Владислав Радимов: «Петербург – футбольная столица, народная команда России – «Зенит». С чего вы взяли, что за «Спартак» больше всех болеют?»

Владислав Радимов считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

– Футбольная столица России?

– Санкт-Петербург.

– Почему?

– Пятикратный чемпион России последних лет. А есть другой вариант?

– Москва.

– Последние пять сезонов кто выигрывает? Вариантов всего несколько: Москва, «Зенит», Ростов, Екатеринбург… Мне кажется, это вообще глупый вопрос – последние пять лет чемпионом становится «Зенит», а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей. Петербург – футбольная столица. И это логично.

– Вы согласны, что «Спартак» – народная команда?

– Вообще не понимаю. Кто такая народная команда?

– Команда, за которую болеет больше всего людей, например.

– С чего вы взяли, что больше всех людей болеет за «Спартак»? Давайте пройдемся по стадиону и спросим у болельщиков, например, «Зенита» и «Динамо»: «Какой клуб в России самый популярный?» Как думаете, что ответят? Вы думаете, болельщики «Динамо» назовут красно-белый клуб? Я предполагаю, что народная команда России – «Зенит».

– Почему?

– А почему «Спартак»? Кто так считает? Чье это мнение? Это можно придумать к любой команде. Это субъективное мнение. За « » играли люди, которые работали на заводе? За «Зенит» тоже такие играли. А за – военные, – заявил бывший капитан « ».

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