Павел Буре: «Хоккей – самый популярный спорт в России. Строятся катки, много детей занимается. Мы будем лидерами в мировом хоккее – как и были всю жизнь»
Павел Буре считает хоккей самым популярным видом спорта в России.
«Сегодня Всероссийский день хоккея. Хоккей в России развивается, строятся катки. Если взять время, когда рос я, столько катков не было. Сейчас их намного больше.
Хоккеем в России занимается много детей, а если так, то у нас в будущем будут звезды. Хоккей является самым популярным видом спорта в России. У нас в стране во всех поколениях были звезды мирового уровня. Сегодня та же ситуация.
Школы работают, воспитывают новые поколения. Мы будем – как и были всю жизнь – лидерами в мировом хоккее», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.
Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»
А занимаются те, у чьих пап есть возможность всё оплачивать. Сколько Харламовых упустила Россия, чьи родители пахали на заводе слесарем и токарем.
По сути хоккей сейчас стал спортом богатых...
Почему хоккеисты постоянно талдычат эту мантру про "самый популярный спорт"? Хотя я догадываюсь почему - чтобы денежки давали. Главное, начальство убедить, что ты самый-самый.
В отдельных регионах - да.
Условный юг/центр европейской части России - футбол.
Урал, Сибирь, Дальний Восток - хоккей.
Как в Краснодаре самым популярным был и будет футбол, так и в Магнитогорске/Челябинске - хоккей
И на Олимпиадах последние 25 лет Канада стабильно нас сношала. Паша, что с тобой стало?
Институт сборных умер. ОИ без НХЛ вообще неинтересны. На ЧМ тоже звёзды не приезжают, хотя раньше, топовые игроки после вылета из НХЛ часто приезжали и канадцы и шведы и т.д. про Россию молчу, участие в ЧМ, не вышедших в плей офф было почти обязаловкой
НХЛ тоже стагнирует- раньше входила в топ4 главных лиг Северной Америки, а сейчас уже футбол(соккер) и Наскар ее обогнали. А если не брать Канаду, то в США НХЛ уже по сути на переферии общественного интереса
Ну и советский токарь не равен нынешнему, там по сетке больше 80руб не платили. Либо человек должен был брать халтуру, чтобы выйти на 100+...