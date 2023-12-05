У Миранчука нет результативных действий за 8 матчей сезона в «Аталанте». В старте он вышел дважды

Теги Аталанта Торино премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук вновь завершил игру без результативных действий.

Полузащитник «Аталанты» начал матч против «Торино» (0:3) с первой минуты. Это его второй выход в стартовом составе в текущем сезоне.

Россиянин был заменен в добавленное ко второму тайму время. За отведенное ему время Миранчук отметился одним ударом и 26 точными передачами (всего – 29).

В текущем сезоне хавбек еще ни разу не забивал и не отдал ни одной голевой передачи за 8 игр в составе бергамасков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев
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Ответ Егор Добрый
После такого матча на месте Гаспирини оштрафовал бы каждого ,кто был сегодня на поле игроков Аталанты. Торино с победой и уверенной игрой сегодня.
Возможно пора самого "Гаспирини" "штрафовать".
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Ответ georgeorgg
Возможно пора самого "Гаспирини" "штрафовать".
дед тоже потихоньку выживает себя. увы и ах
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После такого матча на месте Гаспирини оштрафовал бы каждого ,кто был сегодня на поле игроков Аталанты. Торино с победой и уверенной игрой сегодня.
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Ответ xQcoW
Мог бы в Газпром лиге зарабатывать миллионы за паспорт , но респект, что пытается добиться чего-то стоящего в Европе
Он не пытается вообще судя по его игре
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Аталанта мертва.
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Сегодня как мешок сыграл, вообще не слышал его фамилии на поле, ещё и первый гол привёз
Когда смотрю его матчи в Аталанте, попадаются моменты, где он бежит не в свободную зону, а туда, где уже есть игрок, хотя вроде умный игрок
Бежать ему надо оттуда, хоть обратно в РПЛ
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Ответ Гоблинский
Сегодня как мешок сыграл, вообще не слышал его фамилии на поле, ещё и первый гол привёз Когда смотрю его матчи в Аталанте, попадаются моменты, где он бежит не в свободную зону, а туда, где уже есть игрок, хотя вроде умный игрок Бежать ему надо оттуда, хоть обратно в РПЛ
В Торино в прошлом сезоне был одним из лучших. Так может не в игроке дело?
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Через месяц отпустят за 1-2 млн. евро на вольные хлеба.
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Мог бы в Газпром лиге зарабатывать миллионы за паспорт , но респект, что пытается добиться чего-то стоящего в Европе
0
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Загубил себе карьеру. Зачем слушать всяких клоунов, которые несут бред, что нужно уезжать в какой угодно чемпионат из рпл?))
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Ответ Гамарджоба Генацвале
В Торино в прошлом сезоне был одним из лучших. Так может не в игроке дело?
В таких ситуациях - где надо открыться в свободную зону - явно проблема в игроке
Но Гасп объективно тоже виноват
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Ответ Михаил Сафонов
При выходах на замену то? Ну-ну, в каких матчах хоть?
Каких выходах на замену?))
У него из 30 игр в сериале 24 в старте
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