НБА. «Бостон» примет «Филадельфию», «Финикс» – «Денвер» и другие матчи

Теги результаты Бостон Даллас Денвер Мемфис Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

В пятницу, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Бостон» примет «Филадельфию», «Финикс» – «Денвер».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Вашингтон
Дата проведения
2 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
2 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Нью-Йорк
Дата проведения
2 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Даллас – Мемфис
Дата проведения
2 декабря, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Сан-Антонио
Дата проведения
2 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Финикс – Денвер
Дата проведения
2 декабря, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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