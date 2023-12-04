СБР не планирует отменять этап Кубка России в Тюмени из-за мороза. Решение будет приниматься по отдельным гонкам в день старта

СБР не планирует отменять этап Кубка России по биатлону в Тюмени из-за мороза.

Соревнования должны пройти 6, 7 и 10 декабря – согласно прогнозу, в эти даты ожидается похолодание до минус 31 градуса. Из-за погодных условий организаторы уже решили отказаться от проведения пролога.

«Мы планируем провести этот этап. Перенесли спринты с 9 на 6 декабря, в остальном все так же. Мы сейчас в Тюмени, подготовка идет полным ходом, команды приезжают.

Решение по каждой гонке будет приниматься согласно правилам в день проведения дисциплин. Будем следить за погодой», - сказал вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелихов.