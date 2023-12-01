«Динамо» и Тюкавин продлили контракт до 2028 года. Отступных для российских клубов нет

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Нападающий Константин Тюкавин подписал новое соглашение с «Динамо».

Контракт 21-летнего игрока с московским клубом теперь рассчитан до лета 2028 года, об этом объявило «Динамо».

«Спорт-Экспресс» отмечает, что в договоре Тюкавина нет опции выкупа для российских клубов – только для иностранных.

В составе «Динамо» Константин провел 112 матчей, в которых забил 31 гол.

В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету Тюкавина 7 голов и 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: t.me/fcdynamo

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81 комментарий
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Лучшая новость сезона!
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Правильная опция прописана!
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Это хорошая новость не только для "Динамо", но и для всего российского футбола. Важно, чтобы была настоящая конкуренция и в РПЛ, и за место сборной.
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Я рад, хотя и не болею за Динамо.
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Ответ Tigo_Volchara93
Агент выбил себе новую квартиру, посмотрим как дальше сложится судьба. Этот сафонов не нацелен на Европу а только на свой карман, поэтому вероятность ухода Кости в европейский клуб маловероятно
Все верно . Так было всегда . Европа им часто невыгодна , потому что европейские клубы не любят вести дела с нашими агентами . А сами футболисты уезжая в Европу часто меняли наших агентов , отнимая их лакомый кусок
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Ответ Tigo_Volchara93
Агент выбил себе новую квартиру, посмотрим как дальше сложится судьба. Этот сафонов не нацелен на Европу а только на свой карман, поэтому вероятность ухода Кости в европейский клуб маловероятно
Динамо с Захряном реализовало замечательный прецедент, что даже при текущих не самых простых обстоятельствах изоляции можно уезжать в Европу. Думаю, многие молодые будут теперь ориентироваться на этот пример. И контракт Тюкавина (если про отступные правда) это подтверждает по сути.
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Молодец, Константин. Преданный игрок своего родного клуба.
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Не ходи Костя в Зенит! Вспомни сколько динамовцев сгинуло в Зените
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Читаю коменты и не понимаю. Такое впечатление, что у руководства Зенита мечта заполучить Тюкавина, о чём они все уши прожужжали. =)
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Ответ flay
Не ходи Костя в Зенит! Вспомни сколько динамовцев сгинуло в Зените
Данни особенно сгинул.
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Че там Гурцкая пару дней назад говорил?)))
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Наконец-то профессионалы в Клубе:
- контракты своевременно и и без лишнего шума продлеваются. Агентские хрюкания в расчет не берем

- КПД трансферов почти 100%. Вопросы пока только по Хорхе (в том плане будет ли постоянно выкладываться или нет)

- позвали качественного тренера, дают ему спокойно работать, в его работу не вмешиваются

Если еще по трансферам зимним и летним будет порядок, можно будет реально подумать о наивысших местах.
+6
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Ответ Йатемий
Это хорошая новость не только для "Динамо", но и для всего российского футбола. Важно, чтобы была настоящая конкуренция и в РПЛ, и за место сборной.
Так он и не нужен в Зените
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Ответ Tigo_Volchara93
Агент выбил себе новую квартиру, посмотрим как дальше сложится судьба. Этот сафонов не нацелен на Европу а только на свой карман, поэтому вероятность ухода Кости в европейский клуб маловероятно
Захарян уже ушел и что? Уход в Европу не должен быть самоцелью игрока. Если будет играть классно, то Европа от него никуда не убежит.
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Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. В Питере опять белые ночи! Пердаки пылают! Светло как днём! А ХА ХА
честно говоря, вообще пофигу. Два напа есть более высокого уровня. Не ясно к чему такой гонор у бестрофейника
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Ответ banchik1
Данни особенно сгинул.
Кокорин, Семшов, Юсупов, Соловьёв! Данни это особый случай. Там 1.000.000.000 отступных заплатил зенит! Динамо не хотело его продавать. Там все в офисе ДИНАМО немогли поверить в это! Ну зениту ведь пофиг. Деньги же халявные от Газпрома!
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Ну этот чувачок поинтереснее будет чем распиаренная деревяшка Захарян.
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Ответ Zenith forever
Почему как только хороший футболист, так очень тупой по жизни?
Тупые играют за твой зенит! Не путай! А ХА ХА
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Ответ chiga
Так он и не нужен в Зените
Только с этой позицией не согласятся ни Аршавин, ни Семак.
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Вот и ладненько.
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Сериал закончен. Контракт подписан. Молодцы Динамо!
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Ответ wshnmn
Поставил крест на карьере.
Скорее поставил крест на твоём зените!
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Ответ TheDustman
Наконец-то профессионалы в Клубе: - контракты своевременно и и без лишнего шума продлеваются. Агентские хрюкания в расчет не берем - КПД трансферов почти 100%. Вопросы пока только по Хорхе (в том плане будет ли постоянно выкладываться или нет) - позвали качественного тренера, дают ему спокойно работать, в его работу не вмешиваются Если еще по трансферам зимним и летним будет порядок, можно будет реально подумать о наивысших местах.
Согласен. Сработали отлично, вопросов нет.
А то как вспомнишь некоторых - волосы встают дыбом.
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Ответ wshnmn
Поставил крест на карьере.
на карьере Аршавина, как селекционера?)
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Ответ Viktor Martunov
А вот великий наш гимнаст Николай Андрианов считал что лучше быть первым парнем во Владимире чем одним из в Москве.
Такой подход тоже имеет право на жизнь, почему нет. =)
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Ответ Матвей Суицидин
ты серьезно? Холанд уехал в Австрию для начала. Посчитай, сколько футболистов из чемпионата Голландии перешли в МЮ за последние пару лет.
Я про наших игроков, очевидно же, что другое отношение. Лучше уж здесь заявить о себе и переходить в нормальный клуб, а не по середнякам мотаться.
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Ответ Жорег Борщофф
Ну-ка, ну-ка, расскажи, куда переходят из европейских середняков за последние лет 10, например. А то болтать все горазды. =) А вот из нашего чемпионата в топ-клубы куда реальней.
ты серьезно? Холанд уехал в Австрию для начала. Посчитай, сколько футболистов из чемпионата Голландии перешли в МЮ за последние пару лет.
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Ответ Матвей Суицидин
и то, есть первый полный матч в ЛЧ пару дней назад. неплохо для 20-летнего паренька. самоцелью должно быть развитие, думаю, Тюкавин мечтает играть в топ клубах, а не быть первым парнем на деревне в РПЛ. для этого надо начинать с европейских середняков, а не ждать что сразу в Реал позовут
Ну-ка, ну-ка, расскажи, куда переходят из европейских середняков за последние лет 10, например. А то болтать все горазды. =)
А вот из нашего чемпионата в топ-клубы куда реальней.
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Ответ Stas_M
Захарян уже ушел и что? Уход в Европу не должен быть самоцелью игрока. Если будет играть классно, то Европа от него никуда не убежит.
и то, есть первый полный матч в ЛЧ пару дней назад. неплохо для 20-летнего паренька. самоцелью должно быть развитие, думаю, Тюкавин мечтает играть в топ клубах, а не быть первым парнем на деревне в РПЛ. для этого надо начинать с европейских середняков, а не ждать что сразу в Реал позовут
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Ну и хорошо, что нет опций для российских клубов, а то Аршавин размечтался Тюку к себе переманить. Зениту запросто любую опцию за любого российского игрока заплатить, а теперь накось выкуси.
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Значит, если и уедет, то только в Европу.
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А ещё вчера на него приходили запросы от топ клубов каждые два дня и даже Аршавин был готов заплатить за него 50 мультов из своего кармана.
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Свершилось.
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Костя воспринимается для меня, да и, думаю, для остальных динамовцев, как кровинушка, полностью родной успешный продукт, которым гордятся, который ассоциируется с Динамо и востребован на рынке. Конечно, я очень рад переподписанию контракта.
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А ХА ХА. В Питере опять белые ночи! Пердаки пылают! Светло как днём! А ХА ХА
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То, что Тюкавина продлили, это неудивительно. И очень хорошо. В очередной раз доказывает, что менеджмент когда хочет, тогда может.

