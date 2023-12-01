СКА выиграл 10-й матч подряд, отыгравшись с 0:2 у «Витязя» в 3-м периоде

СКА выиграл 10-й матч подряд.

В пятницу команда тренера обыграла « » (3:2 ОТ), хотя до 43-й минуты проигрывала со счетом 0:2.

В третьем периоде за СКА забили и . В овертайме в большинстве отличился Михаил Воробьев.

Эта победа стал 10-й подряд для . Клуб из Санкт-Петербурга идет на 4-м месте в таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 36 матчах.