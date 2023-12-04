Кацалапов о деле Валиевой: «Хотим, чтобы всей российской команде вернули заслуженные медали»

Теги сборная России Олимпийская сборная России танцы на льду Олимпиада-2022 Никита Кацалапов Виктория Синицина Камила Валиева Фигурное катание

Никита Кацалапов призвал вручить российским фигуристам золото Олимпиады-2022.

Кацалапов выступал в танцах на льду с Викторией Синициной. На Олимпиаде-2022 в Пекине они выиграли золото в командном турнире, но награждение не состоялось из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой. Сейчас дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– Сильно беспокоит история с медалями?

Кацалапов: Очень, если честно. Хотим как можно скорее уже справедливого решения. И чтобы всей нашей команде вернули заслуженные медали.

– Как считаете, насколько тяжело ждать решения, когда при этом надо еще и на соревнования выходить? К примеру, как в ситуации Камилы Валиевой.

Синицина: Камила – такой маленький человечек с несгибаемой волей. Как она прошла эту Олимпиаду, со всеми трудностями… Мы ее всегда очень поддерживали, весь путь, и до сих пор поддерживаем. В очень хороших отношениях с ней находимся. Болтаем, шутим, интересуемся друг другом.

Так что мы всегда за нее. И она огромный молодец, что даже в нынешних условиях продолжает соревноваться и доказывать всем, что она боец. Это просто невозможно не уважать.

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21 комментарий
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Вернули? Не припоминаю, чтобы их вам давали.
И я за то, чтобы нас лишили олимпийского золота в качестве бумеранга нашей Федре, которая лишила единственного на тот момент шанса получить золото ОИ Щербакову и Трусову заради проекта "двукратная ОЧ, единственная в мире и только у нас".
Камилу и всех остальных участников команды по-человечески жаль, конечно, но вот так. Отлично получилось.
+25
-12
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вернули? Не припоминаю, чтобы их вам давали. И я за то, чтобы нас лишили олимпийского золота в качестве бумеранга нашей Федре, которая лишила единственного на тот момент шанса получить золото ОИ Щербакову и Трусову заради проекта "двукратная ОЧ, единственная в мире и только у нас". Камилу и всех остальных участников команды по-человечески жаль, конечно, но вот так. Отлично получилось.
Совершенно верно. Особенно про проект и Аню с Сашей.
+9
-6
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вернули? Не припоминаю, чтобы их вам давали. И я за то, чтобы нас лишили олимпийского золота в качестве бумеранга нашей Федре, которая лишила единственного на тот момент шанса получить золото ОИ Щербакову и Трусову заради проекта "двукратная ОЧ, единственная в мире и только у нас". Камилу и всех остальных участников команды по-человечески жаль, конечно, но вот так. Отлично получилось.
Это что-то по типу- так недоставайся ты никому. Вы настолько ненавидите нашу федры, что желаете зла остальным участникам команды, а ведь это не только спортсмены, а также и просто люди, такие же, как и вы.
+4
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Теплилась все же надежда, что ребенок не мог пойти против воли взрослых, но раз Синицына говорит что воля у человечка несгибаемая, то значит добровольно взялась за дедушкину кружку
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вернули? Не припоминаю, чтобы их вам давали. И я за то, чтобы нас лишили олимпийского золота в качестве бумеранга нашей Федре, которая лишила единственного на тот момент шанса получить золото ОИ Щербакову и Трусову заради проекта "двукратная ОЧ, единственная в мире и только у нас". Камилу и всех остальных участников команды по-человечески жаль, конечно, но вот так. Отлично получилось.
Поставить в коммандник всех, кто занял первые места на ЧР, было решением федерации ФК России.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вернули? Не припоминаю, чтобы их вам давали. И я за то, чтобы нас лишили олимпийского золота в качестве бумеранга нашей Федре, которая лишила единственного на тот момент шанса получить золото ОИ Щербакову и Трусову заради проекта "двукратная ОЧ, единственная в мире и только у нас". Камилу и всех остальных участников команды по-человечески жаль, конечно, но вот так. Отлично получилось.
Да плевать на федру, они урок уже получили, спортсменов жаль, они заслужили золото.
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Ответ Anna Morgan
самой цитируемой, у вас каша какая-то. Камилу вам жалко и всех остальных. Так по вине валиевой и тутберидзе все остальные страдают. И с чего вы взяли, что условно чистую на тот момент валиеву не должны были ставить в командник?
Насколько нам известно, Валиева стала жертвой перекрестного заражения и невинно подверглась воздействию препарата.

Это сердечное лекарство для пожилых людей, и нет никаких доказательств того, что микродоза, которая была в ее организме, каким-либо образом помогла ей. На самом деле, это могло навредить ее выступлению.

Оставь ее в покое. Ревнивым домохозяйкам необходимо обзавестись другим хобби, кроме словесного оскорбления ребенка.
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Так медали никто не отбирал, возвращать нечего.
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Ответ steelhard
Это что-то по типу- так недоставайся ты никому. Вы настолько ненавидите нашу федры, что желаете зла остальным участникам команды, а ведь это не только спортсмены, а также и просто люди, такие же, как и вы.
А я тоже против медалей. Наша была допингистка, мне например стыдно за Валиеву. Остальных фигуристов жалко, но это командное соревнование
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Ответ Leon Petov
Сначала Валиевой дедушка сломал карьеру, а потом другой дедушка сломал остальным
Зачем так усложнять
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