СБР не планирует отменять этап Кубка России в Тюмени из-за мороза. Решение будет приниматься по отдельным гонкам в день старта

Теги Союз биатлонистов России Кубок России Иван Мелихов Биатлон

СБР не планирует отменять этап Кубка России по биатлону в Тюмени из-за мороза.

Соревнования должны пройти 6, 7 и 10 декабря – согласно прогнозу, в эти даты ожидается похолодание до минус 31 градуса. Из-за погодных условий организаторы уже решили отказаться от проведения пролога.

«Мы планируем провести этот этап. Перенесли спринты с 9 на 6 декабря, в остальном все так же. Мы сейчас в Тюмени, подготовка идет полным ходом, команды приезжают.

Решение по каждой гонке будет приниматься согласно правилам в день проведения дисциплин. Будем следить за погодой», -  сказал вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелихов.

 

 

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5 комментариев
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отменять не планируют но на старт никто не выйдет
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Не будут отменять этап, а будут отменять все гонки поочередно. Ясно.
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Половина сляжет после той гонки
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Всеоо- то минус 31. Бегите, бегите 🤦🤦🤦
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