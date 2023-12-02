«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл в гостях после 10 подряд поражений – 6:3 с «Нью-Джерси». Клуб задействовал бирюзовые шлемы с белой формой

Теги Нью-Джерси Сан-Хосе НХЛ игровая форма Энтони Дюклер Хоккей

«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл в гостях после 10 поражений подряд.

«Шаркс» обыграли «Нью-Джерси» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Победа стала для команды Дэвида Куинна первой в сезоне, одержанной на выезде. До этого было 10 гостевых поражений подряд. 

Первой звездой матча был признан форвард «акул» Энтони Дюклер, сделавший дубль.

Калифорнийцы набрали 14 очков в 24 играх и делят с «Чикаго» последнее место в лиге. 

Отметим, что в текущей выездной серии «Сан-Хосе» использует бирюзовые шлемы с белым гостевым комплектом формы.

Недавно НХЛ разрешила клубам использовать шлемы контрастного по отношению к свитеру цвета без дополнительных согласований, если нет совпадения с цветами соперника.

6 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Совсем запутали. Бирюзовый это цвет поддержки кого?
да никого - это на фарт... их не хватало для победы
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Сент-Луис 2019
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Не впервые. В Бостоне также играли.
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Ответ Диандерталец
Любая серия когда-нибудь заканчивается.
любая серия заканчивается, чтобы началась новая
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