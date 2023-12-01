Лига чемпионов, НБА и АПЛ – в тройке самых популярных спортивных соревнований по количеству подписчиков в соцсетях, НХЛ – 10-я

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА НБА рейтинги НХЛ UFC крикет чемпионат мира НФЛ Формула-1 MLB соцсети Баскетбол

Лига чемпионов – самый популярный спортивный турнир мира .

Сайт SportingPedia провел подсчет суммарного количества подписчиков крупнейших спортивных соревнований в соцсетях и сравнил их популярность.

Лига чемпионов, НБА и Английская Премьер-лига стали лидерами по итогам сбора данных из четырех социальных сетей: Facebook*, Instagram*, TikTok и X.

Список самых популярных спортивных турниров планеты:

1. Лига чемпионов (футбол) – 263,8 млн подписчиков

2. НБА (баскетбол) – 195,3 млн

3. АПЛ (футбол) – 181,7 млн

4. Чемпионат мира ФИФА (футбол) – 133,9 млн

5. UFC (ММА) – 105,4 млн

6. НФЛ (американский футбол) – 93,1 млн

7. Международный совет крикета (крикет) – 89,5 млн

8. «Формула-1» (автоспорт) – 56 млн

9. MLB (бейсбол) – 38,3 млн

10. НХЛ (хоккей) – 20,6 млн

* – Социальные сети Facebook и Instagram запрещены в РФ. Решением суда от 21.03.2022 компания Meta признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

23 комментария
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Ответ Андрей
крикет смотрят больше чем формулу 1 и хоккей вместевзятые??? чтооо? офигеть.
Индусы если захотят крикет и на первое место воздвигнут.
+27
0
+27
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Ответ Утя Ваткин
Индусы если захотят крикет и на первое место воздвигнут.
бить палками это у них в крови))
+11
0
+11
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Ответ хамидов у м
Ну тут да , полностью согласен , Лига Чемпионов по статусу выше всех как никрути.
Т е по популярности...
+7
0
+7
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Ответ Андрей
крикет смотрят больше чем формулу 1 и хоккей вместевзятые??? чтооо? офигеть.
Так что удивительного? Достаточно посмотреть население Индии и Пакистана. По количеству стран крикет мало где популярен, но страны немаленькие по населению. Там ещё Австралия к примеру. В общем бывшие британские колонии
+6
0
+6
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Ну тут да , полностью согласен , Лига Чемпионов по статусу выше всех как никрути.
+9
-4
+5
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крикет смотрят больше чем формулу 1 и хоккей вместевзятые??? чтооо? офигеть.
+4
-1
+3
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Ответ Андрей
по статусу тоже. где ещё 22 миллионера на поле ? + тренеры и скамейка
в АПЛ.
+2
-1
+1
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Ответ Игорь Новиков
А как же любят рассказывать о том, что футбол уже почти никто не смотрит))
футбол смотрят намного больше но деньги крутятся примерно одинаково с тем же американским футболом вот в чём проблема.
В финале ЛЧ средняя стоимость билетов 500$,а на супербоул 10000$.
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Ответ rigobersong
Как-то слабо использован футбольный потенциал, ведь людей которым интересен и более доступен футбол в десяток раз больше поклонников баскетбола и уж тем более ам.футбола, тут скорее всего можно лишь похвалить данные виды спорта, что они используют свой потенциал на максимум, а не сидят на доенной футбольной корове, которая даже при абсолютно бездарном руководстве будет по накатанной генерировать болельщиков:))
огромное количество любителей футбола в отличии от американских видов , живут а бедных странах , лат. Америка , Африка и с них денег сильно не заработаешь
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По факту, ЛЧ - самое популярное спортивное соревнование в мире. Есть ещё ЧМ, но он идёт 1 раз в 4 года
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А где Лол Лига🤣🤣🤣
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А как же «Ч» лига?)
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Как-то слабо использован футбольный потенциал, ведь людей которым интересен и более доступен футбол в десяток раз больше поклонников баскетбола и уж тем более ам.футбола, тут скорее всего можно лишь похвалить данные виды спорта, что они используют свой потенциал на максимум, а не сидят на доенной футбольной корове, которая даже при абсолютно бездарном руководстве будет по накатанной генерировать болельщиков:))
0
0
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думал, на первом Лучшая лига мира, что было бы логично
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А как же любят рассказывать о том, что футбол уже почти никто не смотрит))
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Ответ Андрей
бить палками это у них в крови))
3 года назад вроде была новость, что на границе индии и китая произошла драка с палками.
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Ответ Андрей
крикет смотрят больше чем формулу 1 и хоккей вместевзятые??? чтооо? офигеть.
Индия
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Ответ Фанат спорта01
футбол смотрят намного больше но деньги крутятся примерно одинаково с тем же американским футболом вот в чём проблема. В финале ЛЧ средняя стоимость билетов 500$,а на супербоул 10000$.
Это другой вопрос совсем.
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Ответ Игорь Новиков
А как же любят рассказывать о том, что футбол уже почти никто не смотрит))
Я с возрастом к примеру , стал очень мало смотреть , а вот читать про футбол больше , и часто просто слежу за ходом матча в приложениях
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