Овечкин остался без голов в 7 матчах подряд. У него 3 броска и «минус 1» за 19:31 с «Аризоной» при 7:09 в большинстве
Александр Овечкин остался без голов в 7 матчах подряд.
Капитан «Вашингтона» не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:6).
В активе 38-летнего россиянина 14 (5+9) очков в 22 матчах сезона.
Сегодня Александр (19:31, 7:09 – в большинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ ворот.
Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Овечкин уже жалок в глазах болельщиков по обе стороны океана и посмешище даже для комментаторов домашней студии.
Броски же есть, а раз был бросок - мог бы быть и гол, таким образом, Сане можно каждый матч по 2-3 шайбы засчитывать и умыть таким образом жалких хейтерков
Сбросить вес, жёсткий режим, индивидуальная подводка к сезону с личным тренером и физиотерапевтом, никаких шоу и поездок по миру и может перезагрузиться.
Ну при условии что мотивация осталась канеш.
в остальном, что он, что весь Вашингтон за исключением 2-3 хоккеистов, унылое г...о
кажется в этом году Овечкин может побить все рекорды по игре в большинстве. уже больше 100 минут отсидел в своем офисе в этом сезоне. и даже забил один гол
Ну или сразу в депутатское кресло сядет.