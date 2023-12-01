Отступные за Тюкавина для европейских клубов – около 20 млн евро («Чемпионат»)

В новом контракте Константина Тюкавина прописаны отступные для зарубежных клубов.

Сегодня « » объявило о заключении нового договора с 21-летним нападающим. Он рассчитан до 2028 года.

Как сообщает «Чемпионат», соглашение предусматривает отступные для европейских клубов в размере примерно 20 млн евро.

в текущем сезоне забил 7 голов за 16 матчей в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!