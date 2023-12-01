Лига чемпионов, НБА и АПЛ – в тройке самых популярных спортивных соревнований по количеству подписчиков в соцсетях, НХЛ – 10-я
Лига чемпионов – самый популярный спортивный турнир мира .
Сайт SportingPedia провел подсчет суммарного количества подписчиков крупнейших спортивных соревнований в соцсетях и сравнил их популярность.
Лига чемпионов, НБА и Английская Премьер-лига стали лидерами по итогам сбора данных из четырех социальных сетей: Facebook*, Instagram*, TikTok и X.
Список самых популярных спортивных турниров планеты:
1. Лига чемпионов (футбол) – 263,8 млн подписчиков
2. НБА (баскетбол) – 195,3 млн
3. АПЛ (футбол) – 181,7 млн
4. Чемпионат мира ФИФА (футбол) – 133,9 млн
5. UFC (ММА) – 105,4 млн
6. НФЛ (американский футбол) – 93,1 млн
7. Международный совет крикета (крикет) – 89,5 млн
8. «Формула-1» (автоспорт) – 56 млн
9. MLB (бейсбол) – 38,3 млн
10. НХЛ (хоккей) – 20,6 млн
* – Социальные сети Facebook и Instagram запрещены в РФ. Решением суда от 21.03.2022 компания Meta признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.
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