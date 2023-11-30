Кубок России. Казакевич, Сола, Резцова, Куклина, Каплина, Носкова и Сливко выступят в спринте
1 декабря на Кубке России по биатлону пройдет женский спринт.
Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону
2-й этап
Ханты-Мансийск
Спринт, женщины
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
4. Лариса Куклина
18. Ульяна Нигматуллина
24. Анна Сола (Беларусь)
25. Кристина Резцова
28. Екатерина Носкова
32. Валерия Каюмова
36. Анастасия Гореева
41. Виктория Сливко
42. Евгения Буртасова
44. Наталья Гербулова
47. Тамара Дербушева
51. Наталия Шевченко
55. Анна Грухвина
60. Елизавета Каплина
62. Анастасия Батманова
67. Анастасия Шевченко
71. Ирина Казакевич
Полный старт-лист – здесь.