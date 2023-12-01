Контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлится на год: условие по проценту матчей выполнено. Квинси продолжит получать 3,5 млн евро в год

Квинси Промес продолжит выступать за «Спартак» до 2025 года.

Контракт игрока атаки красно-белых автоматически продлится на год, сообщает « ». Опция продления будет активирована в ближайшее время.

Новое соглашение с красно-белыми будет действовать до лета 2025 года.

Metaratings отмечает, что контракт Квинси фактически уже продлен, так как игрок выполнил условия по проведению не менее 60% официальных матчей за «Спартак» в этом сезоне.

По действующему контракту, который истекает летом 2024 года, Промес получает 3,5 млн евро. Эта же сумма останется и после продления. Также для Квинси предусматриваются бонусы за достижение определенных целей.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за « » во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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