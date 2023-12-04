Георгий Черданцев: «Уму непостижимо, что в стране, играющей в футбол зимой, один стадион с крышей. Почему все новые арены, особенно в Москве, без крыши?»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит РЖД Арена премьер-лига Россия Динамо Москва Георгий Черданцев Газпром Арена (Крестовский) стадионы Илья Геркус Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев отметил неподготовленность инфраструктуры РФ к футболу зимой.

«Когда Илья Геркус был президентом «Локомотива», он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на «РЖД Арене».

По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить. Вполне подъемный бюджет. Не баснословные расходы. А польза что для спортсменов, что в первую очередь для зрителей бесценна. Но проект не поддержали.

Почему «Спартак» не построил стадион с крышей, почему вообще все новые арены, особенно в Москве, без крыши?

Один-единственный стадион с крышей (в Петербурге) в стране, которая играет в футбол зимой, – это, конечно, уму непостижимо», – написал комментатор «Матч ТВ».

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80 комментариев
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Ипотека включил правдоруба 😂
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Это ладно, что стадион с крышей один. На основном футбольном канале комментаторов, у которых крыша была бы на своём месте, вообще нет
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В Европе целые страны парализованны от снега, а у нас как раз-таки инфраструктура на очень высоком уровне развита. Стадионы с крышей ради 3 игр в год? Бесмыссленно и нерентабельно. Сказал глупость ради хайпа.
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+29
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Ответ Vićtor Diaź
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Выплатил походу...
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Уму непостижимо, что в России столько нормальных комментаторов, а на матч ТВ работают эти
+15
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Сегодня в тг разошлась инфа про школу в строительных вагончиках в Дагестане, а тут проблема: мячик по снегу плохо катится🤦🏻
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Ответ Vićtor Diaź
Ипотека включил правдоруба 😂
Отечественные чиновники кричат, что готовы к ядерной зиме, а на деле не готовы даже зимнему сезону в коммунальной сфере и ногомяче.
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Решил на хайпе выделиться "разумизмом", что ж ты раньше не задумывался первый год зимой играем?
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Ответ Гоп-стоп
В Европе целые страны парализованны от снега, а у нас как раз-таки инфраструктура на очень высоком уровне развита. Стадионы с крышей ради 3 игр в год? Бесмыссленно и нерентабельно. Сказал глупость ради хайпа.
В США и Германии (построенные перед ЧМ 2006, кстати) есть такие стадионы и оны рентабельны, а в России нет? Да и с каких пор российский футбол про рентабельность? Это там каждую копейку с билетов считают, чтобы не стать банкротом, ибо деньги частные и инвестированы, а нам то что? Пускай деньги с наших налогов меньше пилят и больше вкладывают в такие стадионы и все будет отлично. На одни деньги, на которые просроченные тушенки в армию «закупали», можно было 3 таких стадиона построить
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Хорошо говорить про чужие деньги.
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В Швеции, Норвегии, Финляндии тоже нет стадионов с крышей. Меньше надо истерить, больше думать головой
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Чердак без крыши - деньги на ветер
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Проснулся, голубь наш сизокрылый. На протяжении многих лет, имея миллион возможностей задать эти вопросы по адресу, он риторически спрашивает об этом в интернете.

Совсем не лицемер.
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Потому что, не каждый может купить стадион за 1 рубль.
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потому что в Питере построили на полностью ворованные деньги украли на государство а в Москве строит уже на украденные деньги воровать их смысла нет поэтому экономит
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У Черданцева ум не для того, чтобы постигать. А строить крышу ради 2-3 матчей в году очевидно нецелесообразно. В снегопад матчи надо переносить. Казалось бы всё просто, если бы дело было не в России.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Уму непостижимо, что в России столько нормальных комментаторов, а на матч ТВ работают эти
"работают" в данном случае нужно в кавычки брать.
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Ответ Гоп-стоп
В Европе целые страны парализованны от снега, а у нас как раз-таки инфраструктура на очень высоком уровне развита. Стадионы с крышей ради 3 игр в год? Бесмыссленно и нерентабельно. Сказал глупость ради хайпа.
Научись считать для начала. В декабре 3 тура часто проводят это 24 матча + игры за кубок + кубок и тур в феврале + декабрьские и февральские матчи в еврокубках
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Это только твоему уму, Георгий
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Ответ Мартинелли
Научись считать для начала. В декабре 3 тура часто проводят это 24 матча + игры за кубок + кубок и тур в феврале + декабрьские и февральские матчи в еврокубках
Еврокубков нет, проблему пары туров можешь решить поставив игры в Санкт-Петербург и в южные города
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Слушайте, а хоть кто-то из этих популистов, провел реальный анализ, сколько таких сверхснежных матчей было с момента перехода на осень-весна?

Понятно, что богатым, здоровым и с хорошей крышей, жить лучшее, чем бедным, больным и без...

Но стоит ли овчинка выделки?
Не дешевле ли переносить такие матчи?
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У шведов, норвежцев и финнов и одного нет на всех вместе взятых...
Ну да, они умнее, не играют зимой.. А кто России-то мешает быть такими же умными ,,
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Потому что в Москве все стадионы строились на частные деньги а стадион в Питере за счет государства.

