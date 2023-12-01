Отступные за Тюкавина для европейских клубов – около 20 млн евро («Чемпионат»)
В новом контракте Константина Тюкавина прописаны отступные для зарубежных клубов.
Сегодня «Динамо» объявило о заключении нового договора с 21-летним нападающим. Он рассчитан до 2028 года.
Как сообщает «Чемпионат», соглашение предусматривает отступные для европейских клубов в размере примерно 20 млн евро.
Тюкавин в текущем сезоне забил 7 голов за 16 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Сумма, кстати, кажется адекватной. Это же отступные, а не та сумма, за которую можно договориться в случае чего.
Она кстати весьма невелика, если главный футбольный талант России раскроет свой потенциал полностью.
Так же в контракте нет опции выкупа для клубов РПЛ и это очень хорошо.
Поставили хорошую точку в этой эпопее.
Захарян не даст соврать.
Про отступные можно верить и скоро мы увидим подтверждение. Пивоваров спец в финансах. Опыт с Захаряном тому подтверждение..