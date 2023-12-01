Контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлится на год: условие по проценту матчей выполнено. Квинси продолжит получать 3,5 млн евро в год

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс деньги Футбол

Квинси Промес продолжит выступать за «Спартак» до 2025 года.

Контракт игрока атаки красно-белых автоматически продлится на год, сообщает «Спорт-Экспресс». Опция продления будет активирована в ближайшее время.

Новое соглашение Промеса с красно-белыми будет действовать до лета 2025 года.

Metaratings отмечает, что контракт Квинси фактически уже продлен, так как игрок выполнил условия по проведению не менее 60% официальных матчей за «Спартак» в этом сезоне.

По действующему контракту, который истекает летом 2024 года, Промес получает 3,5 млн евро. Эта же сумма останется и после продления. Также для Квинси предусматриваются бонусы за достижение определенных целей.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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56 комментариев
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— Я в России играть останусь.

— А сколько получаешь?

— 3,5 млн

— А на Родине бы сколько получал?

— 1,5 общего режима.
+80
-11
+69
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Ответ Сергей
а то, что у нас вся страна такая-это не стыд?
Вся страна уголовники? Ты чё несёшь
+33
-8
+25
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Лучше здесь год, чем там пять
+31
-9
+22
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Ответ StHappyOne
Жесть. 3,5 мульта, на уровне Риса Джеймса условного. В Европе думаю, Квинси даже лям бы сейчас не получил
Рис Джеймс - 13 млн фунтов.
+18
-1
+17
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Ответ Сергей
а то, что у нас вся страна такая-это не стыд?
чего тогда здесь живешь?
+10
-2
+8
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Хорошая новость, без Промеса нет игры, надеюсь здоровья ещё надолго хватит ему! За такого игрока никаких денег не жалко, наш Антоха топ и легенда на все времена!
+14
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+8
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Ответ Konstantin Zorin
Обязательно нужно продлять! Промес, это наше легенда. Респект и уважение Антону за то, что он сделал для Спартака и ещё сделает. И дайте ему наконец гражданство.
Осуждённым гражданство не положено
+11
-4
+7
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Обязательно нужно продлять! Промес, это наше легенда. Респект и уважение Антону за то, что он сделал для Спартака и ещё сделает. И дайте ему наконец гражданство.
+18
-12
+6
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Ответ Vitto
Рис Джеймс - 13 млн фунтов.
Так главное накинуть, проверять свои слова необязательно)
Спасибо что осадил этого кренделя
+7
-1
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Я весёлый парень, Квинси.
Я торгую кокаинси.
Я в России остаюся,
А в Голландию - боюся.
Тут свои традиции,
Но нету экстрадиции.
Буду рррвать я за Спартак
Извиняйте, что не так.
+6
-2
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Как у зобнина зарплата

Я не понимаю, это зобнин такой великий, или Промес такое дно?

Шутка, конечно. Зобнин - это способ доить Спартак бандитами. Древний, как романцев
+8
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Ответ Оригинальный Ник
Вся страна уголовники? Ты чё несёшь
по заветам либералов, пол страны сидело, остальная половина охраняла
+3
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Отличная новость для болельщиков Спартака, остальные пусть дальше смеются
+3
-1
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Промес, даже если в каких-то матчах не показывает яркого футбола или не идёт игра у него, он всё равно остаётся ментальным лидером Спартака. Поэтому правильное решение о продлении.
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Ответ Антинародная Команда
Осуждённым гражданство не положено
Так суда ещё не было ! Человек признаётся виновным только по приговору суда . А пока по делу Промеса "только птички чирикают" .
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Ответ Сергей
а то, что у нас вся страна такая-это не стыд?
В вашей стране все торгуют кокаином? Ты из какой страны пишешь?
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Ответ Stalker05
Почему- то был уверен, что таких жирных контрактов в РПЛ уже нету.
Думаю пожирнее есть понятно там где деньги не свои не считают...
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Ответ Фарид Харисов
— Я в России играть останусь. — А сколько получаешь? — 3,5 млн — А на Родине бы сколько получал? — 1,5 общего режима.
Если там общий объём веществ подтвердится, то лет двадцать!
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Ответ Древний спартач
Так суда ещё не было ! Человек признаётся виновным только по приговору суда . А пока по делу Промеса "только птички чирикают" .
По ножевому он получил 1,5 заключения
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Ответ миха Попов
А он разве осуждён?
1,5 года получил за ножевые
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Ответ Денис Ширинов
Отличная новость для болельщиков Спартака, остальные пусть дальше смеются
Да и не только для болельщиков Спартака. Чем больше толковых игроков, тем сильнее и интереснее лига
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Ответ Оригинальный Ник
Какой стыд, что уголовника и наркобарона до сих пор держат в клубе
Правильно писать «держат» без мягкого знака. И его никто не держит - контракт, он его исполняет, законов РФ он не нарушал, как и не поступало требований о его выдачи властям Нидерландов например, ну или тем более объявления в международный розыск.
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Ну а дальше в думу, плюс/минус на этих же условиях.
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Лучший игрок в новейшей истории Спартака за явным преимуществом
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Антоха делает разницу и продление контракта - это хорошая новость. К сожалению, среди легионеров, мало таких вот Антох.
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Ключевой фактор здесь, возможно, дата вступления приговора Промесу в силу. Когда пройдут все инстанции.
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Ответ Руслан И
Ехать ему некуда.Спартак за чемпионство не борется и сам Промес сдулся.Откуда такая зарплата???
Из ряда арабских стран тоже нет экстрадиции в Европу. И зарплаты для футболистов неплохие.
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Обычно клиент платит за убежище, но в нашем зеркальном царстве и тут всё наоборот)
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позитивная новость!
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А что он будет делать после завершения карьеры?
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Ответ Антинародная Команда
1,5 года получил за ножевые
У Сноудена пожизненное и ничего!)
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Не заслуживает такой зарплаты, очередной "успех" нынешнего менеджмента Спартака. Атмосферу в команде это явно не улучшит.
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Ответ Антинародная Команда
Осуждённым гражданство не положено
А он разве осуждён?
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На новую партию скоро накопит
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Только Квинс обладает нужным мастерством для борьбы за титул ! Главное за физикой и питанием следить. К 2025 году в Нидерландах много чего поменяется))
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Ответ Сергей
а то, что у нас вся страна такая-это не стыд?
у вас на Украине всегда так было
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Ответ Celsius
В вашей стране все торгуют кокаином? Ты из какой страны пишешь?
Человек на Латвию подписан, значит оттуда и о них пишет, либо иноагент...
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Ответ Оригинальный Ник
Какой стыд, что уголовника и наркобарона до сих пор держат в клубе
какой стыд? Рид Буше тоже был стыд когда играл за Локомотив ,а потом в авангарде опа и не стыд вдруг . так и тут. Будет у Спартака стыд,не будет сразу допустим у Зенита стыда . Нет уж,спасибо,проходили
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Ответ Zlodimir
Правильно писать «держат» без мягкого знака. И его никто не держит - контракт, он его исполняет, законов РФ он не нарушал, как и не поступало требований о его выдачи властям Нидерландов например, ну или тем более объявления в международный розыск.
"не поступало...объявления в международный розыск."
Да-а-а? А вот сам Промес почему-то думает по другому и боится из России нос высунуть. Даже на заграничные сборы с командой не выезжает...
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— Я остаюсь! Я буду здесь жить!!! (Брат2)
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