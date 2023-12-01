Контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлится на год: условие по проценту матчей выполнено. Квинси продолжит получать 3,5 млн евро в год
Квинси Промес продолжит выступать за «Спартак» до 2025 года.
Контракт игрока атаки красно-белых автоматически продлится на год, сообщает «Спорт-Экспресс». Опция продления будет активирована в ближайшее время.
Новое соглашение Промеса с красно-белыми будет действовать до лета 2025 года.
Metaratings отмечает, что контракт Квинси фактически уже продлен, так как игрок выполнил условия по проведению не менее 60% официальных матчей за «Спартак» в этом сезоне.
По действующему контракту, который истекает летом 2024 года, Промес получает 3,5 млн евро. Эта же сумма останется и после продления. Также для Квинси предусматриваются бонусы за достижение определенных целей.
Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.
В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистика – здесь.
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— А сколько получаешь?
— 3,5 млн
— А на Родине бы сколько получал?
— 1,5 общего режима.
Спасибо что осадил этого кренделя
Я торгую кокаинси.
Я в России остаюся,
А в Голландию - боюся.
Тут свои традиции,
Но нету экстрадиции.
Буду рррвать я за Спартак
Извиняйте, что не так.
Я не понимаю, это зобнин такой великий, или Промес такое дно?
Шутка, конечно. Зобнин - это способ доить Спартак бандитами. Древний, как романцев
Да-а-а? А вот сам Промес почему-то думает по другому и боится из России нос высунуть. Даже на заграничные сборы с командой не выезжает...