проекта "двукратная ОЧ, единственная в мире и только у нас".
Камилу и всех остальных участников команды по-человечески жаль, конечно, но вот так. Отлично получилось.
Это сердечное лекарство для пожилых людей, и нет никаких доказательств того, что микродоза, которая была в ее организме, каким-либо образом помогла ей. На самом деле, это могло навредить ее выступлению.
Оставь ее в покое. Ревнивым домохозяйкам необходимо обзавестись другим хобби, кроме словесного оскорбления ребенка.