«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл в гостях после 10 подряд поражений – 6:3 с «Нью-Джерси». Клуб задействовал бирюзовые шлемы с белой формой
«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл в гостях после 10 поражений подряд.
«Шаркс» обыграли «Нью-Джерси» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победа стала для команды Дэвида Куинна первой в сезоне, одержанной на выезде. До этого было 10 гостевых поражений подряд.
Первой звездой матча был признан форвард «акул» Энтони Дюклер, сделавший дубль.
Калифорнийцы набрали 14 очков в 24 играх и делят с «Чикаго» последнее место в лиге.
Отметим, что в текущей выездной серии «Сан-Хосе» использует бирюзовые шлемы с белым гостевым комплектом формы.
Недавно НХЛ разрешила клубам использовать шлемы контрастного по отношению к свитеру цвета без дополнительных согласований, если нет совпадения с цветами соперника.