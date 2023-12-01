СКА выиграл 10-й матч подряд, отыгравшись с 0:2 у «Витязя» в 3-м периоде

Теги СКА Витязь КХЛ Роман Ротенберг Михаил Воробьев Владимир Алистров Александр Никишин Хоккей

СКА выиграл 10-й матч подряд.

В пятницу команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Витязь» (3:2 ОТ), хотя до 43-й минуты проигрывала со счетом 0:2.

В третьем периоде за СКА забили Александр Никишин и Владимир Алистров. В овертайме в большинстве отличился Михаил Воробьев.

Эта победа стал 10-й подряд для СКА. Клуб из Санкт-Петербурга идет на 4-м месте в таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 36 матчах.

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34 комментария
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- Систему видишь?
- Нет!
- А она есть…
+25
-4
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букварём по лбу
+17
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+17
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Витязь продолжает приятно удивлять. Молодчики! Так держать!
+8
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Ну, давайте теперь.
Хвалите Рому.
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-3
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Ответ Водяра
Не хватите а лижете.
Ни падежОВ, ни спряжениЕВ не знаешь.
Мама не заругает?
+9
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Ответ всегда за локо
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Я больше сержусь, когда вижу такое дикое количество ошибо в таком коротеньком тексте. Может, тебе подучиться, а уж потом других учить?
+4
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Все равно Ротенберг не тренер.
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Ответ Игорь Степанов
букварём по лбу
бесполезно
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СКА не может - судья поможет!
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скейтеры, что с лицом?
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Остановите кто-нибудь эту... систему!))
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Интересно отыграваться в систему входит?
Молодцы с победой, на льду на конец то видна команда!
+8
-5
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Ответ 1905vb
- Систему видишь? - Нет! - А она есть…
Система есть, вратарь есть, защита есть, игры нет, так как тренеров слишком много))
+2
0
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Можно поздравить за волю к победе. Надеюсь на простые победы на классе.
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Ответ Олег В.
Витязь продолжает приятно удивлять. Молодчики! Так держать!
Приятно б удивили, если бы выиграли. А так, расстроили, эх
+4
-2
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Добро всегда побеждает, потому что.

Опять в 3 периоде отыграться - красавчики!
+9
-7
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Ответ okkervil
Я больше сержусь, когда вижу такое дикое количество ошибо в таком коротеньком тексте. Может, тебе подучиться, а уж потом других учить?
он учился в весшей школе тренеров, который рюман кончал
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Ответ mbauer
Как тебе удалось с таким диким знанием русского языка правильно написать слово "швейцарский"?
не важно как пишет т.9, ты лучше по сути бы ответил, а если нечего то сиди и помалкивай, или можешь нести чушь как Р. Р
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Ответ всегда за локо
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Как тебе удалось с таким диким знанием русского языка правильно написать слово "швейцарский"?
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своё прочитай, грамотей🤣🤣🤣
У него одна ошибка, и та просто буква не пропечаталась. В отличие от твоего опуса, где куча ошибок явно чисто из-за неграмотности, так что перевод стрелок не удастся, увы
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Ответ xoms
Интересно отыграваться в систему входит? Молодцы с победой, на льду на конец то видна команда!
хуже ротена с его системой из 40 игроков в команде, только искренне болеющие за это)
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СКА с победой. Остальных вертеть со свистом на адмиралтейском шпиле.
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Галузин 2 шайбы привез
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русофобы здесь одни 😁😁😁как вы так про Ромку?!
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