Да, будет неплохо, если он доиграет хотя бы до 2026 или 2027, но если он серьезно прибавит, наверное, может и в Европу уедет. Это будет и для карьеры игрока неплохим подъемом, если все это случится.
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Ответ banchik1
Данни особенно сгинул.
Сравнил варяга с воспитанником клуба.
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Ответ flay
Не ходи Костя в Зенит! Вспомни сколько динамовцев сгинуло в Зените
Так он и не собирается!
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Ответ ДМ-1чемпион
Кокорин, Семшов, Юсупов, Соловьёв! Данни это особый случай. Там 1.000.000.000 отступных заплатил зенит! Динамо не хотело его продавать. Там все в офисе ДИНАМО немогли поверить в это! Ну зениту ведь пофиг. Деньги же халявные от Газпрома!
Показывает лишь то, что ваши "звёзды" это не уровень Зенита. Но на скамейку сгодятся.
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Ответ Денис Бадеев
эта бородатая женщина может рот свой больше не открывать!)))
Справедливости ради, он говорил, что контракт ещё не подписан - и как видим не ошибался.
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Ответ ДМ-1чемпион
Скорее поставил крест на твоём зените!
Да не, он на пони подписан.
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Ответ ДМ-1чемпион
Класс! Константин сдержал свое слово! В России он будет играть только за ДИНАМО! P. S. Раз, два, три зенитушка и Аршавин......
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Ответ Матвей Суицидин
нельзя перепрыгнуть через ступеньку, у нас нет игроков уровня Аршавина, чтобы в Арсенал ехать, а остальным надо прогрессировать через средние клубы. а тут как повезет.
Ну примеры Зинченко или Хвичи говорят об обратном. А вот из середняков европейских что-то на ум не приходит.
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Ответ Жорег Борщофф
Я про наших игроков, очевидно же, что другое отношение. Лучше уж здесь заявить о себе и переходить в нормальный клуб, а не по середнякам мотаться.
нельзя перепрыгнуть через ступеньку, у нас нет игроков уровня Аршавина, чтобы в Арсенал ехать, а остальным надо прогрессировать через средние клубы. а тут как повезет.
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Ответ 369
Значит, если и уедет, то только в Европу.
почему?Зенит может сделать предложение,от которого и Динамо,и Тюкавину будет сложно отказаться.
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Администрация Sports.ru, верните Константину Тюкавину гол, забитый им Уралу в прошлом сезоне.
На сайте transfermarkt Тюкавин в прошлом году забил 9 голов, а у вас 8.

P.S. Тюкавин был признан игроком месяца в марте 2023 года, где гол Уралу учитывался как его гол.

Восстановите справедливость, спасибо.
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Тебе сразу двуха!
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112!!! Вроде, только недавно начал. Вот время летит
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начало карьеры похоже на кокошу, а так посмотрим, удачи
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Аршавину обломалась новогодняя премия! Зря на "стажировку" катался в ДИНАМО! Сейчас уйдёт в депрессию. Раз, два, три зенитушка.....
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