Кубок России. Казакевич, Сола, Резцова, Куклина, Каплина, Носкова и Сливко выступят в спринте

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Кубок России Лариса Куклина спринт (жен) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Кристина Резцова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

1 декабря на Кубке России по биатлону пройдет женский спринт.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону

2-й этап

Ханты-Мансийск

Спринт, женщины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

4. Лариса Куклина

18. Ульяна Нигматуллина

24. Анна Сола (Беларусь)

25. Кристина Резцова

28. Екатерина Носкова

32. Валерия Каюмова

36. Анастасия Гореева

41. Виктория Сливко

42. Евгения Буртасова

44. Наталья Гербулова

47. Тамара Дербушева

51. Наталия Шевченко

55. Анна Грухвина

60. Елизавета Каплина

62. Анастасия Батманова

67. Анастасия Шевченко

71. Ирина Казакевич

Полный старт-лист – здесь.

11 комментариев
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Ответ Татьяна Моисеева
Очень интересно будет взглянуть на Крис и Ульяну.
Ульяна пока не набрала форму, разгонится думаю к февралю. Но буду болеть за неё, Резцову, и Горееву.
+9
0
+9
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Очень интересно будет взглянуть на Крис и Ульяну.
+4
0
+4
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Каплина, Сола, Сливко, возможно Носкова
+2
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+2
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В спринте обычно победитель-бегунок.Быстроногих биатлонисток много,у кого пойдет стрельба,тот и победит.Буду болеть за наших.
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+2
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Ответ Игорь Мельников
Ульяна пока не набрала форму, разгонится думаю к февралю. Но буду болеть за неё, Резцову, и Горееву.
Хороший выбор!
+2
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думаю в победителях будет Носкова и кто то неожиданный, может быть Батманова)
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Ответ Daniyar8
Каплина, Сола, Сливко, возможно Носкова
Носкова точно будет думаю)
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Из наших думаю Гореева, Каплина, Н. Шевченко разыграют медали.
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круто из молодых быстроногая Терещенко бежит, думала ее МВ мариновать будет до 21. жаль Болдырева и Федченко не бегутт еще, те тоже быстрые
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Казакевич самая последняя стартует из лидеров,71.Интересно как ее вести будут по трассе и как сама она себя будет вести.
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Ответ тоторо
круто из молодых быстроногая Терещенко бежит, думала ее МВ мариновать будет до 21. жаль Болдырева и Федченко не бегутт еще, те тоже быстрые
Да, охото на Болдыреву посмотреть. Ну и интересно, кто из них будет лидером в юниорском первенстве. Федченко на Млкб по крайней мере белоруску Кулак опередила
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