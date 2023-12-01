Павел Буре: «Хоккей – самый популярный спорт в России. Строятся катки, много детей занимается. Мы будем лидерами в мировом хоккее – как и были всю жизнь»

Павел Буре считает хоккей самым популярным видом спорта в России.

«Сегодня Всероссийский день хоккея. Хоккей в России развивается, строятся катки. Если взять время, когда рос я, столько катков не было. Сейчас их намного больше.

Хоккеем в России занимается много детей, а если так, то у нас в будущем будут звезды. Хоккей является самым популярным видом спорта в России. У нас в стране во всех поколениях были звезды мирового уровня. Сегодня та же ситуация.

Школы работают, воспитывают новые поколения. Мы будем – как и были всю жизнь – лидерами в мировом хоккее», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»