Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 25 бросков «Далласа». В прошлом матче он пропустил 6 шайб от «Старс»

Андрей Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 25 бросков «Далласа».

Вратарь « » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Старс» (4:0).

«Лайтнинг» провели 2-й подряд матч с техасцами и взяли реванш за поражение со счетом 1:8. Василевский в той игре пропустил 6 шайб и был заменен после двух периодов.

Сегодняшний матч стал для россиянина 5-м после операции, перенесенной в межсезонье. У него 2 победы и 3 поражения, со статистикой можно ознакомиться здесь.

Шатаут стал для Василевского 33-м в 430 играх в НХЛ в рамках регулярок. Он приблизился к идущему на 5-м месте среди россиян в истории лиги Илье Брызгалову (34 в 465).

В топ-4 входят Евгений Набоков (59 в 697), Николай Хабибулин (46 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», 40 в 591), Сергей Бобровский («Флорида», 40 в 660).