Павел Буре: «Хоккей – самый популярный спорт в России. Строятся катки, много детей занимается. Мы будем лидерами в мировом хоккее – как и были всю жизнь»

Теги ФХР ИИХФ Павел Буре детский хоккей Р-Спорт Хоккей

Павел Буре считает хоккей самым популярным видом спорта в России.

«Сегодня Всероссийский день хоккея. Хоккей в России развивается, строятся катки. Если взять время, когда рос я, столько катков не было. Сейчас их намного больше.

Хоккеем в России занимается много детей, а если так, то у нас в будущем будут звезды. Хоккей является самым популярным видом спорта в России. У нас в стране во всех поколениях были звезды мирового уровня. Сегодня та же ситуация.

Школы работают, воспитывают новые поколения. Мы будем – как и были всю жизнь – лидерами в мировом хоккее», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эх, Паша, а сколько детей НЕ занимается, потому что дорого.
А занимаются те, у чьих пап есть возможность всё оплачивать. Сколько Харламовых упустила Россия, чьи родители пахали на заводе слесарем и токарем.
По сути хоккей сейчас стал спортом богатых...
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
что они несут какие катки? Чтобы играть в хоккей нужно экипировки рублей на 20 набрать найти каток выйти на него и найти еще таких же интузиастов, чтобы сигратт в футбол досточно на всех скинутся и за рубль купить мяч
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"По информации Министерства спорта за 2022 год, больше всего россиян занимаются футболом: 3,3 млн человек. На втором месте — плавание: 2,5 млн. На третьем — волейбол: 2,4 млн."

Почему хоккеисты постоянно талдычат эту мантру про "самый популярный спорт"? Хотя я догадываюсь почему - чтобы денежки давали. Главное, начальство убедить, что ты самый-самый.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По всей стране точно нет.
В отдельных регионах - да.
Условный юг/центр европейской части России - футбол.
Урал, Сибирь, Дальний Восток - хоккей.
Как в Краснодаре самым популярным был и будет футбол, так и в Магнитогорске/Челябинске - хоккей
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Russ Ivan
Эх, Паша, а сколько детей НЕ занимается, потому что дорого. А занимаются те, у чьих пап есть возможность всё оплачивать. Сколько Харламовых упустила Россия, чьи родители пахали на заводе слесарем и токарем. По сути хоккей сейчас стал спортом богатых...
кажется сейчас любой спорт стал спортом богатых
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Always_sam
кажется сейчас любой спорт стал спортом богатых
В бассейн нужны шапочка и очки))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Пахи деньги закончились?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ещё один сказочный 🙈🤯
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эти разговоры про спорт номер один, никакого смысла не имеют. Обычное сотрясение воздуха. При такой изоляции, развития все равно не будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По оснащенности спортивными сооружениями Россия пока уступает мировым лидерам. В нашей стране сегодня 443 искусственных катка, а в Канаде – 2800. В одной провинции Квебек (это половина Чувашии) 700 катков

И на Олимпиадах последние 25 лет Канада стабильно нас сношала. Паша, что с тобой стало?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мировой хоккей в принципе деградирует:
Институт сборных умер. ОИ без НХЛ вообще неинтересны. На ЧМ тоже звёзды не приезжают, хотя раньше, топовые игроки после вылета из НХЛ часто приезжали и канадцы и шведы и т.д. про Россию молчу, участие в ЧМ, не вышедших в плей офф было почти обязаловкой
НХЛ тоже стагнирует- раньше входила в топ4 главных лиг Северной Америки, а сейчас уже футбол(соккер) и Наскар ее обогнали. А если не брать Канаду, то в США НХЛ уже по сути на переферии общественного интереса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Russ Ivan
В бассейн нужны шапочка и очки))
а абонемент?:)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ты выдал пару фееричных сезона, но при чем здесь мы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сравнивать можно по количеству зрителей на ТВ трансляции. Каждый бывший спортсмен хвалит свое болото.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Russ Ivan
Эх, Паша, а сколько детей НЕ занимается, потому что дорого. А занимаются те, у чьих пап есть возможность всё оплачивать. Сколько Харламовых упустила Россия, чьи родители пахали на заводе слесарем и токарем. По сути хоккей сейчас стал спортом богатых...
бокатых это сколько ? хороший токарь 100 имеет. у меня сьесаря монтпжники 150-200. вот и вопрос . богатый это сколько ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ filippa
бокатых это сколько ? хороший токарь 100 имеет. у меня сьесаря монтпжники 150-200. вот и вопрос . богатый это сколько ?
Да, хороший токарь 6 разряда может сейчас и по 200 поднимать. Но! Это если в его населённом пункте есть тот, кто готов ему это платить.
Ну и советский токарь не равен нынешнему, там по сетке больше 80руб не платили. Либо человек должен был брать халтуру, чтобы выйти на 100+...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий