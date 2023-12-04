Кацалапов о деле Валиевой: «Хотим, чтобы всей российской команде вернули заслуженные медали»

Никита Кацалапов призвал вручить российским фигуристам золото Олимпиады-2022.

Кацалапов выступал в танцах на льду с Викторией Синициной. На Олимпиаде-2022 в Пекине они выиграли золото в командном турнире, но награждение не состоялось из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой. Сейчас дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– Сильно беспокоит история с медалями?

Кацалапов: Очень, если честно. Хотим как можно скорее уже справедливого решения. И чтобы всей нашей команде вернули заслуженные медали.

– Как считаете, насколько тяжело ждать решения, когда при этом надо еще и на соревнования выходить? К примеру, как в ситуации Камилы Валиевой.

Синицина: Камила – такой маленький человечек с несгибаемой волей. Как она прошла эту Олимпиаду, со всеми трудностями… Мы ее всегда очень поддерживали, весь путь, и до сих пор поддерживаем. В очень хороших отношениях с ней находимся. Болтаем, шутим, интересуемся друг другом.

Так что мы всегда за нее. И она огромный молодец, что даже в нынешних условиях продолжает соревноваться и доказывать всем, что она боец. Это просто невозможно не уважать.