СКА выиграл 10-й матч подряд, отыгравшись с 0:2 у «Витязя» в 3-м периоде
СКА выиграл 10-й матч подряд.
В пятницу команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Витязь» (3:2 ОТ), хотя до 43-й минуты проигрывала со счетом 0:2.
В третьем периоде за СКА забили Александр Никишин и Владимир Алистров. В овертайме в большинстве отличился Михаил Воробьев.
Эта победа стал 10-й подряд для СКА. Клуб из Санкт-Петербурга идет на 4-м месте в таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 36 матчах.
- Нет!
- А она есть…
Хвалите Рому.
Мама не заругает?
Молодцы с победой, на льду на конец то видна команда!
Опять в 3 периоде отыграться - красавчики!