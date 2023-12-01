«Динамо» и Тюкавин продлили контракт до 2028 года. Отступных для российских клубов нет

Нападающий Константин Тюкавин подписал новое соглашение с «Динамо».

Контракт 21-летнего игрока с московским клубом теперь рассчитан до лета 2028 года, об этом объявило «Динамо».

«Спорт-Экспресс» отмечает, что в договоре Тюкавина нет опции выкупа для российских клубов – только для иностранных.

В составе « » провел 112 матчей, в которых забил 31 гол.

В 16 матчах текущего сезона Мир на счету 7 голов и 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: t.me/fcdynamo

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