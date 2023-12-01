Призер чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев завершил карьеру в 27 лет

Никита Поршнев объявил о завершении спортивной карьеры.

«Принимал решение сам, своим сердцем. Семья важнее всего, буду заниматься ей. Буду воспитывать детей, жить дома, а не на сборе. Со сборов поеду домой.

Выступления все, вешаю лыжи на гвоздь. Надеюсь, знающие люди меня поймут и по достоинству оценят мои поступки.

Решение принял, когда родилась дочь. Понимаю, насколько тяжело супруге, я бежал от этих проблем. Если только по любителям теперь, профессиональный спорт не для здоровья, нужно искать себя в другом месте», — сказал .

Поршневу 27 лет, он является бронзовым призером ЧМ-2019 в эстафете, бронзовым призером этапа Кубка мира в эстафете, победителем Универсиады-2019 в индивидуальной гонке, чемпионом мира по летнему биатлону в смешанной эстафете.