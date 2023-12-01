Отступные за Тюкавина для европейских клубов – около 20 млн евро («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com деньги Константин Тюкавин Футбол

В новом контракте Константина Тюкавина прописаны отступные для зарубежных клубов.

Сегодня «Динамо» объявило о заключении нового договора с 21-летним нападающим. Он рассчитан до 2028 года.

Как сообщает «Чемпионат», соглашение предусматривает отступные для европейских клубов в размере примерно 20 млн евро. 

Тюкавин в текущем сезоне забил 7 голов за 16 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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75 комментариев
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Когда-нибудь пользователи спортса поймут значение слова "отступные", но не сегодня
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Ответ xoms
Офигенно, для чего ставить такие отступные где он бы мог расти, вобщем будет теперь тут деградировать, станет весьма среднем игроком
Ага, цель для ФК Динамо сплавить перспективного игрока за бесценок, вы себе это так представляете? =)
Сумма, кстати, кажется адекватной. Это же отступные, а не та сумма, за которую можно договориться в случае чего.
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Невероятная цифра. Короче Тюкавин тут надолго
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хороший ценник, даже, если не кто не захочет это, наверное и к лучшему, останется в команде, пока полтос стоить не будет..
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Ответ Дмитрий9779
Если это правда,то агент всех сделал.За 20 он точно в Европу не уедет до 28-го.
я не понимаю одного, почему российские клубы должны отдавать за бесценок своих игроков? ты мне вот сань объясни свою логику?
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Еще и суток не прошло, а инсайдеры уже в контракт глянули? Не верю. Думаю, указанная сумма отступных просто предположение.
Она кстати весьма невелика, если главный футбольный талант России раскроет свой потенциал полностью.
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Ответ Алексей Гусев
ага Мудрик за 100...
За него конечно очень сильно переплатили но человек лидер сборной и в прошлом сезоне в ЛЧ произвел фурор. А Костя что?
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даже как то мало, можно было 25.
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Ответ Rnt
Swift отключен, банки под санкциями Каким образом получат бабло Если кто-то захочет купить Он и за бесплатно никому не нужен
за Захаряна бабло получили без проблем, несмотря на санкции и то, что "он и за бесплатно никому не нужен"
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Ответ flay
Пусть Зенит покупает бразильцев. Убрать этих бразильцев где будетЗенит?
Нафига их убирать? Убрать у тебя ноги, где ты будешь?
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Ответ rigobersong
Нормальный ценник за молодого игрока, вот чем он хуже того же Соланке который в АПЛ по 5 голов забивает и до сих пор там на постоянке играет:) Или условного Довбика:))
Ну Довбик отлично себя показывает в Жироне, думаю Костя ему уступает
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Ответ Игорь Чернецов
Информация верная. Так же в контракте нет опции выкупа для клубов РПЛ и это очень хорошо. Поставили хорошую точку в этой эпопее.
Про выкуп для клубов РПЛ Пивоваров сказал. А про сумму отступных кто?
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Ответ D-M
Еще и суток не прошло, а инсайдеры уже в контракт глянули? Не верю. Думаю, указанная сумма отступных просто предположение. Она кстати весьма невелика, если главный футбольный талант России раскроет свой потенциал полностью.
Информация верная.
Так же в контракте нет опции выкупа для клубов РПЛ и это очень хорошо.
Поставили хорошую точку в этой эпопее.
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Вместо отступных, Тюкавину надо продолжать прогрессировать и в случае реальных конкретных переговоров поторговаться в свою пользу Динамо будет проще
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Ответ xoms
Офигенно, для чего ставить такие отступные где он бы мог расти, вобщем будет теперь тут деградировать, станет весьма среднем игроком
Отступные нужны, чтобы из-под носа у клуба не спёрли
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Ответ Дмитрий9779
Мудрик играл в ЕК,Тюкавин в РПЛ...+ с переводом денег проблемы,ЦСКА не даст соврать
Чепуху пишешь((
Захарян не даст соврать.
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Ответ rigobersong
Нормальный ценник за молодого игрока, вот чем он хуже того же Соланке который в АПЛ по 5 голов забивает и до сих пор там на постоянке играет:) Или условного Довбика:))
Тем что условный Соланке играет в АПЛ и забивает, чего нельзя сказать про Тюкавина. Один уже уехал и че? Там таких Тюкавиных по уровню игры полон Чемпионшип!
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Ответ Hitgoe Himgob
Невероятная цифра. Короче Тюкавин тут надолго
Кто запрещает вести переговоры без отступных? Не думаю, что Динамо в позицию встанет, если реальный покупатель появится
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Ответ Пикачу82
Он даже близко таких цифр не стоит! Бред какой-то! Один перспективный вон уже уехал, там все обплевались уже наверное
Точно. Он дороже стоит!
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А для Зенита 40млн?)
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Нормальный ценник за молодого игрока, вот чем он хуже того же Соланке который в АПЛ по 5 голов забивает и до сих пор там на постоянке играет:) Или условного Довбика:))
