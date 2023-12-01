Романцев за водку на стадионах: «Раз в -10℃ можно играть, то и рюмочку можно выпить»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Олег Романцев стадионы Чемпионат.com алкоголь и спорт Футбол

Олег Романцев предложил разрешить распитие водки на стадионах.

«Спиртное на стадионах надо разрешить, зря смеетесь.

Раз вы придумали, что в -10℃ можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить», – заявил бывший главный тренер «Спартака».

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83 комментария
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Вот это по нашему!!!! А тут пиво запрещают!!! Можно еще гармошку и медведя с балалайкой:) но по факту - реально, ничего страшного в этом нет! Кто хочет надраться - итак нажрется!
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Неплохая идея, трезвым все равно тяжело такой футбол смотреть.
+52
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Ответ JENNINGS
На улице - 10 градусов, в рюмке - 40
наоборот +40 и -10 и вот у тебя уже лето и +30
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...и каждому по удочке
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"Я так и делал, когда мои играли" - добавил Романцев
+20
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Кто бы сомневался)
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Недостаток водки – это единственный её недостаток..
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На улице - 10 градусов, в рюмке - 40
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Ну! За сказанное!
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Только алкоголь не помогает согреться, все происходит наоборот.
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Он не уточнил,можно всем или только полевым игрокам?
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Хочу на футбол!
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Иваныч не подвёл!
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Романцев за водку!
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олег иваныч, вам где рюмочка там и бутылочка, где бутылочка там и две
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Золотые слова!
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С такой идеей можно и в президенты РФС баллотироваться
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У Романцева чувство юмора никуда не делось. Чего не скажешь о многих малолетних комментаторах :)
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Ответ валя_стакан
А в -11 две рюмочки и так за каждый градус штрафную рюмочку прибавлять. Если матч в Воркуте то сразу рюкзак водки выдавать и отправлять домой ее пить.
Знаешь толк в дозировках! Никнейм такой у тебя неспроста 😄
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Осталось определить размер рюмочки.
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Ну, за Иваныча!
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О! Вот!
Уж в этом-то вопросе бывший тренер мяса разбирается досконально и рубит точно лучше всех.
Кстати, поле тоже как-то не совсем рационально используется. Вместо 22 бегающих мужиков с большой зарплатой, надо бы на поле наставить столиков и барные стойки по периметру! И тогда платить за время релакса на газоне будут те, что гуляют на поле, а не наеборот.
"О" - оптимизация.
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Бутылку сразу никто и не будет пить. Если же разрешить, то по рюмочке бутылка и выйдет...
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Йода Иванович.
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Пивка для рывка! Водочки для обводочки!
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Олег Стаканыч знает, о чём говорит. Только он сам ещё любил запивать водочку дорогим шампанским. Говорят, и на тренерской скамейке у него в бутылочке не всегда была вода))
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Портвейновый загар заодно получить можно
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Почему этот вопрос не задали кому-то другому?
Вопрос конечно риторического характера.
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Он не против и до футбола и после.
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Сорок градусов тепла греют душу русскую.
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На самом деле, можно и нужно прост с октября и по апрель разрешить на стадионах глинтвейн из отечественных вин
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Наконец то авторитетное мнение специалиста спросили!!!) Думаю, что вся Россия ЗА!!!)
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Ответ f0rmoceft
Только алкоголь не помогает согреться, все происходит наоборот.
Вы это болельщикам хоккея с мячом расскажите, которые в - 40 на матчи со спиртом приходят.))
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А он разве не знает, что по регламенту у нас и при минус 15 можно играть!?
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А в -11 две рюмочки и так за каждый градус штрафную рюмочку прибавлять. Если матч в Воркуте то сразу рюкзак водки выдавать и отправлять домой ее пить.
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Ответ bsv067
У Романцева чувство юмора никуда не делось. Чего не скажешь о многих малолетних комментаторах :)
а оно было? сколько его помню, впечатление что вот-вот заплачет
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кто о чем, а вшивый о бане
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Да как раз -10℃ и нельзя играть. Для нас это вынужденная мера.
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за консенсус!
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Олег Иванович, дорогой ты мой человек!!! За понимание!!!🤝
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не можно, а нужно и что бы еще эту, не одну, рюмочку предоставляли организаторы мероприятия.....правда вот только от водки околеть можно в мороз, про что Романцев, наверное, не в курсе..
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Романцев и внутривенное употребление водки разрешил бы)
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Ответ kost68
олег иваныч, вам где рюмочка там и бутылочка, где бутылочка там и две
А там и до легендарной "подготовки" к матчу с Бельгией на ЧМЯКе недалеко.)
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А разве Иваныч не прав?
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Ответ bsv067
А я коньяком из флажки на следующий год в игре с Марселем согревался.
тот Марсель от Тапи был машиной..
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Ну, тут, сложно не согласиться с мэтром 🤣
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Ответ Elegante
Наконец то авторитетное мнение специалиста спросили!!!) Думаю, что вся Россия ЗА!!!)
А как же рыбалка ?
Удочки с собой брать ?
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Ответ dodovtimurr
Неплохая идея, трезвым все равно тяжело такой футбол смотреть.
последний матч Спартака смотреть было невыносимо в любом состоянии.я
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Ответ валя_стакан
А в -11 две рюмочки и так за каждый градус штрафную рюмочку прибавлять. Если матч в Воркуте то сразу рюкзак водки выдавать и отправлять домой ее пить.
За Воркуту спасибо. Не часто здесь вспоминают. Пусть даже в таком контексте.
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рюмочку...
давай не мелочись, Стаканыч...
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