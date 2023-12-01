Романцев за водку на стадионах: «Раз в -10℃ можно играть, то и рюмочку можно выпить»
Олег Романцев предложил разрешить распитие водки на стадионах.
«Спиртное на стадионах надо разрешить, зря смеетесь.
Раз вы придумали, что в -10℃ можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить», – заявил бывший главный тренер «Спартака».
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Уж в этом-то вопросе бывший тренер мяса разбирается досконально и рубит точно лучше всех.
Кстати, поле тоже как-то не совсем рационально используется. Вместо 22 бегающих мужиков с большой зарплатой, надо бы на поле наставить столиков и барные стойки по периметру! И тогда платить за время релакса на газоне будут те, что гуляют на поле, а не наеборот.
"О" - оптимизация.
Вопрос конечно риторического характера.
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Удочки с собой брать ?
давай не мелочись, Стаканыч...