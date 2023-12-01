НБА. «Бостон» примет «Филадельфию», «Финикс» – «Денвер» и другие матчи
В пятницу, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
«Бостон» примет «Филадельфию», «Финикс» – «Денвер».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 2 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 2 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 2 декабря, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 2 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 2 декабря, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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