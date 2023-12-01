Лига чемпионов, НБА и АПЛ – в тройке самых популярных спортивных соревнований по количеству подписчиков в соцсетях, НХЛ – 10-я

Лига чемпионов – самый популярный спортивный турнир мира .

Сайт SportingPedia провел подсчет суммарного количества подписчиков крупнейших спортивных соревнований в соцсетях и сравнил их популярность.

Лига чемпионов, и Английская Премьер-лига стали лидерами по итогам сбора данных из четырех социальных сетей: Facebook*, Instagram*, TikTok и X.

Список самых популярных спортивных турниров планеты:

1. Лига чемпионов (футбол) – 263,8 млн подписчиков

2. НБА (баскетбол) – 195,3 млн

3. АПЛ (футбол) – 181,7 млн

4. Чемпионат мира ФИФА (футбол) – 133,9 млн

5. (ММА) – 105,4 млн

6. (американский футбол) – 93,1 млн

7. Международный совет крикета (крикет) – 89,5 млн

8. «Формула-1» (автоспорт) – 56 млн

9. MLB (бейсбол) – 38,3 млн

10. НХЛ (хоккей) – 20,6 млн