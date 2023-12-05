У Миранчука нет результативных действий за 8 матчей сезона в «Аталанте». В старте он вышел дважды
Алексей Миранчук вновь завершил игру без результативных действий.
Полузащитник «Аталанты» начал матч против «Торино» (0:3) с первой минуты. Это его второй выход в стартовом составе в текущем сезоне.
Россиянин был заменен в добавленное ко второму тайму время. За отведенное ему время Миранчук отметился одним ударом и 26 точными передачами (всего – 29).
В текущем сезоне хавбек еще ни разу не забивал и не отдал ни одной голевой передачи за 8 игр в составе бергамасков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Когда смотрю его матчи в Аталанте, попадаются моменты, где он бежит не в свободную зону, а туда, где уже есть игрок, хотя вроде умный игрок
Бежать ему надо оттуда, хоть обратно в РПЛ
Но Гасп объективно тоже виноват
У него из 30 игр в сериале 24 в старте