Поэтому в Москве считали каждую копейку а в Питере стройка поставила рекорд по воровству и количеству уголовных дел.
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Потому что это очень дорого.
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О, ты сначала облизывал все новые стадионы, нахваливал их в 17 и 18 году, а теперь заговорил про крышу.

А что с твоей случилось то? Потекла?
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Зачем в футбол играть в декабре если нет еврокубков и матчей сборной? Мазохизм какой-то.
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Жора, дай денег, а?
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Георгий Черданцев: «Уму непостижимо, как можно взять две ипотеки. Но я взял»
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- Можно ведь взять ипотечный кредит на строительство крыши совсем недорого, - добавил Георгий.
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крыши - пережиток 90-х
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Ум из ушей полез, как раньше в голове умещался((
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Манеж в Красноярске: Ну да, ну да, пошел я на х..
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Ответ lemming
"работают" в данном случае нужно в кавычки брать.
Мой косяк. Согласен
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Жорик, а кто должен строить стадионы с крышами? Неужели государство?
Геркусу нужно было пропихнуть проект возведения крыши над стадионом Локо за смешные деньги. Но через пару месяцев бы выяснилось, что в проекте ошибка и сумма должна вырасти в 100 раз, пару ноликов просто потеряли в расчётах. А стройку уже начали. Было бы всё точь в точь как с Зенитом. Там тоже вначале была смешная цифра на строительство стадиона.
Мы не в Испании живём где достаточно из фольги сделать крышу. У нас крыша должна выдерживать сотню тонн снеговой нагрузки зимой. А это стоит огромных денег. Плюс выкатное поле, иначе газон нужно менять 4 раза в год.
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Это потому, что тебя забыли спросить
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Ответ Zakal
дешевле вернуться на весна осень и играть как нормальные люди в летнее время
Я не вижу особой разницы в этих системах, с точки зрения погоды. Даже нынешняя система а получше, потому что конец чемпионата в норм условиях.
По мне если в декабре норм погода, играйте последние туры, нет - перенос.
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Уму не постижимо, это когда во время снега у судьи баллончик для разметки с белой краской.
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Ответ Arthurino
В США и Германии (построенные перед ЧМ 2006, кстати) есть такие стадионы и оны рентабельны, а в России нет? Да и с каких пор российский футбол про рентабельность? Это там каждую копейку с билетов считают, чтобы не стать банкротом, ибо деньги частные и инвестированы, а нам то что? Пускай деньги с наших налогов меньше пилят и больше вкладывают в такие стадионы и все будет отлично. На одни деньги, на которые просроченные тушенки в армию «закупали», можно было 3 таких стадиона построить
Деньги с билетов составляют минимум от доходов. Реклама и платные трансляции основной источник доходов. Хотя это тоже такое себе. Если давно смотришь футбол, то не одна и не две команды на которых всегда полные трибуны обанкротились. И в должниках их много.
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так Газпром один, вот и арена одна..
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Пускай построит тогда на всех стадионах крышу за свой счёт
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Эх, Жора, раньше казалось, что ума у тебя больше, впрочем как и совести
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Потому что крыша ценой как пол стадиона, иди ипотеку гаси жора
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Ответ Мартинелли
Научись считать для начала. В декабре 3 тура часто проводят это 24 матча + игры за кубок + кубок и тур в феврале + декабрьские и февральские матчи в еврокубках
И все на одном стадионе?
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А ведь идею чинушам подкинул.Сейчас зачешут репу,запросят финансирование и можно пилить и пилить...
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Меня кстати всегда удивляло что в Штатах в НФЛ большинство стадионов с крышей находятся на юге. Атланта, Хьюстон, Финикс, Вегас, Даллас, Орлеан, Сан Антонио, Лос Анжелес. А на севере всего парочка арен с крышей, большинстао команд морозят задницы, так как кульминация сезона в НФЛ проходит вокруг Нового года. Каждый сезон решающие матчи проходят в минус 15 или 20, горячим черным суперменам всё ни по чём.
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ответ промт: крыша на стадионе расно половине стоимости всего стадиона без крыши. банально не выделили деньги, ведь надо больше из за воровства в два раза
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Ответ Черный Татарин
Зачем играть по этой системе когда нет еврокубков??? Кому нужен футбол в декабре? Летом футбол, зимой хоккей всегда было так! Возращайте старый формат!
По любой системе летом должны быть окна под ЧМ и ЧЕ в которые играть не получится.
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Ответ Федя Букин
Может просто проводить чемпионат с апреля по октябрь?🤔
Ты что! Мы ж тогда не выиграем ЛЧ! Вон сейчас прям каждый сезон Зенит в финале играет!
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РЖД-арене для начала бы стены достроить, а то дырявая арена не очень пригодна для того, чтобы стоять и морозить свою задницу на ней в течение полутора часов))
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Ответ Тёма Тёма
Жора, дай денег, а?
у него все в бетоне.
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