Овечкин остался без голов в 7 матчах подряд. У него 3 броска и «минус 1» за 19:31 с «Аризоной» при 7:09 в большинстве

Александр Овечкин остался без голов в 7 матчах подряд.

Капитан « » не набрал очков в игре регулярного чемпионата с «Аризоной» (0:6).

В активе 38-летнего россиянина 14 (5+9) очков в 22 матчах сезона.

Сегодня Александр (19:31, 7:09 – в большинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ ворот.

(827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).