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Ответ Птюч, Ёж.
я не понимаю одного, почему российские клубы должны отдавать за бесценок своих игроков? ты мне вот сань объясни свою логику?
тут вопрос не к Динамо, а к Тюкавину. Динамо наверное вообще не хотело отступные прописывать. Тюкавин, если хочет в Европу, должен был настоять на меньших отступных(конечно и по ЗП тогда пришлось бы чуть ужаться)
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Ответ flay
Конечно у Зенита. Там же есть Россияне пусть они играет что смотришь на них одни бразильцы
это на каком языке?
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Ответ Дмитрий9779
Если это правда,то агент всех сделал.За 20 он точно в Европу не уедет до 28-го.
Тем более нет возможности себя, в еврокубках и сборной показать
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Ответ И здесь и там
тут вопрос не к Динамо, а к Тюкавину. Динамо наверное вообще не хотело отступные прописывать. Тюкавин, если хочет в Европу, должен был настоять на меньших отступных(конечно и по ЗП тогда пришлось бы чуть ужаться)
20 млн это нормальные отступные, если что уверен динамики могут пойти на встречу, несколько скинуть.
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Ответ Алексей Гусев
это Эльфы работают...
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Ответ xoms
Офигенно, для чего ставить такие отступные где он бы мог расти, вобщем будет теперь тут деградировать, станет весьма среднем игроком
Поставят 5 млн, завтра Зенит их выплатит, и до свидания, актив. Или ты думаешь, что за ним стояла очередь из европейских клубов, но после ценника ад в 20 млн все резко передумали его брать?
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Ответ D-M
Про выкуп для клубов РПЛ Пивоваров сказал. А про сумму отступных кто?
Ну допустим про контракт я узнал не от Пивоварова а от Степашина немного раньше.
Про отступные можно верить и скоро мы увидим подтверждение. Пивоваров спец в финансах. Опыт с Захаряном тому подтверждение..
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Ответ Andre Andre
Тюкавин в Европе это игрок подвала максимум
*voice from the (mom’s) basement.
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Ответ Алексей Гусев
ага Мудрик за 100...
Мудрик играл в ЕК,Тюкавин в РПЛ...+ с переводом денег проблемы,ЦСКА не даст соврать
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Ответ Алексей Гусев
а их убрать только у Зенита?
А это только так работает😁
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Ответ flay
Пусть Зенит покупает бразильцев. Убрать этих бразильцев где будетЗенит?
а их убрать только у Зенита?
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Ответ xoms
Офигенно, для чего ставить такие отступные где он бы мог расти, вобщем будет теперь тут деградировать, станет весьма среднем игроком
Ну вот откуда ты знаешь кем он станет? Глоба, Ванга,Мессинг?
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Ответ Жорег Борщофф
Ага, цель для ФК Динамо сплавить перспективного игрока за бесценок, вы себе это так представляете? =) Сумма, кстати, кажется адекватной. Это же отступные, а не та сумма, за которую можно договориться в случае чего.
Поживем увидим, но пока такие времена, вряд-ли кто захочет подписавать игрока из России за такие деньги.
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Ответ Алексей Гусев
клаусула лишена смысле, уже не раз покупали и выше и ниже клаусулы ироков...
как это выше купили ? Чушь не неси , кто то по твоему решил на "чай" типа дать
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Ответ Жорег Борщофф
Ага, цель для ФК Динамо сплавить перспективного игрока за бесценок, вы себе это так представляете? =) Сумма, кстати, кажется адекватной. Это же отступные, а не та сумма, за которую можно договориться в случае чего.
Вот да. У Захаряна тоже 15 было прописано (еще в начале 2021 г., до начала всякой хрени), а в изменившихся условиях и за год до истечения личного контракта договорились на продажу за несколько меньшую сумму.
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Ответ Hitgoe Himgob
Зачем 20 то ставить тогда? Чтобы его за 13 никто не украл? Так за него и 10 не дадут
Ну 20 это сумма, за которую они готовы сразу же с ним расстаться. Торговаться никто не запрещал
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Почему около требуем точных цифер.
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У Захи отступные тоже были прописаны выше, чем те деньги, за которые отпустили в итоге, по воспоминаниям. Уверен, никто зловредничать и препятствовать отъезду Константина в приличный зарубежный клуб не станет (хотя для приличного двадцатка не должна быть неподъёмной суммой - просто чтоб отрезать совсем уж левых байеров).
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вчера была "новость", что Барса хочет выкупить Канселу за 30,а тут значит 20,разница всего то 10,они что там в Динамо курят, блин
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Очень хорошая цена. Хорошо что данный кадр останется в российском футболе. Тихой сапой, всё получится💪🏻🤙🏻
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Наконец-то в ДИНАМО пришло профессиональное и адекватное руководство! Молодцы. Классно сработали. Все довольны (кроме зенита)!
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ципсо и сюда что ли добрались или это юродствуют либералы?
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Если это правда,то агент всех сделал.За 20 он точно в Европу не уедет до 28-го.
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