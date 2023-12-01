Владислав Радимов: «Петербург – футбольная столица, народная команда России – «Зенит». С чего вы взяли, что за «Спартак» больше всех болеют?»
Владислав Радимов считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.
– Футбольная столица России?
– Санкт-Петербург.
– Почему?
– Пятикратный чемпион России последних лет. А есть другой вариант?
– Москва.
– Последние пять сезонов кто выигрывает? Вариантов всего несколько: Москва, «Зенит», Ростов, Екатеринбург… Мне кажется, это вообще глупый вопрос – последние пять лет чемпионом становится «Зенит», а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей. Петербург – футбольная столица. И это логично.
– Вы согласны, что «Спартак» – народная команда?
– Вообще не понимаю. Кто такая народная команда?
– Команда, за которую болеет больше всего людей, например.
– С чего вы взяли, что больше всех людей болеет за «Спартак»? Давайте пройдемся по стадиону и спросим у болельщиков, например, «Зенита» и «Динамо»: «Какой клуб в России самый популярный?» Как думаете, что ответят? Вы думаете, болельщики «Динамо» назовут красно-белый клуб? Я предполагаю, что народная команда России – «Зенит».
– Почему?
– А почему «Спартак»? Кто так считает? Чье это мнение? Это можно придумать к любой команде. Это субъективное мнение. За «Спартак» играли люди, которые работали на заводе? За «Зенит» тоже такие играли. А за ЦСКА – военные, – заявил бывший капитан «Зенита».
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А вообще он скорее всего бухой. Рабочее состояние
Owen_the_Simple в запое , после поражения Динамо...
Специально для этого создали Новатек, снова ограбив народ России, выведя газодобычу из госмонополии под воров-номиналов
Расстояние до команд из РПЛ Краснодара и Ростова 300-350 км.
В городе и небольших краевых городах осуществляет деятельность целая сеть перевозок в Краснодар или Ростов в дни матчей именно Спартака в этих городах, плюс очень много людей ездит туда на личном транспорте. С уверенностью могу сказать об этом, потому что в эти дни не собираемся сами играть в зале или на поле из-за того, что народ разъехался. Также в свободное время тренирую детей, чьи родители говорят, что едут на игру Спартака, поэтому ребенка на тренировке не будет. Плюс на работе меня частенько травят коллеги - поехали с нами на нашу любимую команду. С тем же ЦСКА, Локомотивом или Зенитом такого особо не наблюдается. Пару лет назад Динамо Москва приезжало играть на кубок, наконец стадион собрали более-менее, как в 90-е, когда играли в Вышке.
В нынешнее время наш аэропорт это транзит для команд РПЛ, которые направляются далее в Ростов или Краснодар на автобусе. И периодически приезжающие команды проводят тренировку на нашем местном стадионе. Найти видео как местный народ встречает команды и в каком количестве не трудно. На тренировку Спартака людей собралось не меньше, чем на игру кубка против Динамо
У Спартака всегда была самая большая армия болельщиков со времён СССР
Народная команда в России(заметьте, не в Мск) - Спартак
За зенит там 20% населения болеет
Как думаешь, почему Газпром раздает билеты по ЖЭКам?
Как думаешь, почему только на матчи Спартака в Питере этой раздачи нет, а выручка составляет рекордные суммы?