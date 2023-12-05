Овечкин остался без голов в 7 матчах подряд. У него 3 броска и «минус 1» за 19:31 с «Аризоной» при 7:09 в большинстве

Теги Вашингтон Аризона Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без голов в 7 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:6).

В активе 38-летнего россиянина 14 (5+9) очков в 22 матчах сезона.

Сегодня Александр (19:31, 7:09 – в большинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ ворот. 

Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

42 комментария
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Выходит стоять дубом в большинстве или шакалить на пустые. Это уже его единственные и последние шансы забивать.
Овечкин уже жалок в глазах болельщиков по обе стороны океана и посмешище даже для комментаторов домашней студии.
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Надо ехать доигрывать к саудитам.
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А почему Аризона не снимала вратаря, когда Великий выходил отстаивать большинство?
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Подлые соперники уже удаляются, чтобы самим забить в стерильном большинстве Вашига
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Путинтимовец угасает вместе со своим патроном
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Ответ Как дела на заводе
Дух, hhlg, а что там по штангам и незасчитынам шайбам?)
Ну в принципе - если бы чуть-чуть повезло, у Сани был бы покер! )) 3 броска было? Было. Это уже хет-трик можно засчитать, начнут свою статистику вести))
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Ответ Montenegro Serbian
Ну камон, даже если Ови сдулся (а это на данный момент очевидно), можно и новые шутки придумать, а не пытаться шакалить плюсики на старых)
Времени и поводов ещё много будет, успеем)
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Завязывать пора
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Ответ Shahed 136
Выходит стоять дубом в большинстве или шакалить на пустые. Это уже его единственные и последние шансы забивать. Овечкин уже жалок в глазах болельщиков по обе стороны океана и посмешище даже для комментаторов домашней студии.
А ведь если таки останется вымучивать рекорд, это всё ещё сезона на 3 растянется. Страшно представить, сколько это смеха и позора будет
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Хватит ему уже позориться, он всегда игнорировал питание и занятие в спорт залах, всегда думал, что и так сойдёт, пока его генетика тащит. Но не после 37 лет. Ему пора уезжать в КХЛ и там заканчивать. Это уже труп, не заслуживает он рекорда с таким подходом . Макароны со свиным жиром и колой, он может и в России кушать до матчей, сидя в запасе в Динамо. Когда он закончит карьеру, через 2 года он превратится в колобка с седой головой, пузом и весом под 130 кг.
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Ответ Maxim Shumov
А почему Аризона не снимала вратаря, когда Великий выходил отстаивать большинство?
Ну камон, даже если Ови сдулся (а это на данный момент очевидно), можно и новые шутки придумать, а не пытаться шакалить плюсики на старых)
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Может ему отречься от ПутинТим и заняться хоккеем?
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Что-то будующий депутат вообще сдал!Опять же вопрос чем занимался летом и как готовился к сезону.У него вообще игра не идёт.Если ещё кто-то в лазарет из топ 6 и топ 4 добавиться то это всё караул.
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Ответ Владимири Йолкиннен
Может ему отречься от ПутинТим и заняться хоккеем?
ПуИнтима уже с начала войны нет, сайт закрыт, кураторы из АдПР всё бросили, несмотря на грядущие выборы
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Духу можно начать вести новую статистику - «А если бы»
Броски же есть, а раз был бросок - мог бы быть и гол, таким образом, Сане можно каждый матч по 2-3 шайбы засчитывать и умыть таким образом жалких хейтерков
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Ответ vitali111111
Посмотрел статистику Гретцки: чтоб забросить 91 шайбу у Великого ушло 6 последних сезонов и около 350 игр. Только факты Так что у Ови ещё есть немного времени. Как сказал В.С.Высоцкий: ...ничего, распогодится....
Только вот Грецки был плеймейкером и не стоял по 10 минут в ПП и не дежурил у пустых
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Объективно, Овечкин это уже не игрок уровня первого-второго звена. Вашингтону лучше обменять его с таким контрактом. Или выкупить контракт и пусть гуляет. В КХЛ ещё пригодится
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Ответ Maxim Shumov
А ведь если таки останется вымучивать рекорд, это всё ещё сезона на 3 растянется. Страшно представить, сколько это смеха и позора будет
Тут я бы не стал так категорично утверждать. Да, этот сезон скорее всего провален, но в следующих он может и бодрее сыграть. Нет ничего невозможного, всё-таки не 45 лет.
Сбросить вес, жёсткий режим, индивидуальная подводка к сезону с личным тренером и физиотерапевтом, никаких шоу и поездок по миру и может перезагрузиться.

Ну при условии что мотивация осталась канеш.
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Ответ Ярик01
Подлые соперники уже удаляются, чтобы самим забить в стерильном большинстве Вашига
Это полноценные 4х4
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Ответ Sonnyanderson
Так и будут с Кросби друг друга обгонять.
Кросби все выиграл в своей карьере и + он моложе
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Ответ Maxim Shumov
Духу можно начать вести новую статистику - «А если бы» Броски же есть, а раз был бросок - мог бы быть и гол, таким образом, Сане можно каждый матч по 2-3 шайбы засчитывать и умыть таким образом жалких хейтерков
сегодня был не плохой момент в большинстве. бросал прицельно из своего любимого офиса. но ... точнехенько в ловушку ингрема зарядил.
в остальном, что он, что весь Вашингтон за исключением 2-3 хоккеистов, унылое г...о
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дух, hhlg - выходите)
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дух, я придумал для тебя занятие
кажется в этом году Овечкин может побить все рекорды по игре в большинстве. уже больше 100 минут отсидел в своем офисе в этом сезоне. и даже забил один гол
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Когда Гретцки забил несколько шайб в своём последнем сезоне он сказал, что это сигнал что пора заканчивать, но это Уэйн Гретцки.
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Ответ Maxim Shumov
Ну в принципе - если бы чуть-чуть повезло, у Сани был бы покер! )) 3 броска было? Было. Это уже хет-трик можно засчитать, начнут свою статистику вести))
получился похер )))
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Рекорд все дальше и дальше….., где все его поклонники пропали? дифирамбы в начале сезона пели яростно которые
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В принципе система «Русские не сдаются» дала сбой, не мальчик уже, понимаешь. А если еще добавить момент, что Саня переписан, то Пенсионный Фонд ждёт его со всеми документами….. Думаю, что пора смириться.
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Выбьет 15 шайб в сезоне, может в следующую предсезонку за голову возьмётся.
Ну или сразу в депутатское кресло сядет.
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Ответ vitali111111
Посмотрел статистику Гретцки: чтоб забросить 91 шайбу у Великого ушло 6 последних сезонов и около 350 игр. Только факты Так что у Ови ещё есть немного времени. Как сказал В.С.Высоцкий: ...ничего, распогодится....
Но у него за это же время было и 300+ передач.
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Это Золотой мяч! Хотя постойте..
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Год назад я писал, что Овечкин забьёт 30 шайб и меня минусовал, теперь за такие комменты меня будут плюсовать.
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похоже руководство Вашингтона сильно просчиталось, поставив все на побитие рекорда Уэйна. Подвела их русская, неломающаяся машина, обманула, встала и не едет, " вота вам, выкусите морды буржуйские!"
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Неужели Саша сам не понимает, что он в ужасном состоянии и ничего не делает, чтоб исправить ситуацию
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Пора бы уже забиваку отправить в АХЛ набирать форму.
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В таком возрасте, чтобы оставаться играть на высоком уровне, надо самозабвенно готовиться к сезону и играм. Похоже, Овечкин не может заставить себя этим заниматься, а без изнурительного труда рекорды величайших не побить, на то они и величайшие.
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Если клуб летит в 6 шайб, тут явно не в Овечкине дело
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Да, больше четверти сезона позади, оптимизм исчезает:( похоже старость все же догнала, а Саша в нее не верил, все лето стрекозой пел:)
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