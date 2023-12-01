«Динамо» и Тюкавин продлили контракт до 2028 года. Отступных для российских клубов нет
Нападающий Константин Тюкавин подписал новое соглашение с «Динамо».
Контракт 21-летнего игрока с московским клубом теперь рассчитан до лета 2028 года, об этом объявило «Динамо».
«Спорт-Экспресс» отмечает, что в договоре Тюкавина нет опции выкупа для российских клубов – только для иностранных.
В составе «Динамо» Константин провел 112 матчей, в которых забил 31 гол.
В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету Тюкавина 7 голов и 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: t.me/fcdynamo
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- контракты своевременно и и без лишнего шума продлеваются. Агентские хрюкания в расчет не берем
- КПД трансферов почти 100%. Вопросы пока только по Хорхе (в том плане будет ли постоянно выкладываться или нет)
- позвали качественного тренера, дают ему спокойно работать, в его работу не вмешиваются
Если еще по трансферам зимним и летним будет порядок, можно будет реально подумать о наивысших местах.
А то как вспомнишь некоторых - волосы встают дыбом.
А вот из нашего чемпионата в топ-клубы куда реальней.
Да, будет неплохо, если он доиграет хотя бы до 2026 или 2027, но если он серьезно прибавит, наверное, может и в Европу уедет. Это будет и для карьеры игрока неплохим подъемом, если все это случится.
На сайте transfermarkt Тюкавин в прошлом году забил 9 голов, а у вас 8.
P.S. Тюкавин был признан игроком месяца в марте 2023 года, где гол Уралу учитывался как его гол.
Восстановите справедливость, спасибо.