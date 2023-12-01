Олег Романцев предложил разрешить распитие водки на стадионах.

«Спиртное на стадионах надо разрешить, зря смеетесь.

Раз вы придумали, что в -10℃ можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить», – заявил бывший главный тренер « ».

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