Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Терентьев, Спицов, Червоткин, Мельниченко, Якимушкин пробегут коньковую «разделку» на 10 км

1 декабря на Кубке России в Тюмени мужчины пробегут коньковую «разделку» на 10 км.

по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Тюмень

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

4.

6.

9.

11.

13. Александр Бакуров

16. Иван Якимушкин

17. Александр Ившин

20. Алексей Червоткин

21. Андрей Ларьков

22. Антон Тимашов

23. Денис Спицов

24. Сергей Ардашев

25. Илья Семиков

26. Андрей Мельниченко

27. Илья Порошкин

28. Артем Мальцев

29. Савелий Коростелев

30. Александр Большунов

31. Евгений Белов

32. Александр Гребенько

37. Ермил Вокуев

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени