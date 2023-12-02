«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл в гостях после 10 подряд поражений – 6:3 с «Нью-Джерси». Клуб задействовал бирюзовые шлемы с белой формой

«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл в гостях после 10 поражений подряд.

«Шаркс» обыграли « » (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победа стала для команды Дэвида Куинна первой в сезоне, одержанной на выезде. До этого было 10 гостевых поражений подряд.

Первой звездой матча был признан форвард «акул» , сделавший дубль.

Калифорнийцы набрали 14 очков в 24 играх и делят с «Чикаго» последнее место в лиге.

Отметим, что в текущей выездной серии « » использует бирюзовые шлемы с белым гостевым комплектом формы.

Недавно НХЛ разрешила клубам использовать шлемы контрастного по отношению к свитеру цвета без дополнительных согласований, если нет совпадения с цветами соперника.