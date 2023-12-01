Глава РПЛ Алаев поздравил Sports.ru с 25-летием: «Готов вас читать еще 50 лет каждый день. Всегда изучаю вашу позицию, она для меня самая важная в медийном сообществе»

Александр Алаев поздравил Sports.ru с 25-летием.

«Сегодня особенный день для меня. Сегодня празднует 25-летие – я даже не знаю, как сказать: медиаресурс, портал – для меня это просто явление. Sports.ru, который 25 лет ежедневно в моей жизни.

Я прекрасно помню, когда еще играл в футбол в футбольной школе, ходил на занятия в обычную школу, каждый мой день начинался в начале 90-х с одной из популярных газет. Я не мог начать день, не изучив все новости спорта, читал от корки до корки популярные ежедневные газеты.

Затем, 25 лет назад, ворвался в мою жизнь портал Sports.ru. И теперь уже, наверное, только считанные дни за эти 25 лет мой день не начинался с пролистывания ленты новостей: что случилось в НБА, в НХЛ, в футболе, во всех интересных для меня видах спорта. Уже на протяжении 25 лет мой день начинается со Sports.ru, мой день заканчивается со Sports.ru.

Поэтому вам, ребята, огромное спасибо. Вы делаете большую, колоссальную работу. Вы настоящие журналисты. К сожалению, спортивная журналистика пребывает в кризисе. У нас принято критиковать только футбольные власти, но на самом деле нужно посмотреть и журналистам на свою работу.

Вы же, в отличие от большинства, делаете, и практически всегда у вас получаются реальные аналитические материалы, основанные на цифрах, на фактах, поэтому вас читать особенно приятно.

Более того, сейчас вы являетесь неким индикатором для меня как руководителя лиги, потому что, что бы ни случилось: нет красного мяча, что-то с судейством – я всегда изучаю вашу позицию, потому что она для меня особенно актуальна. Потому что для меня она, наверное, самая важная в медийном сообществе.

С днем рождения! Вы просто умницы, вы молодцы. Я хочу, чтобы вы развивались и дальше. Я готов вас читать еще 50 лет каждый день и утром, и вечером. Поэтому давайте больше материалов. Вам всем успехов.

Хочу поздравить весь коллектив. Я, к сожалению, не так много людей знаю лично, но, пользуясь случаем, хочу поздравить тех людей, с кем знаком персонально.

Я хотел бы поздравить Германа Ткаченко, который многое сделал для становления этого проекта. Герман, как всегда, топ. Проект получился замечательным. Я помню и знаю, сколько сил, терпения, сколько вы вложили в этот проект. Я рад, что он получился и сегодня мы отмечаем такой знатный день.

Хотел бы поздравить коллегу Александра Дорского, который еженедельно нас критикует. В отличие от всех остальных, его критика всегда особенно актуальна и справедлива. Надеюсь, что и дадим поводы похвалить. Спасибо, Александр, за вашу работу. Вы топ.

Ну и, конечно же, куда же без главного редактора. Владислав, поздравляю от всей души тебя. Я знаю, что это твое детище. Знаю, сколько ты делаешь для развития проекта. Ты удивительный человек, удивительный руководитель. Я уверен, что у тебя большие планы, я это знаю. Уверен, у тебя все получится.

Ребята, коллеги, с днем рождения. Только вперед», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев.