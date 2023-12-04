Георгий Черданцев: «Уму непостижимо, что в стране, играющей в футбол зимой, один стадион с крышей. Почему все новые арены, особенно в Москве, без крыши?»
Георгий Черданцев отметил неподготовленность инфраструктуры РФ к футболу зимой.
«Когда Илья Геркус был президентом «Локомотива», он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на «РЖД Арене».
По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить. Вполне подъемный бюджет. Не баснословные расходы. А польза что для спортсменов, что в первую очередь для зрителей бесценна. Но проект не поддержали.
Почему «Спартак» не построил стадион с крышей, почему вообще все новые арены, особенно в Москве, без крыши?
Один-единственный стадион с крышей (в Петербурге) в стране, которая играет в футбол зимой, – это, конечно, уму непостижимо», – написал комментатор «Матч ТВ».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Совсем не лицемер.
Понятно, что богатым, здоровым и с хорошей крышей, жить лучшее, чем бедным, больным и без...
Но стоит ли овчинка выделки?
Не дешевле ли переносить такие матчи?
Ну да, они умнее, не играют зимой.. А кто России-то мешает быть такими же умными ,,
Поэтому в Москве считали каждую копейку а в Питере стройка поставила рекорд по воровству и количеству уголовных дел.
А что с твоей случилось то? Потекла?
Геркусу нужно было пропихнуть проект возведения крыши над стадионом Локо за смешные деньги. Но через пару месяцев бы выяснилось, что в проекте ошибка и сумма должна вырасти в 100 раз, пару ноликов просто потеряли в расчётах. А стройку уже начали. Было бы всё точь в точь как с Зенитом. Там тоже вначале была смешная цифра на строительство стадиона.
Мы не в Испании живём где достаточно из фольги сделать крышу. У нас крыша должна выдерживать сотню тонн снеговой нагрузки зимой. А это стоит огромных денег. Плюс выкатное поле, иначе газон нужно менять 4 раза в год.
По мне если в декабре норм погода, играйте последние туры, нет - перенос.