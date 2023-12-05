Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 25 бросков «Далласа». В прошлом матче он пропустил 6 шайб от «Старс»

Теги Тампа-Бэй Даллас НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 25 бросков «Далласа».

Вратарь «Тампы» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (4:0). 

«Лайтнинг» провели 2-й подряд матч с техасцами и взяли реванш за поражение со счетом 1:8. Василевский в той игре пропустил 6 шайб и был заменен после двух периодов. 

Сегодняшний матч стал для россиянина 5-м после операции, перенесенной в межсезонье. У него 2 победы и 3 поражения, со статистикой можно ознакомиться здесь

Шатаут стал для Василевского 33-м в 430 играх в НХЛ в рамках регулярок. Он приблизился к идущему на 5-м месте среди россиян в истории лиги Илье Брызгалову (34 в 465). 

В топ-4 входят Евгений Набоков (59 в 697), Николай Хабибулин (46 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», 40 в 591), Сергей Бобровский («Флорида», 40 в 660). 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С Возвращением!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий