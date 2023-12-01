Владислав Радимов: «Петербург – футбольная столица, народная команда России – «Зенит». С чего вы взяли, что за «Спартак» больше всех болеют?»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Футбол

Владислав Радимов считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

– Футбольная столица России?

– Санкт-Петербург.

– Почему?

– Пятикратный чемпион России последних лет. А есть другой вариант?

– Москва.

– Последние пять сезонов кто выигрывает? Вариантов всего несколько: Москва, «Зенит», Ростов, Екатеринбург… Мне кажется, это вообще глупый вопрос – последние пять лет чемпионом становится «Зенит», а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей. Петербург – футбольная столица. И это логично.

– Вы согласны, что «Спартак» – народная команда?

– Вообще не понимаю. Кто такая народная команда?

– Команда, за которую болеет больше всего людей, например.

– С чего вы взяли, что больше всех людей болеет за «Спартак»? Давайте пройдемся по стадиону и спросим у болельщиков, например, «Зенита» и «Динамо»: «Какой клуб в России самый популярный?» Как думаете, что ответят? Вы думаете, болельщики «Динамо» назовут красно-белый клуб? Я предполагаю, что народная команда России – «Зенит».

– Почему?

– А почему «Спартак»? Кто так считает? Чье это мнение? Это можно придумать к любой команде. Это субъективное мнение. За «Спартак» играли люди, которые работали на заводе? За «Зенит» тоже такие играли. А за ЦСКА – военные, – заявил бывший капитан «Зенита».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

97 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радим, похмелись. Я-болельщик ЦСКА, но по стране объективно больше их болельщиков. Много набрали фанбазу чемпионства и лч в 90е,сам болел за страну и за них.
+101
-9
+92
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не вижу более объективного критерия, чем выездная посещаемость, из возможных. А здесь, извините, КБ явно выше СБГ
+68
-8
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как болельщик Динамо ответственно заявляю , что да, за Спартак болельщиков больше всех . Когда Спартак брал десятое золото чемпионата в 1979 году , Динамо уже было 11 кратным чемпионом страны , а у Зенита было в багаже ноль медалей - абсолютный ноль ! Первая бронзовая медаль появилась в 1980 году. Если сравнить количество и качество футбольных школ , то Москва уже давно с советских времен впереди Ленинграда /Санкт-Петербурга .
+44
-8
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Народная команда! 😂Ну когда народ (кроме одного города) желает вам постоянных поражений и неудач. И когда против этого клуба объединяются фанаты других. Тогда наверное народная.

А вообще он скорее всего бухой. Рабочее состояние
+33
-8
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И как бы Радимову не хотелось, Зенит олицетворение социальной несправедливости. Это и игроки по звоночку и со скидкой для своих. Это и фармы. Это и зарплаты в конвертах. Это и засилие и преклонение перед легами, которые хотят играют, хотят нет. Это и постоянные показы вождя по тв. Хозяев остальных клубов мы и в лицо то не знаем почти. Это при всём высокомерии, постоянные унижения в Европе. Собрали всё плохое с картины страны и аккумулировали у себя. Но не взяли хорошего. Нет героической какой-то борьбы с более сильными. Нет почти русских ребят... А если есть, то на птичьих правах видимо..
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Cst Cap
Дело не в том, что было же? Почему отметка по 79-му? Чтобы Динамо упомянуть? Сколько оно с тех пор прибавило? Ноль. А Спартак или Зенит? Давайте сейчас посчитаем. СМ +12, Зенит +10. Про школы тоже смешно. В СПб больше ФШ, чем в Рязани. Потому что Рязани столько не надо школ, там население меньше и денег. Их больше в громадной богатой Москве, где много клубов и у игроков больше рабочих мест?
Мне смешно , как ты пытаешься впихнуть невпихуемое. Академия Чертаново при минимальном бюджете от Москомспорта на голову сильнее Смены или Зенита по уровню тренерского штаба , по уровню подготовки игроков. Просто вы больше всех кичитесь своими достижениями при Газпроме и манипулируете историей как вам удобно. Вот и все .
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владик опять забухал.... Наверное вместе с
Owen_the_Simple в запое , после поражения Динамо...
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буланов: "Газ чей? Народный! Зенит - народная команда! Буланова - народная артистка, а я народный клоун!"
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат Локо. К Спартаку и Зениту отношусь одинаково. Без ненависти но и без симпатии но говорить, что у Зенита фанатов больше - бред. В какой бы город Спартак не приезжал, есть армия местных болельщиков Спартака, за Зенитом такого не наблюдается. Нет, за них в других городах тоже болеют но их существенно мало, чем фанатов красно-белых. Еще один момент. Зенит единственный большой клуб из Питера и единственный в РПЛ. Если бы тот же Локомотив или Динамо были бы единственными клубами из Москвы в РПЛ, то они бы тоже в каждом матче полный стадион собирали бы. Про футбольную столицу. Московские клубы - 22 чемпионств Спартака (10 России и 12 СССР+14 кубков СССР и России), Динамо Москва 11 чемпионств СССР +7 кубков СССР, ЦСКА Москва - 7 чемпионств СССР и 5 чемпионств России + 12 кубков СССР и России, Торпедо Москва - 3 чемпионств СССР + 7 кубков России и СССР, Локомотив Москва - 3 чемпионств России + 12 кубков России и СССР. Итого: 51 раз клубы Москвы становились чемпионами страны и 52 раза брали кубок страны. И еще один немаловажный критерий, это воспитанники. Московские клубы что тогда, что сейчас дают больше воспитанников стране, чем клубы из Питера. Так что глупость говорит как раз таки Радимов.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Rhett Butler
Логика в ответах ясна, отчасти с ним согласен. А на счет "народной команды", то эта фраза пережиток времени, она не актуальна ныне, сейчас у нас одна народная команда - сборная.
Сборная нахрен никому не нужна, особенно Газпрому

Специально для этого создали Новатек, снова ограбив народ России, выведя газодобычу из госмонополии под воров-номиналов
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
При всем моем историческом неприятии Спартака, в связи с дальней болельщицкой любви к Динамо, на примере моего города Ставрополя, который находится на юге России.
Расстояние до команд из РПЛ Краснодара и Ростова 300-350 км.
В городе и небольших краевых городах осуществляет деятельность целая сеть перевозок в Краснодар или Ростов в дни матчей именно Спартака в этих городах, плюс очень много людей ездит туда на личном транспорте. С уверенностью могу сказать об этом, потому что в эти дни не собираемся сами играть в зале или на поле из-за того, что народ разъехался. Также в свободное время тренирую детей, чьи родители говорят, что едут на игру Спартака, поэтому ребенка на тренировке не будет. Плюс на работе меня частенько травят коллеги - поехали с нами на нашу любимую команду. С тем же ЦСКА, Локомотивом или Зенитом такого особо не наблюдается. Пару лет назад Динамо Москва приезжало играть на кубок, наконец стадион собрали более-менее, как в 90-е, когда играли в Вышке.
В нынешнее время наш аэропорт это транзит для команд РПЛ, которые направляются далее в Ростов или Краснодар на автобусе. И периодически приезжающие команды проводят тренировку на нашем местном стадионе. Найти видео как местный народ встречает команды и в каком количестве не трудно. На тренировку Спартака людей собралось не меньше, чем на игру кубка против Динамо
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ bear7904
Радим, похмелись. Я-болельщик ЦСКА, но по стране объективно больше их болельщиков. Много набрали фанбазу чемпионства и лч в 90е,сам болел за страну и за них.
При чем тут 90-е, нахрен

У Спартака всегда была самая большая армия болельщиков со времён СССР
+27
-18
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ bear7904
Радим, похмелись. Я-болельщик ЦСКА, но по стране объективно больше их болельщиков. Много набрали фанбазу чемпионства и лч в 90е,сам болел за страну и за них.
Я недавно на Открытие арене был, и увидел Влада, с молодой девушкой, на мой вопрос , Влад ты ничего не перепутал, он лишь улыбнулся)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Желаемое за действитнльное. Как это по питерски. Увы и ах...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За пределами Питера за Зенит болеют примерно столько же людей, сколько за Химки в Химках. В то время как за пределами Москвы - за Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо и даже, наверно, Торпедо болеют больше, чем за пределами Питера за Зенит.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну, это очевидно всем, что у Спартака больше всего болел в стране. Абсурдно с этим вообще спорить.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Провинция всё никак не успокоится. Да провозгласите вы себя хоть столицей всего на свете, это останется только в ваших отравленных газом мозгах. По факту, вы убили Динамо, старый и заслуженный клуб, создав пустыню вокруг Зенита, с дикой целью - один город, одна команда. Тем самым искусственно лишив болельщиков выбора. Опозорились на всю страну!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За зенит болеют только в питере, за Спартак во всей стране.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радим ты ...🤣🤦как всегда пытается вставить свои пять копеек... Выдаёт желаемое за действительное!Ну исторически так сложилось,Спартак-народная команда.Это исторический факт!И это не приходящее,не уходящее,не переходящее звание,это часть истории Спартака!!!Кто хоть немного интересуется историей клуба, своего,других,историей отечественного футбола,тот знает и понимает о чём речь!!!Но тут конечно многие этого не делают,а просто горланят там зенит!!!ЦСКА!!!и т.д...Ну вы уж просто поинтересуйтесь историей своего клуба ,увидите что к чему.Увидите что у вас есть свои интересные и тоже славные страницы и традиции.Займите свою нишу так сказать и не пытайтесь присвоить чужие лавры и славу!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Народная команда в Питере - Зенит, наверное.
Народная команда в России(заметьте, не в Мск) - Спартак
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад опять после вечеринки интервью заказное даёт)))))) даже в Питере за Спартак полгорода болеет. А уж за пределами ....)))))) 6 болельщиков зенита в Казани и 4 в Самаре это подтвердят). Интересно посмотреть видео как Радимов с Риксенем дрался)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владик посмотри статистику сколько приходит людей на Спартак на выезде , и сколько на бразильскую команду из Питера ))))
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петербург называют футбольной столицей вообще по другой причине. Потому что первый в России футбольный матч проводили в Питере на Ваське, местные работяги сыграли с моряками из Англии. Футбол в нашей стране зародился в СПб, вот и всё.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что то я не помню, в 80 - 90 годы, чтобы за Зенит все в стране болели, а вот поражение Спартака в полуфиналах Кубка Чемпионов, куда и не снилось попасть Зениту или в убитом судьей полуфинале Кубка Кубков в 93 году помню, как вся страна за Спартак болела. Или как все матчи в группе ЛЧ Спартак выиграл, чего снова и не снилось мешками из Зенита
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну в одном плане точно самая народная команда - болельщики других команд очень народно и сплочённо мажут питерских говном. отличная работа по объединению страны
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
так-то Питер тоже красно-белый город , и магазин твой любимый, Владик, тоже КБ)))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бразильская народная команда)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Народная точно не про Зенит... Да, для Питера лучше нет его, как и для Ярославля Шинник, Ростов для Ростова и т.д. Но это команды одного города Столица - да, Питер... Чемпионы, и не важно сколько лет подряд
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поехавший совсем!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ schwein
Комментарий скрыт
на каждый отдельно взятый матч есть информация по домашней и гостевой посещаемости, здравствуйте
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да какая разница..кто за кого больше болеет. Радимов вроде взрослый мужик(мужик.?) а накидывает как тинейджер.. Главное что бы нормально болели..по совести.. а команды нормально играли.. Вперёд Спартак😀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буланов бредит)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За зенит болеют только в СПБ. Даже в Ленинградской области люди другие клубы поддерживают, объективно говоря. Буланов, закусывай чаще
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сколько ни говори "халва" - во рту слаще не станет... (Узбекская пословица)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейчас в комментариях и узнаем, какой клуб является народной командой, но что-то мне подсказывает, что точно, не зенит)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буланов опять не закусывал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Болеть за газпром чужое достояние, нет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радимов как с бодуна. Место народного клуба давно занято. Вон, место самого голубого свободно. Застолбите, чтобы было чем гордиться.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Для Радимова статистику Памфилова считала ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФК Политпроект такой шлейф, что эта команда никогда не станет народной
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
не похмелился?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизнь на подсосе меняет разум выпивающего без талантного футболиста и такого же тренера . Дай Бог здоровья .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ bear7904
Радим, похмелись. Я-болельщик ЦСКА, но по стране объективно больше их болельщиков. Много набрали фанбазу чемпионства и лч в 90е,сам болел за страну и за них.
Ясно ты предал Спартак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ La Crosse Bobcats
ВНК просто создан для медиафутбола xDD на мой взгляд несколько жирненько, но для местной аудитории сойдет))
Да, кстати обратил внимание, Радимов вообще отлично в медиафутболе освоился. Зачетные срачи в своей телеге запускает.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всяк кулик и всё такое. В данном случае буквально.))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну конечно! И болеют за Зенит больше всех и самый популярный клуб. Останови любого человека, в любом городе, кроме Ленинграда, и спроси , какой клуб он хочет видеть в пердиве. Одна половина ответит Зенит, другая - Ахмат. Вот она популярность и любовь болельщиков.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Tun
Народная команда в Питере - Зенит, наверное. Народная команда в России(заметьте, не в Мск) - Спартак
Проводили же опрос а Питере

За зенит там 20% населения болеет

Как думаешь, почему Газпром раздает билеты по ЖЭКам?

Как думаешь, почему только на матчи Спартака в Питере этой раздачи нет, а выручка составляет рекордные суммы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иногда и уважаемые люди говорят глупости!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечный спор, который не имеет смысла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Rhett Butler
Логика в ответах ясна, отчасти с ним согласен. А на счет "народной команды", то эта фраза пережиток времени, она не актуальна ныне, сейчас у нас одна народная команда - сборная.
Вот это точно!!!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий