Георгий Черданцев: «Уму непостижимо, что в стране, играющей в футбол зимой, один стадион с крышей. Почему все новые арены, особенно в Москве, без крыши?»

Георгий Черданцев отметил неподготовленность инфраструктуры РФ к футболу зимой.

«Когда Илья Геркус был президентом « », он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на «РЖД Арене».

По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить. Вполне подъемный бюджет. Не баснословные расходы. А польза что для спортсменов, что в первую очередь для зрителей бесценна. Но проект не поддержали.

Почему « » не построил стадион с крышей, почему вообще все новые арены, особенно в , без крыши?

Один-единственный стадион с крышей (в Петербурге) в стране, которая играет в футбол зимой, – это, конечно, уму непостижимо», – написал комментатор « ».

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