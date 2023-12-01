Призер чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев завершил карьеру в 27 лет

Теги сборная России Никита Поршнев Матч ТВ Биатлон

Никита Поршнев объявил о завершении спортивной карьеры.

«Принимал решение сам, своим сердцем. Семья важнее всего, буду заниматься ей. Буду воспитывать детей, жить дома, а не на сборе. Со сборов поеду домой.

Выступления все, вешаю лыжи на гвоздь. Надеюсь, знающие люди меня поймут и по достоинству оценят мои поступки.

Решение принял, когда родилась дочь. Понимаю, насколько тяжело супруге, я бежал от этих проблем. Если только по любителям теперь, профессиональный спорт не для здоровья, нужно искать себя в другом месте», — сказал Поршнев

Поршневу 27 лет, он является бронзовым призером ЧМ-2019 в эстафете, бронзовым призером этапа Кубка мира в эстафете, победителем Универсиады-2019 в индивидуальной гонке, чемпионом мира по летнему биатлону в смешанной эстафете. 

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43 комментария
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Ответ Arti22
Понял, что в этом болоте местном семью не прокормить, а на международную арену разрешат лет через 50.
А как он бы со своими результатами семью на международных соревнованиях кормил?
Уже не мальчик, чтобы на КИБУ бегать, а для КМ результаты очень скромные.
+38
-4
+34
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Понял, что в этом болоте местном семью не прокормить, а на международную арену разрешат лет через 50.
+37
-17
+20
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Что??? Подготовиться к сезону и внезапно после первой гонки сезона все бросить?
+20
-3
+17
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Что за бред?! Так феерил в конце прошлого сезона, летом тренировался, а в самом начале этого сезона - завершил? Что-то мутное
+21
-4
+17
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Какая карьера, такое и завершение. Забыл обойму зарядить и закончил, а так бы может ещё побегал. Удачи на гражданке, надеюсь у него есть куда податься.
+13
0
+13
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Ответ Ярик01
А как он бы со своими результатами семью на международных соревнованиях кормил? Уже не мальчик, чтобы на КИБУ бегать, а для КМ результаты очень скромные.
Как будто на КИБУ только мальчики бегают. Как раз для таких ребят КИБУ лучшее место, чтобы семью кормить. Сливко с него вон на КМ ехать не хотела
+6
0
+6
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Ответ starichok77
а вы вспомните внезапный уход биатлониста Устюгова, примерно также, как гром с ясного неба! и с чего же вдруг?
Устюгов к тому времени уже выиграл олимпиаду и ЧМ
+4
0
+4
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Ответ Афанасия
Что за бред?! Так феерил в конце прошлого сезона, летом тренировался, а в самом начале этого сезона - завершил? Что-то мутное
вот вот
Попахивает какой-то мутью
+4
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Ответ Arti22
Понял, что в этом болоте местном семью не прокормить, а на международную арену разрешат лет через 50.
Он про деньги вообще ни слова не сказал , но ты мастер додумок, видимо...
+3
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а вы вспомните внезапный уход биатлониста Устюгова, примерно также, как гром с ясного неба! и с чего же вдруг?
+5
-2
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Ответ Афанасия
Что за бред?! Так феерил в конце прошлого сезона, летом тренировался, а в самом начале этого сезона - завершил? Что-то мутное
Это называется "поймали"
+5
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А что случилось?
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Удивил, мягко говоря.
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Ответ Arti22
Понял, что в этом болоте местном семью не прокормить, а на международную арену разрешат лет через 50.
На местном как раз и заработать можно
+2
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Ответ Arti22
Понял, что в этом болоте местном семью не прокормить, а на международную арену разрешат лет через 50.
Да,ладно.. Были коммерческие гонки,где Очень хорошие призовые. Остальные бегают и не жалуются..
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Ответ Arti22
Понял, что в этом болоте местном семью не прокормить, а на международную арену разрешат лет через 50.
Мог бы выигрывать призовые, остался бы. Едва ли его навыки стоят невероятных денег на рынке труда
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что-то весьма туманное, пахать в межсезонье, что бы завершить после первой же официальной гонки, с мутным объяснением - жене тяжело, буду детей растить
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Ответ starichok77
а вы вспомните внезапный уход биатлониста Устюгова, примерно также, как гром с ясного неба! и с чего же вдруг?
И было это в конце сезона, торжественно на Гонке чемпионов. И вовсе не вдруг, проскальзовало не один раз, что семья для него важнее.
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Никита,сезон то добегать надо.Зря ты так резко.
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Странное выбрано время для объявления о завершении карьеры, одно объяснение сдулся((
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Ответ Arti22
Понял, что в этом болоте местном семью не прокормить, а на международную арену разрешат лет через 50.
На онлифансе больше заработает
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Ответ Насонов Дмитрий
Как будто на КИБУ только мальчики бегают. Как раз для таких ребят КИБУ лучшее место, чтобы семью кормить. Сливко с него вон на КМ ехать не хотела
Критерии отбора на КИБУ в последние годы включали возрастные ограничения, не более Х человек старше Y лет
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Ответ Montenegro Serbian
А как же новости, что на "внутренних" стартах наращивают призовой фонд, типа наш ответ Западу, мол, мы у себя не хуже можем соревы проводить и денег на это не пожалеем? Тут ещё в комментах возмущались, почему на наших "водокачках" такие бабки раздают, почти на уровне международных соревнований. Соревнуйся, зарабатывай.
Соревнуйся, зарабатывай... Попадая в шестёрку. А Поршнев много туда забегал?
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Ответ sergey2022
Странное выбрано время для объявления о завершении карьеры, одно объяснение сдулся((
Сломался.
Поршнев живет в Хантах, выступает в Хантах и Тюмени. О каком отрыве от дома и семьи он говорит?
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Ответ Crenk
Устюгов к тому времени уже выиграл олимпиаду и ЧМ
Устюгов не был ЧМ. В том числе и в эстафете, куда пихали Гарына постоянно, а он их профукал четыре раза.
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Ответ Юрий Костыгин
А бывают любительские биатлонные соревнования?
Среди ветеранов проводят. Там разные возрастные категории, есть и до 30 лет.
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Растить детЕЙ... А их сколько у Поршнева? Вроде одна дочка была.
Помню как в 2018 году Гу кричал, что Поршнев новая звезда, всех сборников обогнал на ЧР в Хантах после сезона.
Надежды подавал, но... не случилось 🤷‍♀️
Принял решение, а зачем тогда на старт вышел, да ещё так обмишурился со стрельбой 🤦‍♀️
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Закончил так и не успев начать…
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А бывают любительские биатлонные соревнования?
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размное решение
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Очень удивил подобным решением(в начале сезона),но это его жизнь..Сборной Х-М будет очень не хватить Никиты.
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Спорт не для слабых духом , но видимо Никита устал, да и семья главнее. Время покажет….
Удачи 👍
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Видать, маслосъемные кольца залегли
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Ничего себе. Со здоровьем что ли проблемы?
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