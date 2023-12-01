Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Терентьев, Спицов, Червоткин, Мельниченко, Якимушкин пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Кубок России Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Александр Гребенько Дмитрий Жуль Антон Тимашов Виктор Жуль Савелий Коростелев Александр Ившин Александр Бакуров Лыжи

1 декабря на Кубке России в Тюмени мужчины пробегут коньковую «разделку» на 10 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Тюмень

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

4. Александр Терентьев

6. Виктор Жуль

9. Дмитрий Жуль

11. Андрей Собакарев

13. Александр Бакуров

16. Иван Якимушкин

17. Александр Ившин

20. Алексей Червоткин

21. Андрей Ларьков

22. Антон Тимашов

23. Денис Спицов

24. Сергей Ардашев

25. Илья Семиков

26. Андрей Мельниченко

27. Илья Порошкин

28. Артем Мальцев

29. Савелий Коростелев

30. Александр Большунов

31. Евгений Белов

32. Александр Гребенько

37. Ермил Вокуев

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

2 комментария
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178 участников, однако.
А лидеры опять через 30 сек стартуют ...
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